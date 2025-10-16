Что означает первая встреча Владимира Путина с Ахмедом аш-Шараа в Москве

Что означает первая встреча Владимира Путина с Ахмедом аш-Шараа в МосквеЭто окончательное признание власти над Сирией нового лидера страны, который сверг Башара Асада
Новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией. Об этом во время первой в истории встречи с российским президентом Владимиром Путиным 16 октября заявил временный лидер страны Ахмед аш-Шараа. «Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас стабильность – и в стране, и в регионе в целом», – сказал он (цитата по сайту Кремля).
Российский лидер заявил об «исключительно дружеских» отношениях с Сирией с момента установления СССР дипломатических отношений с ней: «У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда, на протяжении всех этих десятилетий руководствовались одним – интересами сирийского народа».
Аш-Шараа до объявления временным лидером Сирии 29 января 2025 г. возглавлял группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). ХТШ воевала с союзным России и Ирану правительством президента страны Башара Асада. Помощь правительственным войскам с 2015 г. оказывали Вооруженные силы России со своих баз в стране. В декабре 2024 г. ХТШ пришла к власти, тогда же Асад бежал в Россию.
Проблемы с энергией
Признание новой власти Сирии фактически произошло давно, хотя не все в России были этим довольны, поэтому оно произошло как бы «не до конца», отмечает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Аш-Шараа весной 2025 г. уже встречался с лидерами Турции, Саудовской Аравии, Франции и США, после чего ЕС и американские власти отменили часть наложенных на Сирию при Асаде санкций.
В январе 2025 г. начала контакты новыми властями и Россия, тогда Дамаск посетили заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. В августе в Москве новый министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Но этим коммуникации не ограничились.
В сентябре Сирию посетил курирующий ТЭК вице-премьер правительства России Александр Новак. Он пригласил аш-Шараа на российско-арабский саммит 15 октября. Его перенесли из-за израильско-палестинской мирной сделки, организованной президентом США Дональдом Трампом, но визит аш-Шараа не был отменен.
«Я вам благодарен за то, что вы приняли нашу делегацию во главе с Новаком. Там много интересных и полезных начинаний было обозначено. Мы со своей стороны готовы делать все, для того чтобы их осуществлять», – сказал Путин. Сирийская экономика требует инвестиций, визит аш-Шараа – шанс для России закрепиться в энергетике, транспорте, портах через концессии и совместные предприятия, но лишь при сохранении военного присутствия, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.
Российские базы все еще развернуты в Хмеймиме (для Воздушно-космических сил) и Тартусе (для Военно-морского флота). В августе в Москве новый министр обороны Сирии Мархаф Абу Каср встретился с российским министром обороны Андреем Белоусовым и обсудил «перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в регионе». В октябре Лавров заявил, что «ряд стран Ближнего Востока» заинтересованы в базах, хотя «надо переформатировать [их] функционал», а затем добавил, что в этом заинтересована и Сирия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 15 октября допустил обсуждение этой проблемы.
По мнению Сухова, статус военных объектов России – главное на прошедших переговорах. «Москве нужен плацдарм в Средиземноморье ради логистики для проекции силы там и в Африке, Дамаску нужны новые юридические и финансовые рамки сотрудничества, не воспринимаемые как наследие Асада», – говорит он. Сухов допускает, что Россия поможет строить новую сирийскую армию из бывших противников Асада: «Дамаск хочет повысить ее боеспособность и может координироваться с Россией по взаимодействию с Турцией и конфликту с Израилем». По словам Семенова, сохранить базы решили давно, но для Москвы важна их эффективность, также следует решить вопрос, нужны ли обе базы.
Аш-Шараа, укрепляя свою власть, в марте, вскоре после жестокого подавления восстания ранее доминировавшего в стране меньшинства алавитов в районе размещения российских баз, отменил конституцию времен Асада. Вместо нее временный лидер Сирии провозгласил декларацию, меняющую баланс исполнительной власти и парламента.
В сентябре 2025 г. в стране (кроме территорий союзных Израилю друзов в Эс-Сувейде и курдов северо-запада страны) прошли непрямые парламентские выборы. Примерно треть депутатов были назначены аш-Шараа, а остальных избрали выборщики. Путин назвал выборы «большим успехом» аш-Шараа. По мнению Сухова, визит временного сирийского лидера в Москву – оперативный и стратегический сигнал вовне и внутри страны, это дополнительная гарантия безопасности для нового режима. Москва поддерживает госстроительство новых властей Сирии и даже может сыграть роль в их примирении с курдами и друзами, заключает Семенов.
Агентство Reuters перед встречей сообщало, что аш-Шараа якобы собрался требовать от России выдачи Асада. Сухов исключает такое развитие событий: «Вероятнее, что возможен предметный разговор об активах, которые интересуют новые власти».