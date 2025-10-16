Что означает первая встреча Владимира Путина с Ахмедом аш-Шараа в Москве

По мнению Сухова, статус военных объектов России – главное на прошедших переговорах. «Москве нужен плацдарм в Средиземноморье ради логистики для проекции силы там и в Африке, Дамаску нужны новые юридические и финансовые рамки сотрудничества, не воспринимаемые как наследие Асада», – говорит он. Сухов допускает, что Россия поможет строить новую сирийскую армию из бывших противников Асада: «Дамаск хочет повысить ее боеспособность и может координироваться с Россией по взаимодействию с Турцией и конфликту с Израилем». По словам Семенова, сохранить базы решили давно, но для Москвы важна их эффективность, также следует решить вопрос, нужны ли обе базы.