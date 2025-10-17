Себастьян Лекорню становится премьером Франции

Правительство премьера Франции Себастьяна Лекорню 16 октября выдержало вотумы недоверия и от крайне левых, и от крайне правых в парламенте и может считаться сформированным. Об этом свидетельствуют результаты голосования во французской Национальной ассамблее (нижняя палата парламента). Президент Эмманюэль Макрон повторно назначил Лекорню премьером 10 октября (за неделю до этого он сам отказался от поста премьера), и в случае вынесения ему вотума недоверия президенту пришлось бы распускать парламент. Первая заявка о вотуме недоверия в Национальном собрании от крайне левой «Непокоренной Франции» (78 мест, ядро левой коалиции «Новый народный фронт») Жан-Люка Меланшона смогла собрать 271 депутатский голос из 577 при необходимых для прохождения вотума 289. За заявку крайне левых проголосовали все депутаты крайне правого «Национального объединения» (123 места в палате), основанного Марин ле Пен. Поддержали заявку левых и правые «Союза правых за республику» Эрика Сьотти 144 голосами плюс трое правоцентристов. Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев замечает, что левые не первый раз используют крайне правых как «прицепной вагон» против макронистов: «Но к инициативам самих крайне правых левые присоединяться не хотят как к «антиреспубликанским».