Себастьян Лекорню становится премьером Франции

Себастьян Лекорню становится премьером ФранцииКрайне левым и правым не хватило голосов остановить ставленника президента Макрона
Правительство премьера Франции Себастьяна Лекорню 16 октября выдержало вотумы недоверия и от крайне левых, и от крайне правых в парламенте и может считаться сформированным. Об этом свидетельствуют результаты голосования во французской Национальной ассамблее (нижняя палата парламента). Президент Эмманюэль Макрон повторно назначил Лекорню премьером 10 октября (за неделю до этого он сам отказался от поста премьера), и в случае вынесения ему вотума недоверия президенту пришлось бы распускать парламент. Первая заявка о вотуме недоверия в Национальном собрании от крайне левой «Непокоренной Франции» (78 мест, ядро левой коалиции «Новый народный фронт») Жан-Люка Меланшона смогла собрать 271 депутатский голос из 577 при необходимых для прохождения вотума 289. За заявку крайне левых проголосовали все депутаты крайне правого «Национального объединения» (123 места в палате), основанного Марин ле Пен. Поддержали заявку левых и правые «Союза правых за республику» Эрика Сьотти 144 голосами плюс трое правоцентристов. Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев замечает, что левые не первый раз используют крайне правых как «прицепной вагон» против макронистов: «Но к инициативам самих крайне правых левые присоединяться не хотят как к «антиреспубликанским».
Кандидатуру Лекорню спасли социалисты, формально входящие в «Новый народный фронт», который не поддержал вотум. На это повлияло обещание Лекорню парламентариям 14 октября заморозить до президентских выборов 2027 г. начатое в 2023 г. повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Премьер также пообещал не использовать ст. 49.3 конституции, позволяющую провести бюджетные законы без одобрения парламента. Именно план сокращения расходов бюджета на 44 млрд евро за счет социальных программ привел к падению предшественника Лекорню – Франсуа Байру.
По мнению доцента кафедры европейских исследований СПбГУ Алексея Чихачева, «отползти от края бедны» правительству Лекорню помогли обещания уступок. Это устроило социалистов – поддержи они вотум партии Меланшона, второе правительство Лекорню тоже пало бы. Тимофеев отмечает, что приостановка пенсионной реформы не означает ее отмены, а отказ использовать ст. 49.3 связывает руки Лекорню со столь необузданным парламентом.
Первое правительство Лекорню ушло в отставку 6 октября из-за скандала в связи с сохранением большинства министров команды Байру, так и не начав работу. Макрона призывали распустить парламент и даже самому уйти в отставку, но он не сделал ни того ни другого и вновь назначил Лекорню премьером, а 12 октября тот объявил существенно обновленный состав правительства.
По мнению Чихачева, именно безликий и технократический состав второго правительства Лекорню повлиял на провал вотумов. Сам премьер, по мнению эксперта, включил в правительство неамбициозных людей, учитывая перспективу выборов 2027 г. Дальнейший расклад политических сил решит голосование по обновленному проекту бюджета 24 октября.