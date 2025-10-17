Что стоит за отстранением мэра Одессы Геннадия Труханова

По словам Труханова, слухи о его якобы втором гражданстве распространялись еще с 2014 г., но в ходе проверок госорганов это доказано не было. В доказательство своей невиновности он ранее ссылался на сообщения российских госорганов о том, что он не имеет гражданства России и не пересекал границу с ней в период с 2016 по 2018 г. Кроме того, бывший мэр Одессы обратился к властям США с просьбой официально сделать запрос в Москву о наличии у него российского гражданства. Пост мэра Одессы Труханов занимал с 2014 г., когда он победил на внеочередных выборах, после чего переизбирался в 2015 и 2020 гг. До евромайдана он был членом Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, а после тех событий основал собственную силу «Доверяй делам». С 2018 г. Труханов находится под российскими санкциями, с момента начала СВО он резко критиковал действия Москвы и армии России.