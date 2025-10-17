Что стоит за отстранением мэра Одессы Геннадия Труханова

Что стоит за отстранением мэра Одессы Геннадия ТрухановаВладимир Зеленский создал военную структуру управления городом
Член пропрезидентской партии «Слуга народа» Игорь Коваль 16 октября стал новым исполняющим обязанности мэра Одессы взамен ранее лишенного гражданства Украины Владимиром Зеленским Геннадия Труханова. Соответствующий документ с отсылкой к закону о местном самоуправлении был подписан самим Ковалем, который занимает пост секретаря горсовета (местный орган с избираемыми депутатами).
Решение о лишении Труханова украинского гражданства было принято Зеленским 14 октября из-за якобы найденного у него российского гражданства. «Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», – сообщил тогда украинский лидер в своем Telegram-канале. При этом их личности сам Зеленский не уточнил, но их назвали в эфире телевизионного марафона «Единые новости». Согласно этим данным, без гражданства Украины из-за наличия российского помимо Труханова также остались артист балета Сергей Полунин и бывший нардеп Олег Царев.
При этом еще до указа Зеленского ему была подана петиция с требованием рассмотреть лишение Труханова гражданства Украины, которая менее чем за сутки к 14 октября набрала 25 000 подписантов.
Сам одесский градоначальник резко отвергает все обвинения в наличии у него российского паспорта. Распространение подобных сведений он назвал провокацией.
По словам Труханова, слухи о его якобы втором гражданстве распространялись еще с 2014 г., но в ходе проверок госорганов это доказано не было. В доказательство своей невиновности он ранее ссылался на сообщения российских госорганов о том, что он не имеет гражданства России и не пересекал границу с ней в период с 2016 по 2018 г. Кроме того, бывший мэр Одессы обратился к властям США с просьбой официально сделать запрос в Москву о наличии у него российского гражданства. Пост мэра Одессы Труханов занимал с 2014 г., когда он победил на внеочередных выборах, после чего переизбирался в 2015 и 2020 гг. До евромайдана он был членом Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, а после тех событий основал собственную силу «Доверяй делам». С 2018 г. Труханов находится под российскими санкциями, с момента начала СВО он резко критиковал действия Москвы и армии России.
Одновременно с отстранением Труханова от власти Зеленский создал в Одессе новый орган власти: 15 октября он подписал указ о создании там военной городской администрации (ВГА), которая отчасти может дублировать функции исполнительной власти. Новую администрацию возглавит бригадный генерал Сергей Лысак, ранее работавший на должности руководителя днепропетровской областной военной администрации. Кроме того, Лысак с 2022 по 2023 г. был начальником управления СБУ в Днепропетровской области.
Сюжет вокруг лишения Труханова украинского гражданства и назначения взамен его на данную должность другого функционера – репутационная уязвимость Зеленского, которой может потенциально воспользоваться президент США Дональд Трамп для давления на украинского лидера во время запланированных на 17 октября переговоров, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Эксперт выделил два направления, по которым Трамп может попытаться надавить на Зеленского: во-первых, он попытается достигнуть преференций для США по ресурсной сделке. Во-вторых, может еще раз предпринять попытку усадить украинского лидера за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Труханов, несмотря на принятие им всех правил игры новой власти Украины после 2014 г., все равно проявлял некую долю самостоятельности, объяснил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. «Так как Труханов был избран на выборах, у него был ресурс для того, чтобы иногда поддерживать одесситов по некоторым вопросам против центральных властей. Например, по вопросу сноса памятников», – подчеркнул эксперт. По словам Скорикова, после создания ВГА Зеленский получит полную власть над городом, а борьба с исторической памятью и тотальная дерусификация в Одессе примут постоянную форму. И хотя недовольство там будет расти, оно вряд ли перейдет в открытую форму, считает эксперт. В целом с помощью ВГА Зеленский и его окружение решают одну из главных для себя потенциальных проблем – избавляются от избранных мэров больших городов, которые обладали мандатом и на несогласие с центральной властью.