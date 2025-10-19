Тресковые войны: как две страны НАТО враждовали из-за рыбы

После Второй мировой в Исландии начался бурный экономический рост, одним из элементов которого стало развитие рыбной промышленности: на нее приходилось около 90% экспорта страны. И тут, как во времена датского владычества, острову снова стали мешать британские рыбаки, которые добывали треску прямо у границ трехмильной зоны, истощая ее запасы. В результате в мае 1952 г. исландцы заявили, что чужакам нельзя ловить рыбу на расстоянии четыре морских мили (7,4 км) от их берегов. Британцы восприняли это как пощечину.