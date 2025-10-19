Тресковые войны: как две страны НАТО враждовали из-за рыбы

Тресковые войны: как две страны НАТО враждовали из-за рыбыЭкономический спор Исландии и Великобритании сопровождался реальными жертвами
50 лет назад истек срок договора между Великобританией и Исландией, который регулировал границы рыбного промысла у берегов последней, что привело к началу так называемой третьей тресковой войны – самого ожесточенного противостояния за право опускать сети. «Ведомости» вспоминают, как конфликтовали две страны – участницы НАТО и почему победителем из каждого противостояния неизменно выходила слабейшая.
На пушечный выстрел
Насколько далеко от берега простираются владения государств? Этот вопрос оказался одним из самых сложных в международном праве. В начале XVIII в. голландский юрист Корнелис ван Бейнкерсхук постулировал, что страна владеет лишь тем, что может контролировать. Иными словами, куда достреливает пушка с берега. Лучшие орудия тех времен били на три морских мили (5,6 км), поэтому все, что находилось дальше, стало считаться «свободным морем».
Но прогресс не стоял на месте: дальнобойность возросла, а рыболовы обзавелись паровыми двигателями и принялись ходить у чужих берегов. Рыбные запасы таяли на глазах. В 1893 г. Дания решила, что три мили – это слишком мало, и в одностороннем порядке запретила чужим судам рыбачить в 50-мильной зоне (93 км).
Воды вокруг континентальной Дании мало кого интересовали, однако под новые правила попали контролируемые ею Фарерские острова и Исландия. Там привыкли рыбачить британцы, которые отказались подчиняться. Началась игра в «кошки-мышки»: датские корабли гонялись за британскими рыбаками, штрафовали и забирали улов.
В апреле 1899 г. датчане со стрельбой остановили траулер Caspian. Пока капитан Чарльз Генри Джонсон отвлекал внимание офицеров, корабль врубил полный ход. Судно пришло в Англию с сильными повреждениями, а капитана судили на Фарерах и приговорили к 30 суткам тюрьмы.
Британское общество было возмущено, после чего в игру вступил Королевский военно-морской флот, чьи корабли демонстративно заплыли в 50-мильную зону. Датчане призадумались, пошли на переговоры и в 1901 г. заключили соглашение сроком на 50 лет, по которому «запретная» зона для иностранных рыбаков вернулась обратно к стандартным трем милям.
Под американским крылом
Формально Исландия являлась суверенным государством, но на деле была связана личной унией с Данией. Вторая мировая война позволила острову ускользнуть из-под власти монарха. Как только в 1940 г. Данию оккупировала Германия, исландский парламент назначил собственного регента.
Независимость длилась недолго: уже через месяц Исландию оккупировала Великобритания. Не сказать, что на острове сильно противились, ведь страна без собственной армии и флота была не прочь получить защиту. Правда, вместо задействованных в боях британцев там расквартировались американские военные.
В 1944 г. на референдуме островитяне проголосовали за республиканскую форму правления. Таким образом Исландия избавилась от унии с Данией. А вот американский контингент остался на острове (с небольшим перерывом он находился там до 2006 г.).
После Второй мировой в Исландии начался бурный экономический рост, одним из элементов которого стало развитие рыбной промышленности: на нее приходилось около 90% экспорта страны. И тут, как во времена датского владычества, острову снова стали мешать британские рыбаки, которые добывали треску прямо у границ трехмильной зоны, истощая ее запасы. В результате в мае 1952 г. исландцы заявили, что чужакам нельзя ловить рыбу на расстоянии четыре морских мили (7,4 км) от их берегов. Британцы восприняли это как пощечину.
Беспомощные санкции
Часто тресковые войны изображают полной авантюрой. И впрямь может показаться, что Исландия произвольно двигала границы исключительной экономической зоны. На самом деле ее правительство внимательно следило за тем, что творится в мире.
В 1945 г. американский президент Гарри Трумэн заявил, что нефть континентального шельфа принадлежит США, а в прибрежных районах северных морей устанавливалась охранная зона, где запрещено рыболовство (у Штатов была собственная рыбная война с Японией).
Возразить американцам никто не решился, и это открыло «ящик Пандоры». Примеру США последовали другие страны. Например, Чили и Перу заявили права сразу на 200-мильную зону. Да и Великобритания, в общем и целом не поддерживая отмену «свободного моря», одновременно претендовала на шельф у принадлежавших ей в то время Багамских островов.
Другим важным событием была рыбная война между Великобританией и Норвегией. В отличие от большинства стран, побережье последней сильно изрезано: фьорды, бесчисленные острова, рифы, появляющиеся во время отлива… Четкую трехмильную линию провести очень сложно. В 1935 г. норвежское правительство узаконило свой вариант границы. Британия с ней не согласилась, и у берегов Скандинавии тоже пошла игра в «кошки-мышки».
Вторая мировая на время положила конец спорам, однако в конце 1940-х гг. норвежцы стали настолько массово задерживать британские траулеры, что Соединенное Королевство подало в Международный суд. В декабре 1951 г. тот признал право Норвегии самой устанавливать границы исключительной экономической зоны.
Фактически у Исландии оставалось единственное ограничение: договор о границах рыбной ловли, подписанный с Британией еще в 1901 г. И, хотя заключала его Дания, чьей зависимой территорией в те времена был остров, суверенная Исландия отказываться от обязательств не спешила. Но стоило сроку договора истечь, как остров тут же расширил границы исключительной экономической зоны до четырех миль.
В ответ пошли санкции. Исландским судам запретили заходить в британские порты, что стало серьезным ударом по рыбной промышленности острова, ведь крупнейшим рынком сбыта для него являлась Великобритания. Справиться помогла холодная война. Чтобы укрепить свое влияние, скупать рыбу у Исландии начал СССР. В противовес закупки нарастили и США, которые убедили сделать так же Италию и Португалию. Новые клиенты компенсировали выпавший британский рынок и диверсифицировали экспорт Исландии.
В итоге в 1956 г. Великобритания отменила санкции и временно признала четырехмильную зону. Спор двух стран должна была разрешить конференция ООН по морскому праву, но она вынесла окончательный вердикт лишь в 1982 г.
12 спорных миль
В 1958 г. прошла первая международная конференция ООН по морскому праву. На ней несколько стран заявили о желании расширить границы своих интересов до 12 морских миль (22 км). Консенсуса так и не достигли. Тогда Исландия объявила в одностороннем порядке, что с сентября ее исключительная экономическая зона составит 12 миль.
Великобритания парировала, что и не подумает обращать внимания на новые границы. Ее поддержали Франция, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды и Испания. В ответ Исландия пригрозила, что арестует суда-нарушители. На всякий случай иностранцы вывели рыбаков из 12-мильной зоны. Все, кроме англичан.
Королевский флот, напротив, послал туда от 37 (столько насчитали исландцы) до 53 судов (такую цифру историки позже откопали в британских архивах) с экипажами из ветеранов Второй мировой. Самый быстрый развивал ход в 30 узлов. У Исландии не было собственной армии: лишь один гидросамолет и семь судов береговой охраны. Лучший корабль мог выдавать не более 17 узлов. За два с половиной года первой тресковой войны исландцы сумели арестовать один-единственный британский траулер.
Однако даже семь кораблей не давали британцам жить спокойно. Например, однажды исландское судно María Júlía сделало три выстрела в сторону британского траулера Kingston Emerald, обратив его в бегство. А другой корабль, Þór, попытался задержать британский Hackness, стреляя холостыми.
Подобные инциденты происходили регулярно, а содержание флота обходилось недешево. По некоторым оценкам, одного топлива британцы сожгли на полмиллиона фунтов. Вдобавок, чтобы не распылять силы, военные охраняли участок, самая широкая сторона которого составляла 30 морских миль (55,6 км). Траулерам приходилось ловить рыбу только в этом пространстве, что снижало улов.
Исход войны решил шантаж: исландцы пригрозили выйти из НАТО и выгнать американские войска. Остров контролирует так называемую брешь GIUK – стратегически важные морские проходы между Гренландией, Исландией и Великобританией. Американская военная база отслеживала советские подводные лодки, которые пытались пройти в Атлантику. В итоге США и НАТО надавили на Великобританию и той в 1961 г. пришлось согласиться с требованиями исландцев. В качестве компромисса она на три года получала квоту на вылов рыбы на расстоянии шести миль от берега.
Первые жертвы
Десять лет спустя уловы исландских рыбаков снова стали падать. Ученые уверяли, что причина кроется в действиях международного флота, поэтому с 1 сентября 1972 г. остров расширил свою исключительную экономическую зону до 50 морских миль (92,6 км). Этим решением возмутилась не только Западная Европа, но даже страны Варшавского договора.
Однако Исландия стояла на своем. Более того, у нее появился специальный трал, который обрезал рыболовные сети. В первый год конфликта дорогостоящих снастей лишились сразу 69 британских и 15 немецких траулеров.
Тогда рыбаки стали ходить по двое: пока один закидывал сети, другой отвлекал береговую охрану. Правда, это снижало эффективность ловли, к тому же суда периодически сталкивались. В конце концов Великобритания снова отправила военных для защиты своих рыбаков. А ФРГ, у которой войны не было вооруженных сил, – буксиры и другие вспомогательные суда.
Градус противостояния нарастал. Например, исландское судно Ægir обстреляло британский траулер Everton боевыми снарядами, оставив в его корпусе четыре пробоины. Позже британский фрегат Apollo протаранил корабль островитян. В отсеке, куда хлынула вода, работал инженер Хальдор Халлфредссон, который умер от удара тока.
Руководство НАТО не желало вмешиваться, ведь конфликтовали два члена альянса, что было неслыханно по тем временам (до столкновения Турции и Греции за Кипр оставалось еще несколько лет). Более того, Исландия снова заговорила о выходе из организации и покупке у СССР быстроходных военных судов. Под внешним давлением Великобритания опять уступила: в 1973 г. стороны подписали договор на два года, по которому британцам позволили по квоте ловить рыбу внутри 50-мильной зоны, но не ближе 12 миль от берега.
Третья тресковая война
В 1973 г. началась третья международная конференция ООН по морскому праву. Было понятно, что дело идет к признанию права на 200-мильную (370 км) экономическую зону. Но переговоры буксовали, а рыба заканчивалась. Исландские ученые уверяли, что десятью годами ранее немалую часть улова составляла треска старше 18 лет, а теперь и 12-летняя стала редкостью. Как только в 1975 г. окончился срок двухлетнего соглашения с Великобританией, Исландия объявила, что с ноября граница отодвигается до 200 км.
И хотя флот островитян больше не стал, а Великобритания послала 22 фрегата, третья тресковая война продлилась семь месяцев и была не менее ожесточенной, чем вторая. Историки упоминают о 55 таранах, серии обстрелов боевыми снарядами, 46 британских и 9 немецких обрезанных тралах.
Британский министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Фред Преат заявлял, что отскочивший перерезанный трос серьезно ранил рыбака из Гримсби и тот позже скончался, хотя документальных подтверждений этих слов нет. Зато точно известно, что британские порты Халл, Гримсби и Флитвуд оказались в кризисе, поскольку критически зависели от исландской рыбы.
Кончилась война по классической схеме: Исландия пригрозила выйти из НАТО, альянс вместе с США надавил на Великобританию, и та признала новые границы. Из-за таранов береговая охрана Исландии была вынуждена поставить на ремонт 5 кораблей, а британцам пришлось восстанавливать 16 судов. Стоимость ремонта превысила 1 млн фунтов.
Той же монетой
В 1982 г. конференция ООН по морскому праву наконец-то вынесла вердикт: страны имеют право на 200-мильную зону. Решение вступило в силу с 1994 г., но это не помогло предотвратить новые войны.
Еще в 1977 г. Норвегия установила квоты на рыбную ловлю в районе Шпицбергена. СССР предпочел договориться с соседом, ежегодно подписывая соглашения, а вот Исландия запрет не признала, ссылаясь на Парижский договор от 1920 г. о Шпицпбергене, согласно которому архипелаг является норвежским, но вести хозяйственную деятельность там могут все.
В 1994 г. Норвегии надоели исландские рыбаки и береговая охрана провела рейд, испортив сети семи траулерам. Островитяне пообещали послать вооруженные корабли для охраны рыбаков, но никого этим не испугали. И только когда Россия пригрозила оборвать с Исландией деловые контакты, дело сдвинулось с мертвой точки. В 1999 г. она согласилась на квотирование и подписала трехсторонний договор, получив право на вылов 8900 т трески.