Как объяснить последние действия Дональда Трампа на украинском направлении

Как объяснить последние действия Дональда Трампа на украинском направленииОн все еще заинтересован в урегулировании конфликта, но на своих условиях
Россия и Украина могут остановить бои по актуальной линии фронта и договориться об урегулировании конфликта. Это снова предложил президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на Трампа 18 октября сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее, 17 октября, в своей соцсети Truth Social он также призвал обе стороны к немедленному прекращению боевых действий: «Они должны остановиться там, где они стоят».
Оба заявления были сделаны Трампом после седьмого по счету после его инаугурации в январе телефонного разговора с Путиным и очередной встречи с Зеленским, состоявшихся 17 и 18 октября соответственно. Иначе говоря, слова Трампа об остановке боевых действий по актуальной линии фронта были сказаны в контексте подготовки встречи российской и американской делегаций для подготовки к потенциальному саммиту между ним и Путиным, который может состояться в Венгрии в ближайшем будущем.
Кроме того, несмотря на предшествующие звонку слухи в американских СМИ о готовности Трампа объявить итоговое решение по вопросу о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, президент намекнул, что пока не готов к этому. Еще в ходе встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что надеется на разрешение конфликта без этих ракет и США сами нуждаются в этому оружии.
Новая встреча Путина и Трампа – это удар для Евросоюза (ЕС), большинство членов которого на протяжении последних нескольких месяцев пытались закрепить поддержку Трампа за Киевом. Как сообщила испанская газета El País, некоторые европейские «официальные лица» в частном порядке назвали саммит в Венгрии «политическим кошмаром». При этом стоит уточнить, что публично представители объединения старались осторожно высказываться по поводу возможного саммита. «Хороша любая встреча, которая ведет к справедливому и продолжительному миру на Украине», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл. Другой представитель органа – Анитта Хиппер подтвердила, что отдельные страны ЕС могут сделать исключение и предоставить воздушный коридор борту российского президента по пути в Будапешт в случае такой необходимости (по Politico).
Зеленский, в свою очередь, также решил осторожно обойти стороной тему саммита и не критиковать попытки американского президента вести диалог с Россией. После встречи с Трампом он заявил журналистам, что договорился с ним не обсуждать вопрос Tomahawk, так как «никто не хочет эскалации» (по CBS News).
Предварительные договоренности, достигнутые на Аляске 15 августа, все еще в силе и актуальны для второго российско-американского саммита, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но эксперт уточнил, что и вопрос гарантий безопасности Украине тоже не снят с повестки. «Этот аспект, скорее всего, прорабатывается под влиянием симпатизирующего Киеву госсекретаря США Марко Рубио. Поскольку отдать Украину на откуп Европе или оставить один на один с Россией – все это чревато репутационными последствиями для Трампа, включая падение рейтингов внутри страны», – подчеркнул он.
Кошкин допустил, что команда Трампа пытается найти формулу, устраивающую обе стороны – и Москву, и Киев. Отсюда попытки встретиться еще раз с Путиным и в личном порядке убедить его встретиться с Зеленским. «Тогда как украинского президента, судя по всему, Трамп уже обработал. На это намекают и заявления Зеленского после переговоров в Белом доме», – объяснил эксперт. Кроме того, подчеркнул он, Трамп все еще надеется получить широкое медиаосвещение своей дипломатической деятельности, посадив Путина и Зеленского за стол переговоров.
Предварительные договоренности, достигнутые на Аляске 15 августа, все еще в силе и актуальны для второго российско-американского саммита, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но эксперт уточнил, что и вопрос гарантий безопасности Украине тоже не снят с повестки. «Этот аспект, скорее всего, прорабатывается под влиянием симпатизирующего Киеву госсекретаря США Марко Рубио. Поскольку отдать Украину на откуп Европе или оставить один на один с Россией – все это чревато репутационными последствиями для Трампа, включая падение рейтингов внутри страны», – подчеркнул он.
Кошкин допустил, что команда Трампа пытается найти формулу, устраивающую обе стороны – и Москву, и Киев. Отсюда попытки встретиться еще раз с Путиным и в личном порядке убедить его встретиться с Зеленским. «Тогда как украинского президента, судя по всему, Трамп уже обработал. На это намекают и заявления Зеленского после переговоров в Белом доме», – объяснил эксперт. Кроме того, подчеркнул он, Трамп все еще надеется получить широкое медиаосвещение своей дипломатической деятельности. «Посадить Путина и Зеленского за стол переговоров в присутствии Трампа представляется как огромный медийный капитал», – сказал Кошкин.
Трамп планирует выстраивать общение с Москвой вокруг предложения об остановке по актуальной линии фронта, говорит эксперт РСМД Алексей Наумов. По его словам, Трамп будет выяснять, какие уступки может требовать Россия от Украины. Затем эти условия будут доводиться американцами до украинской стороны. Если последняя откажется от них, то Трамп будет давить на нее. «Больше он будет давить на Украину, так как за Россией сохраняется преимущество на поле боя. Звонок Путину перед встречей с Зеленским показывает, что последний остается хотя и важной, но второстепенной фигурой для процесса урегулирования», – говорит Наумов.