Как объяснить последние действия Дональда Трампа на украинском направлении

Кошкин допустил, что команда Трампа пытается найти формулу, устраивающую обе стороны – и Москву, и Киев. Отсюда попытки встретиться еще раз с Путиным и в личном порядке убедить его встретиться с Зеленским. «Тогда как украинского президента, судя по всему, Трамп уже обработал. На это намекают и заявления Зеленского после переговоров в Белом доме», – объяснил эксперт. Кроме того, подчеркнул он, Трамп все еще надеется получить широкое медиаосвещение своей дипломатической деятельности, посадив Путина и Зеленского за стол переговоров.