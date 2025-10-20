В отдаленном округе Ярославской области обсудили присоединение к Вологодской

В отдаленном округе Ярославской области обсудили присоединение к ВологодскойИнициатора обращения к губернаторам и в Совет Федерации исключили из «Единой России»
Депутат муниципального совета Брейтовского округа Ярославской области (первый созыв был избран 6 апреля 2025 г. в связи с упразднением в регионе поселенческого уровня местного самоуправления) Алексей Лестов исключен из «Единой России» (ЕР) за нарушение партийной дисциплины, после того как месяц назад на заседании представительного органа поднял вопрос о решении социально-экономических проблем территории путем ее присоединения к Вологодской области. Об этом «Ведомостям» сообщил он сам. «Ведомости» направили запрос секретарю ярославского регионального отделения ЕР Евгению Чуркину.
17 сентября Лестов на заседании совета представил обращение местных жителей (копия есть у «Ведомостей»), в котором говорится, что ситуация в муниципалитете якобы стала «критической». Особенно подписантов беспокоили присоединение Брейтовской центральной районной больницы (ЦРБ) к Угличской ЦРБ, в результате которого перестал работать круглосуточный стационар, а несколько специалистов потеряли работу; аварийное состояние моста через реку Сить и практически полное отсутствие в округе «благоустроенных дорог». Брейтовский округ находится на северо-западе Ярославской области и является самым отдаленным от Ярославля муниципальным образованием. По данным Росстата на 1 января 2025 г., в округе проживает 5261 человек.
«В связи с вышеуказанными фактами просим вас, наших депутатов, принять данное обращение и в соответствии с действующим законодательством направить его в Совет Федерации, губернаторам Ярославской и Вологодской областей и правительствам областей для решения вопроса об изменении административно-территориальной принадлежности Брейтовского муниципального округа путем его отсоединения от Ярославской области и присоединения к Вологодской области», – говорится в обращении. Оно было рассмотрено последним вопросом повестки дня («Разное»), уточнил Лестов.
По его словам, 12 депутатов проголосовали «за», еще двое воздержались. Депутаты окружного совета Надежда Морозова (ЛДПР) и Андрей Карпов (самовыдвиженец) подтвердили «Ведомостям» итоги голосования. По словам Карпова, после заседания совета депутатов стали вызывать в прокуратуру. «А прокуроры поехали [в Брейтовский округ] проверять не их, а те вопросы, которые были изложены в их обращении, – больницу, дороги и проч.», – сказал источник, близкий к надзорному органу. «Ведомости» направили запрос в пресс-службы правительств Ярославской и Вологодской областей.
Председатель совета Иван Муранов идею присоединения Брейтовского округа к Вологодской области назвал «Ведомостям» «заведомо бредовой». «А большинство тех вопросов, которые поднимались [в обращении местных жителей], решились», – подчеркнул он. 22 сентября пресс-служба правительства Ярославской области со ссылкой на и. о. главы регионального минздрава Марию Можейко сообщала, что при реорганизации больниц (помимо Брейтовской ЦРБ, к угличской больнице присоединились некоузская и мышкинская больницы) «все медицинские службы каждого из этих учреждений продолжили работу в прежнем режиме». Также, по словам Можейко, были разработаны «новые стратегии маршрутизации пациентов».
Переход муниципалитетов от одних регионов к другим – тема бесперспективная, считает политолог Ростислав Туровский. «В целом в России опасаются, и достаточно справедливо, поднимать вопрос об изменении границ между субъектами Федерации», – отмечает он. Самым крупным успешным примером в XXI в. он назвал передачу в 2012 г. Москве части территорий Московской области (без референдума). «Референдум был в 90-х гг. при передаче Сокольского района из Ивановской области в Нижегородскую, но это было слишком давно, а сама ситуация там была объективно в пользу передачи района, против чего не возражали и в Ивановской области», – вспоминает Туровский. По его мнению, обращение жителей Брейтовского округа «может сейчас всколыхнуть амбиции Вологодской области, но конфликт тоже никому не нужен». В 2019 г. жители Заволжского района Ивановской области выступали за присоединение к Костромской области, но инициатива не была поддержана.
Подобные обращения в большинстве своем являются попыткой обратить внимание на проблемы территорий, говорит политолог Александр Кынев. «Обычно с подобными инициативами выступают жители периферийных районов в тех или иных регионах, Брейтовский округ – типичный случай», – сказал он «Ведомостям». Также, по словам Кынева, перманентно обсуждается присоединение к Санкт-Петербургу прилегающих территорий Ленинградской области. В 2024 г. губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что в ближайшей и среднесрочной перспективе этого не случится. Кынев также напомнил о Пригородном районе на границе Северной Осетии и Ингушетии, где в 1992 г. шли бои, и др. В 2018 г. главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы (Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, а Чечня – участок Сунженского района).
По Конституции России границы между субъектами могут быть изменены с их взаимного согласия, говорит ведущий аналитик «Минченко консалтинга» Юлиан Баландин. По его словам, в таком случае необходимо соглашение, подписанное главами субъектов, утвержденное заксобраниями регионов и Советом Федерации.