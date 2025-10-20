В отдаленном округе Ярославской области обсудили присоединение к Вологодской

Переход муниципалитетов от одних регионов к другим – тема бесперспективная, считает политолог Ростислав Туровский. «В целом в России опасаются, и достаточно справедливо, поднимать вопрос об изменении границ между субъектами Федерации», – отмечает он. Самым крупным успешным примером в XXI в. он назвал передачу в 2012 г. Москве части территорий Московской области (без референдума). «Референдум был в 90-х гг. при передаче Сокольского района из Ивановской области в Нижегородскую, но это было слишком давно, а сама ситуация там была объективно в пользу передачи района, против чего не возражали и в Ивановской области», – вспоминает Туровский. По его мнению, обращение жителей Брейтовского округа «может сейчас всколыхнуть амбиции Вологодской области, но конфликт тоже никому не нужен». В 2019 г. жители Заволжского района Ивановской области выступали за присоединение к Костромской области, но инициатива не была поддержана.