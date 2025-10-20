Депутатам предложили подумать, хотят ли они в новый созыв Госдумы

Руководство фракции «Единая Россия» в начале минувшей недели встретилось с депутатами и предложило им подумать о том, планируют ли они пойти в новый, IX созыв. А тем, кто на выборы не пойдет, пообещали найти новую работу. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в партии. С депутатами встречался глава фракции Владимир Васильев. По словам собеседников, он напомнил коллегам, что в следующем году предстоят выборы в Госдуму, поэтому пора определиться, планируют ли они участвовать в избирательной кампании. Тем же, кто в выборах участвовать не будет, помогут найти новое место работы, рассказывают собеседники.