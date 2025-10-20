Депутатам предложили подумать, хотят ли они в новый созыв Госдумы

Депутатам предложили подумать, хотят ли они в новый созыв ГосдумыТем, кто переизбираться не планирует, пообещали подыскать работу
Руководство фракции «Единая Россия» в начале минувшей недели встретилось с депутатами и предложило им подумать о том, планируют ли они пойти в новый, IX созыв. А тем, кто на выборы не пойдет, пообещали найти новую работу. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в партии. С депутатами встречался глава фракции Владимир Васильев. По словам собеседников, он напомнил коллегам, что в следующем году предстоят выборы в Госдуму, поэтому пора определиться, планируют ли они участвовать в избирательной кампании. Тем же, кто в выборах участвовать не будет, помогут найти новое место работы, рассказывают собеседники.
Несколько источников «Ведомостей» отмечают, что помощь в трудоустройстве бывших депутатов – обычная практика. Правда, она не всегда работает, все больше зависит от личных связей бывшего депутата, добавляет один из источников.
На той же неделе, говорят собеседники «Ведомостей», Васильев вместе с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым встречались с представителями администрации президента (АП), обсуждалось предварительное видение возможного списка партии – в первую очередь это касалось тех, кто сейчас является депутатом Госдумы. Это стандартные коммуникации, говорит один из источников. Еще один говорит, что в АП уже есть предварительная определенность со списком так называемых «профессионалов», т. е. депутатов, которые работают в Думе долгие годы и занимают посты, в частности, в руководстве комитетов. Собеседник, правда, оговаривается, что иногда бывают неожиданности при подготовке к выборам.
Консультации по поводу списка, в которых принимает участие Якушев, партия начала и с главами регионов, говорят три собеседника. Представители АП еще в конце 2024 г. предложили губернаторам представить свой взгляд на то, кого бы они хотели видеть депутатами, писали «Ведомости» в январе. В апреле же такие списки подавала сама «Единая Россия», они включали тех депутатов, которых партия хотела бы видеть в Думе, и тех, кого бы не хотела.
При формировании списков обычно действует «принцип трех ключей», напоминают два источника: видение АП, глав регионов и руководства партии. При этом позиция Старой площади основная. Кроме того, есть и «квоты» для отдельных структур. В будущем году при формировании списков это будут участники специальной военной операции, победители конкурса «Лидеры России. Политика», представители «Народного фронта» и т. д.
Список к выборам единороссы должны будут представить на предвыборном съезде партии. Якушев говорил, что в 2025 г. съезда партии не будет, но в 2026 г. состоится двухэтапный съезд: первый этап в июне, второй – в августе. На съезде будут утверждены списки кандидатов на выборах в Госдуму и принята предвыборная программа.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу фракции «Единая Россия». Замруководителя фракции Евгений Ревенко отказался от комментариев.
«Иногда помощь от руководства фракции [при трудоустройстве] не является лишней, но личные связи обычно позволяют добиться более высокого статуса», – говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Что касается состава кандидатов, то надо понимать, что список «Единой России» на выборах в Госдуму – это всегда коалиция с представителями самых разных сил, отмечает Виноградов: от АП и «Единой России» до губернаторов и членов правительства.
Практика показывает, что системных решений по поводу трудоустройства не бывает, только сильнейшим удается найти себе «запасные аэродромы, не потеряв во влиянии», говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Интереснее, за счет кого будет происходить обновление фракции в новом созыве. Помимо ожидаемого притока участников спецоперации можно предполагать расширение присутствия общественников, а вот бизнесменов может стать меньше», – замечает эксперт.
Если говорить о новой работе для бывших депутатов, то все зависит от качеств самого депутата, его жизненного пути, опыта работы до Госдумы и от того, как он себя зарекомендовал в нижней палате, подчеркивает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Кто-то уходит в исполнительную власть, другие – в регионы, третьи – в бизнес или общественную деятельность, поэтому сложно выделить доминирующую тенденцию. Но то, что партия готова заниматься этими вопросами, – важный элемент внутрикорпоративной культуры».