Как будет править первая женщина – премьер Японии

От нового правительства, если оно сформируется, можно будет ожидать продолжения ориентации на сдерживание Китая, а по России ничего непредсказуемого также не будет – Токио сохранит курс на полное следование за трендами коллективного Запада в отношении России, так как в японском обществе существует монолитный консенсус, поддерживающий такой курс, продолжает Нелидов. При этом он отметил, что вместе с соблюдением западных санкций может сохраниться определенное сотрудничество с Москвой на уровне культуры и образования и, в принципе, могут быть задействованы лазейки, которые поддержат отношения на приемлемом уровне.