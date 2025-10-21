Как будет править первая женщина – премьер Японии

Как будет править первая женщина – премьер ЯпонииОна придерживается более правых взглядов и продолжит ориентироваться на США
Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити становится первой в истории женщиной, занявшей пост премьер-министра. Это стало возможным в результате соглашения между ЛДП и оппозиционной «Партией обновления Японии» (Ishin) о формировании коалиции, подписанного 20 октября. А уже на 21 октября запланировано вынесение на голосование законопроекта о внеочередной сессии парламента, где ожидается ее утверждение. Совместно ЛДП и Ishin будут контролировать 231 мандат из 465 в палате представителей и 120 из 248 мест в верхней палате советников.
На посту лидера ЛДП Такаити сменит премьер-министра Сигэру Исибу, объявившего 7 сентября о намерении уйти в отставку. Она стала второй женщиной, назначенной на пост лидера с момента основания партии в 1955 г.
Предыдущая коалиция – между ЛДП и партией «Комэйто» – развалилась после почти 30-летнего партнерства в начале октября из-за скандала вокруг пожертвований для ЛДП. Тогда же лидер «Комэйто» Тэцуо Сайто подчеркнул нежелание партии поддерживать Такаити на голосовании в парламенте 15 октября, когда ее должны были утвердить. «Комэйто» – правоцентристская партия, в официальную идеологию которой входил пацифизм. Для сравнения: Ishin является более правой и популистской партией.
Такаити – политик правоконсервативных взглядов. Она является членом общества «Ниппон кайги» («Японская конференция»), клуба консервативной элиты, который выступает за то, чтобы «покончить с послевоенным мазохизмом» и избавить молодые поколения японцев от чувства вины перед другими народами. В него также входили Исиба и один из главных наставников Такаити – убитый летом 2022 г. экс-премьер Синдзо Абэ (2012–2020), который при жизни поддерживал ее кандидатуру. Такаити также является сторонницей ужесточения иммиграционной политики.
Новое правительство будет более правым, так как японские консерваторы в лице ЛДП вошли в союз не с центристами из «Комэйто», а с более близкими ей силами в лице партии возрождения Японии, говорит научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов.
Ближайшие полгода-год коалиция будет вполне нормально существовать, считает ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Если команде Такаити удастся привлечь на свою сторону независимых депутатов, то ее коалиция сможет вообще не учитывать мнение оппозиции. В течение же означенного срока партия обновления Японии будет присматриваться к ЛДП как к партнеру, насколько тот будет выполнять данные в рамках коалиции обещания. В списке требований – отказ ЛДП от пожертвований со стороны крупных компаний, которые уже привели в прошлом к политическому скандалу.
Японская политика находится в состоянии турбулентности, в которой коалиции могут разваливаться очень быстро, но к кризису Японии как таковому даже возможный развал коалиции не приведет – государственная машина продолжит работать, так как она слабо зависит от персоналий во власти и парламенте, подчеркнул Нелидов.
В отношении России Такаити следует консенсусной позиции как японского общества – о возвращении четырех Курильских островов, так и западных стран – по конфликту на Украине. 4 мая 2022 г. МИД России бессрочно запретил Такаити въезд в Россию среди деятелей, которые в Японии вели «беспрецедентную антироссийскую кампанию».
От нового правительства, если оно сформируется, можно будет ожидать продолжения ориентации на сдерживание Китая, а по России ничего непредсказуемого также не будет – Токио сохранит курс на полное следование за трендами коллективного Запада в отношении России, так как в японском обществе существует монолитный консенсус, поддерживающий такой курс, продолжает Нелидов. При этом он отметил, что вместе с соблюдением западных санкций может сохраниться определенное сотрудничество с Москвой на уровне культуры и образования и, в принципе, могут быть задействованы лазейки, которые поддержат отношения на приемлемом уровне.
Сама же Такаити не является другом России, и Япония при ней точно не выйдет из западного лагеря. Что же касается отношений с США, то здесь следует констатировать непредсказуемость администрации Трампа, но на уровне риторики Белый дом поддержал Такаити как правого политика, так что пока Вашингтон не будет «выламывать руки» Токио.
Ориентация на США никуда не денется при Такаити, соглашается Кузьминков. Но, добавил эксперт, Токио диверсифицирует свои внешние связи. Среди стран, с которыми хочет наладить контакты японское правительство, – Южная Корея, взаимодействие с которой будет утверждаться в том числе через треугольник Сеул – Вашингтон – Токио, а также Филиппины и Австралия, с которой у Японии совместные военные проекты. С европейской стороны Токио будет сотрудничать и с НАТО. Таким образом, японцы стремятся к созданию в регионе многоуровневой системы безопасности, которая за счет числа союзников могла бы спасти Токио от «китайской волны» – отношения с Китаем при новых властях скорее ухудшатся, резюмировал Кузьминков.