Турки-киприоты на выборах проголосовали за объединение острова

Турки-киприоты на выборах проголосовали за объединение островаВ президентской кампании в Северном Кипре неожиданно победил противник ставленника Турции
В признанной лишь Анкарой Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) на президентских выборах победу одержал оппозиционный кандидат и сторонник возобновления переговоров с греками-киприотами по объединению острова Туфан Эрхурман. После подсчета 100% бюллетеней он набрал 62,7% голосов избирателей, а действующий президент Эрсин Татар – 35,8%. Явка составила почти 65% из 218 000 зарегистрированных избирателей.
Победитель объявил, что возобновление переговоров с лидерами греческой общины Кипра по поводу объединения острова будет происходить после консультаций с турецким правительством в Анкаре. Со своей стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Эрхурмана и заверил, что Анкара продолжит защищать суверенные права и интересы ТРСК во всех международных платформах.
Поздравил Эрхурмана с победой и президент признанной международным сообществом Республики Кипр Никос Христодулидис. В своем заявлении он написал, что с нетерпением ждет встречи с лидером турецкой общины, чтобы решить кипрскую проблему.
Лидер крупнейшей в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель на своей странице в соцсети Х написал, что во время голосования турки-киприоты не только избрали своего президента и защитили тем самым свою демократию, но и дали ответ политикам [в Анкаре], которые вмешиваются во внутренние дела ТРСК и «буквально вторглись на остров» ради своих интересов. Сам Эрхурман в настоящее время возглавляет Республиканскую турецкую партию (занимает 19 мандатов из 50 в местном парламенте), дружественную НРП.
При этом союзник Эрдогана по правительственной коалиции лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал депутатов парламента непризнанной республики провести срочное собрание и не признать результаты выборов. Помимо этого он попросил принять резолюцию, где бы говорилось о необходимости присоединения турецкой части Кипра к Турции.
И хотя в ТРСК вся полнота исполнительной власти сконцентрирована преимущественно в руках премьер-министра, президент представляет турок-киприотов на внешней арене, в том числе на переговорах по решению многолетней кипрской проблемы. В отличие от Эрхурмана действующий глава Татар выступает за признание независимости республики международным сообществом и оформление таким образом окончательного разделения острова. Аналогичной точки зрения придерживаются также власти Турции, выступающей с середины XX в. гарантом безопасности турецкого населения на Кипре.
Итоги выборов в ТРСК демонстрируют усталость местных избирателей от роста преступности, вызванного действиями организованных преступных группировок, которые ассоциируются как с местными властями, так и с политическими элитами в Турции, заметил гендиректор турецкого Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. По его мнению, турецкие власти фактически превратили остров в территорию для противоправной деятельности. «Татар – ближайший к турецкой элите политик. При помощи бюллетеней турки-киприоты продемонстрировали свое несогласие с политикой Анкары по использованию кипрской проблемы в качестве разменной монеты в их диалоге с Евросоюзом (ЕС)», – продолжил эксперт.
Анкара вряд ли признает поражение своего протеже на острове и, вероятно, попытается там аннулировать результаты голосования, допускает Асалыоглу: «Косвенно на недовольство турецких властей указывает заявление Бахчели. Эрхурман теоретически сможет удержать кресло президента лишь после признания его со стороны руководства Республики Кипр и ЕС».
Но по мнению доцента Московского государственного лингвистического университета Икбаля Дюрре, Анкара намеренно сделала ставку на победу оппозиционного кандидата на выборах в ТРСК. Турция через Эрхурмана пытается перезапустить переговорный процесс между двумя общинами Кипра и таким образом снять давление на страну со стороны ЕС.
Переговоры об урегулировании кипрской проблемы фактически прекратились после победы Татара на предыдущих выборах в 2020 г. Последний раз лидеры двух общин острова встречались в 2017 г. в Швейцарии при участии ООН, но этот диалог окончился безрезультатно. Определенные надежды на решение кипрской проблемы возникли в 2014 г., когда стороны во время переговоров договорились объединить остров на основе «двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равноправием» двух политических субъектов. Но в последний момент в парламенте Республики Кипр значительная часть депутатского корпуса отвергла текст заявления, посчитав, что Никосия идет на чрезмерные уступки туркам-киприотам.
В настоящее время основным камнем преткновения в кипрской проблеме являются дислокация на турецкой стороне Кипра более 35 000 военнослужащих из Турции, а также территориальный вопрос: греческая община рассчитывает получить расположенные в ТРСК город Морфу, полуостров Карпас, где находится православный монастырь Апостола Андрея, а также контроль над 60% береговой линии острова (сейчас греки контролируют 47%). Греко-турецкому переговорному процессу также мешает давний спор между Анкарой и Никосией за разработку газовых месторождений вокруг острова.
Греки-киприоты заинтересованы в диалоге со своими турецкими соседями, но на данный момент они не рассчитывают увидеть прорыва в урегулировании кипрского конфликта, говорит директор Института нового общества Василий Колташов. Несмотря на отсутствие с 1974 г. вооруженного противостояния на острове, между общинами до сих пор нет доверия друг к другу, говорит он.