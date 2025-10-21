Турки-киприоты на выборах проголосовали за объединение острова

Переговоры об урегулировании кипрской проблемы фактически прекратились после победы Татара на предыдущих выборах в 2020 г. Последний раз лидеры двух общин острова встречались в 2017 г. в Швейцарии при участии ООН, но этот диалог окончился безрезультатно. Определенные надежды на решение кипрской проблемы возникли в 2014 г., когда стороны во время переговоров договорились объединить остров на основе «двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равноправием» двух политических субъектов. Но в последний момент в парламенте Республики Кипр значительная часть депутатского корпуса отвергла текст заявления, посчитав, что Никосия идет на чрезмерные уступки туркам-киприотам.