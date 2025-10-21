Экс-губернатор Кировской области может возглавить парк «Патриот»

Васильев не первый раз меняет в должности управленцев, так или иначе связанных с уголовными делами. В 2016 г. он был назначен врио губернатора Кировской области вместо уволенного в связи с утратой доверия Никиты Белых, после того как тот стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Белых вышел из колонии в июне 2024 г. после отбытия восьмилетнего срока. По второму уголовному делу, связанному со злоупотреблением должностными полномочиями, он был полностью оправдан.