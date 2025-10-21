Экс-губернатор Кировской области может возглавить парк «Патриот»Игорю Васильеву предстоит много работы на ценном активе с коррупционным бэкграундом
Бывший губернатор Кировской области Игорь Васильев, возглавлявший регион с 2016 по 2022 г. (до сентября 2017 г. – в статусе временно исполняющего обязанности), может возглавить военно-патриотический парк «Патриот». Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника: близкий к Минобороны и близкий к органам власти Кировской области. Первый сказал, что такая возможность рассматривается, по словам второго, информация о предстоящем назначении Васильева «высокой степени достоверности».
Парк «Патриот» был открыт в 2015 г. в подмосковной Кубинке по инициативе на тот момент министра обороны Сергея Шойгу (в 2024 г. был назначен секретарем Совета безопасности России). Объект представляет собой комплекс общей площадью 5500 га, в котором, как утверждается на его официальном сайте, располагается техника всех видов и родов войск, в том числе экспериментальные, редкие и единичные экземпляры, множество уникальных тематических экспозиций, тактические игры, веревочный городок, полоса препятствий.
На территории «Патриота» проводили, например, ежегодный международный военно-технический форум «Армия», считавшийся одним из главных выставочных мероприятий военного ведомства. Запланированный на 11–14 августа 2025 г. очередной форум не состоялся в связи с переносом на более поздний срок. Новые даты проведения выставки названы не были. По словам источника, близкого к Минобороны, вряд ли этот форум будет проводиться до окончания специальной военной операции, хотя парк «Патриот» используется для ряда ведомственных мероприятий, а музейные экспозиции открыты для посещения и проведения мероприятий военно-патриотической направленности.
«Патриот» – это большое хозяйство с хорошо выстроенной логистикой, расположенное вблизи Москвы, напоминает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Поэтому его можно использовать не только для выставочной деятельности и военно-патриотического воспитания, но и для других нужд Министерства обороны, считает он. Это ценный актив и новому директору предстоит много работы, говорит эксперт. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Васильев – это человек с крепкими федеральными связями, говорит политолог Александр Кынев. «Когда он был губернатором Кировской области, в администрации региона бушевали скандалы», – указал эксперт.
Прежний куратор «Патриота» бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов (был отправлен в отставку в 2024 г.) обвинен Главным военно-следственным управлением Следственного комитета России (СКР) в хищениях при строительстве объектов парка. По данным следствия, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021–2024 гг., действуя совместно с бывшим замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым и экс-директором учреждения Вячеславом Ахмедовым.
Как полагает СКР, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка. По версии следствия, Шестеров, Попов, Ахмедов и иные лица похитили 30 млн руб., которые были выделены из бюджета на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.
Ахмедов и Шестеров признали вину. Первого приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог, второго – к шести годам колонии и штрафу за махинации при строительстве парка «Патриот».
Объекту нужен человек, который сможет эту репутацию исправить, считает политолог Александр Немцев. «Видимо, такого человека нашли. И само возможное назначение говорит о том, что этот парк очень важен для системы», – говорит он. Экс-губернатора Кировской области можно считать антикризисным кандидатом на пост главы «Патриота», полагает политолог Константин Калачев. «У Васильева очень подходящий бэкграунд. <...> По совокупности всех обстоятельств – опыт работы, деловые и личностные качества – он оптимальный кандидат», – сказал «Ведомостям» политолог.
Васильев не первый раз меняет в должности управленцев, так или иначе связанных с уголовными делами. В 2016 г. он был назначен врио губернатора Кировской области вместо уволенного в связи с утратой доверия Никиты Белых, после того как тот стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Белых вышел из колонии в июне 2024 г. после отбытия восьмилетнего срока. По второму уголовному делу, связанному со злоупотреблением должностными полномочиями, он был полностью оправдан.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов