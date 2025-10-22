Росгвардия хочет усилить контроль за частными детективами

Введение плановых проверок, по словам детектива, это избыточная мера, поскольку такая деятельность и так строго регулируется законом. По его мнению, новые правила могут сократить объем работы на рынке и усложнить ведение бизнеса для законопослушных специалистов. Бормисов также напомнил, что в ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил изменения в закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Поправки наделили правительство полномочиями по утверждению перечня грубых нарушений лицензионных требований и установлению порядка предоставления сведений из реестра лицензий. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко тогда подчеркнула, что сфера частных детективов требует государственного регулирования, но при этом поручила сенаторам на этапе принятия подзаконных актов встретиться с профессиональным сообществом, чтобы «избежать случаев, когда такие акты искажают дух закона». По словам Бормисова, список грубых нарушений и разъяснения относительно применения новых норм до сих пор не опубликованы, что оставляет детективов в состоянии неопределенности.