Росгвардия хочет усилить контроль за частными детективами

Росгвардия хочет усилить контроль за частными детективамиПлановые проверки могут негативно отразиться на бизнесе сыщиков, говорят эксперты
Росгвардия намерена получить право проводить как плановые, так и внеплановые проверки частных детективов, контролируя соблюдение законодательства, наличие договоров с заказчиками и методы ведения деятельности. Проект правительственного постановления об утверждении соответствующих правил ведомство опубликовало на федеральном портале нормативных правовых актов, обнаружили «Ведомости».
На сегодняшний день деятельность частных детективов в России регулируется законом «О частной детективной и охранной деятельности». Контроль за соблюдением требований закона традиционно осуществляет Росгвардия: именно она выдает лицензии и проверяет соблюдение правил. По данным Росстата на 2020 г., частной детективной деятельностью занимались 615 индивидуальных предпринимателей и 63 юридических лица.
Периодичность плановой проверки, которую предлагает Росгвардия, – не чаще одного раза в три года, причем первый визит возможен не ранее чем через год после выдачи лицензии. Детектив будет уведомлен об этом не позднее чем за три рабочих дня заказным письмом с копией на электронную почту. Аудиту подлежат договоры на оказание услуг с каждым заказчиком, регистрация в качестве ИП, сведения о судимости, результаты медицинских освидетельствований и другие документы, необходимые для легальной деятельности.
Внеплановая проверка, в свою очередь, может быть инициирована либо по жалобам граждан и органов власти, либо на основании ранее выданных предписаний об устранении нарушений. Анонимные обращения будут игнорироваться контролерами: инициатор должен быть идентифицирован, уточняется в документе.
Что разрешено и запрещено частным детективам
При этом сотрудники Росгвардии получат доступ к рабочим помещениям детективов, право выдавать предписания и применять меры за нарушения. Детектив может давать объяснения, знакомиться с результатами проверки и обжаловать действия проверяющих, говорится в документе.
Проект постановления о контроле за частными детективами вызывает серьезное беспокойство, говорит частный детектив и эксперт по регулированию профессии Илия Ананичева. По ее словам, формально инициатива направлена на законность и прозрачность рынка, но на практике проверяющие получают широкий доступ к помещениям, транспорту, документам и персональным данным клиентов, что создает риски утечки информации и злоупотреблений. Внеплановые проверки и возможность приостановки лицензий при отсутствии четких критериев усиливают правовые угрозы, говорит Ананичева. По ее словам, заявленные гарантии защиты профессиональной тайны и прав детектива остаются декларативными. Эксперт подчеркивает, что контроль должен быть партнерским, строиться на профессиональных стандартах и не превращаться в давление или формальные санкции.
Жалобы на детективов в профессиональном сообществе встречаются редко, так как «люди все же дорожат своей репутацией», заметил частный детектив Алексей Бормисов. С ужесточением законодательства в части защиты личных данных россиян объем работы детективов несколько сократился, но граждане по-прежнему обращаются за услугами. Наиболее востребованными остаются розыск пропавших детей или родственников, а также проверка документов, отмечает он.
Введение плановых проверок, по словам детектива, это избыточная мера, поскольку такая деятельность и так строго регулируется законом. По его мнению, новые правила могут сократить объем работы на рынке и усложнить ведение бизнеса для законопослушных специалистов. Бормисов также напомнил, что в ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил изменения в закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Поправки наделили правительство полномочиями по утверждению перечня грубых нарушений лицензионных требований и установлению порядка предоставления сведений из реестра лицензий. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко тогда подчеркнула, что сфера частных детективов требует государственного регулирования, но при этом поручила сенаторам на этапе принятия подзаконных актов встретиться с профессиональным сообществом, чтобы «избежать случаев, когда такие акты искажают дух закона». По словам Бормисова, список грубых нарушений и разъяснения относительно применения новых норм до сих пор не опубликованы, что оставляет детективов в состоянии неопределенности.
«Ведомости» направили запрос в Росгвардию с просьбой уточнить, для фиксации каких нарушений в отрасли ведомству недостаточно существующих полномочий, а также о том, как будет соотноситься законодательство о защите персональных данных и планируемые проверочные мероприятия.