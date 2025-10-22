Бывший глава Минтранса будет работать в международном комитете Совета Федерации

8 октября СФ внес очередные изменения в состав комитетов. Новые сенаторы Анна Кочерова (Белгородская обл.) и Алексей Ситников (Ямало-Ненецкий автономный округ) вошли в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В этот же комитет вошел сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Александр Новьюхов, ранее состоявший в комитете по регламенту. Новый сенатор от Еврейской автономной области Наталья Хорова стала членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Сергей Иванов от Магаданской области вошел в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в этот же комитет перешли сенатор от Челябинской области Наталья Котова (ранее состояла в комитете по науке, образованию и культуре) и Борис Хачиров от Калмыкии (в прошлом – член комитета по соцполитике).