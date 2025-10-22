Бывший глава Минтранса будет работать в международном комитете Совета Федерации

Бывший глава Минтранса будет работать в международном комитете Совета ФедерацииЕвгений Дитрих может заняться вопросами международной логистики, считают эксперты
Новые сенаторы от Новгородской и Костромской областей Евгений Дитрих и Светлана Кириллова соответственно определились с комитетами, в которых будут работать в Совете Федерации (СФ). Об этом «Ведомостям» сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
Экс-глава Минтранса (2018–2020 гг.) Дитрих, последние пять лет руководивший Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), написал заявление о вступлении в комитет СФ по международным делам, а вдова убитого в 2024 г. начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана (работала в Минобороны) решила войти в комитет по социальной политике.
Дитриха и Кириллову примут в составы комитетов на пленарном заседании СФ 22 октября, уточнил Тимченко.
Кириллова представляет в СФ Костромскую областную думу. Депутаты делегировали ее в верхнюю палату парламента 8 октября. О том, что вдова экс-начальника РХБЗ станет сенатором, «Ведомости» сообщали 6 мая. В верхней палате парламента она сменила Сергея Калашника, который с 2020 г. работал в комитете по экономической политике. Освободившийся после перехода Кирилловой в СФ мандат депутата Костромской областной думы избирком 21 октября передал бывшему детскому омбудсмену Татьяне Быстряковой (обе баллотировались от «Единой России»).
Дитриха 15 октября назначил сенатором новый губернатор Новгородской области Александр Дронов вместо бывшего главы региона Сергея Митина, работавшего в верхней палате с 2017 г. Последний был первым заместителем председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Вхождение Дитриха в международный комитет СФ свидетельствует о том, что федеральный центр хочет задействовать его именно в связях за рубежом, в международной транспортно-логистической теме, говорит политолог Константин Калачев. «Его тема – международно-транспортная координация, логистика, связь с зарубежьем в сфере его компетенций. <...> Может, даже тоннель через Берингов пролив», – сказал эксперт «Ведомостям». Дитриху сам бог велел заниматься такими вопросами, рассуждает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
17 октября глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял о начале обсуждения строительства транспортного перехода, который может соединить Чукотку и Аляску. По его подсчетам, стоимость тоннеля не будет превышать $8 млрд. Ширина Берингова пролива больше, чем у Ла-Манша.
Присутствие Кирилловой в комитете СФ по соцполитике логично, считает Калачев, так как она связана с темой ветеранов, является вдовой погибшего генерала: «Тема социальной защиты – это ее». «Назначение символично и является частью общей кадровой политики с учетом объединения военно‑силового, патриотического компонента с социальной поддержкой, темой ветеранов, внимания к семьям военнослужащих», – сказал эксперт «Ведомостям».
8 октября СФ внес очередные изменения в состав комитетов. Новые сенаторы Анна Кочерова (Белгородская обл.) и Алексей Ситников (Ямало-Ненецкий автономный округ) вошли в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В этот же комитет вошел сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Александр Новьюхов, ранее состоявший в комитете по регламенту. Новый сенатор от Еврейской автономной области Наталья Хорова стала членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Сергей Иванов от Магаданской области вошел в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в этот же комитет перешли сенатор от Челябинской области Наталья Котова (ранее состояла в комитете по науке, образованию и культуре) и Борис Хачиров от Калмыкии (в прошлом – член комитета по соцполитике).
Новый сенатор от Республики Коми Екатерина Грибкова вошла в комитет по соцполитике, новый сенатор от Мурманской области Лариса Круглова стала членом комитета по науке, образованию и культуре. Новый представитель Калужской области в СФ Александр Савин стал членом комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.
Всего в структуре верхней палаты парламента 10 комитетов. Тимченко 3 октября сообщал «Ведомостям», что новые комитеты в СФ создавать не будут.