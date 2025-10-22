Трамп: решение о встрече с Путиным пока не принято

Трамп: решение о встрече с Путиным пока не принятоОн заявил, что сообщит о договоренностях через два дня
Американский лидер Дональд Трамп, комментируя возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным, отметил, что окончательное решение еще не принято, подчеркнув, что не хотел бы тратить время напрасно. Об этом Трамп сказал на праздновании Дивали в Белом доме.
«Я не хочу проводить встречу впустую. Не хочу тратить время зря. Посмотрим, что будет, – сказал Трамп. – Посмотрим, что будет. Решение пока не принято».
На уточняющий вопрос журналистов, что изменило его мнение с момента последнего разговора с Путиным и почему он сейчас считает, что саммит в Будапеште может оказаться пустой тратой времени, Трамп ответил: «Я ничего не говорил. Я не утверждал, что это будет так».
«Вы никогда не знаете, что произойдет, – сказал Трамп, отметив, что много всего происходит в ситуации с конфликтом на Украине. – Мы уведомим вас в течение ближайших двух дней о наших действиях. Много чего происходит по Украине».
21 октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште оказался под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Один из собеседников предположил, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта.
Позже в этот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка мирного саммита президентов РФ и США продолжается.
Трамп в ходе мероприятия также подчеркнул, что все еще есть шанс на прекращение огня. «Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, и я думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский тоже хочет, чтобы это закончилось, и я думаю, что это закончится», – сказал он.
Трамп повторил, что конфликта не случилось бы, если бы на тот момент он был президентом США. По его словам, это «жестокий конфликт», но он не затрагивает США, поскольку страна продает оборудование НАТО, а НАТО передает его Украине. По его мнению, бывший президент США Джо Байден потратил бы на эти цели $350 млрд.
«Если бы я был президентом, [конфликта] бы никогда не случилось. И Путин знает, что это никогда бы не произошло, но произошло», – сказал он. Он также считает, что конфликт мог в свое время перерасти в Третью мировую войну.
Он в очередной раз отметил все мирные соглашения, которые ему удалось заключить и завершить несколько конфликтов. Трамп добавил, что в случае с украинским конфликтом он предложил сторонам остановиться по линии фронта, «затем отступить, вернуться домой и немного отдохнуть, поскольку две страны убивают друг друга».
20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последовательность позиции России насчет заморозки конфликта с Украиной не меняется.
19 октября Трамп заявил прессе, что, по его мнению, силам России и Украины нужно остановить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения.
Financial Times писала, что Трамп 17 октября призвал Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, заявив, что в ином случае республика будет «уничтожена». По словам источников газеты, глава Белого дома «отбросил в сторону карты линии фронта на Украине» и настаивал на том, чтобы Зеленский «сдал [президенту России Владимиру] Путину весь Донбасс».