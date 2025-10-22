В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште

После телефонного разговора между Путиным и Трапом 16 октября стало известно, что в ближайшее время может пройти саммит Россия – США на высшем уровне в Будапеште. Об этом в TruthSocial написал Трамп, позже это подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков. Подготовка к саммиту должна начаться с разговора между Рубио и Лавровым, а дальше уже прояснится, когда можно будет организовать и сам саммит между лидерами двух стран, отмечал Ушаков. После этого Песков говорил, что встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже.