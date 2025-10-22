В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа в БудапештеДля проведения саммита нужна тщательная подготовка, заявил Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что для саммита Россия – США в Будапеште требуется тщательная подготовка. Сроки проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не были определены, сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Но до этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время». В ответ на вопрос о том, есть ли пауза в подготовке встречи, он заявил, что сейчас появляется много сплетен вокруг саммита, которые в большей части не соответствуют действительности.
Трамп накануне заявил, что окончательное решение по его встрече с Путиным не принято, оно будет объявлено в течение нескольких дней: «Не хотелось бы терять время впустую. <...> Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения». Песков заявил, что время впустую не хочет тратить ни Трамп, ни Путин: «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки».
Накануне несколько американских СМИ (Reuters, NBC, Axios) сообщили, что подготовка к встрече Трампа и Путина приостановлена. Перенос встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является признаком того, что американцы, возможно, не захотят проводить саммит, если Москва не пойдет на уступки, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Телефонный разговор между Лавровым и Рубио состоялся 20 октября. Планировалось, что они проведут встречу для подготовки саммита Россия – США. CNN сообщил, что встреча госсекретаря и министра иностранных дел России отложена. Axios, в свою очередь, сообщило, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор, поэтому их личной встречи не требуется. Но также в ближайшее время не планируется и встречи глав двух государств. Издание The Telegraph, напротив, сообщило, что саммит не состоится из-за напряженного разговора Рубио и Лаврова.
Россия в выходные направила в США неофициальный документ, в котором изложила условия для заключения мирного соглашения с Украиной, написало Reuters. Среди условий, указанных в документе, – передача под контроль России всего Донбасса и неприемлемость размещения войск НАТО на территории Украины. Песков сказал, что Россия уже неоднократно говорила об условиях завершения конфликта на Украине: «Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма чётко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают».
После телефонного разговора между Путиным и Трапом 16 октября стало известно, что в ближайшее время может пройти саммит Россия – США на высшем уровне в Будапеште. Об этом в TruthSocial написал Трамп, позже это подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков. Подготовка к саммиту должна начаться с разговора между Рубио и Лавровым, а дальше уже прояснится, когда можно будет организовать и сам саммит между лидерами двух стран, отмечал Ушаков. После этого Песков говорил, что встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже.