Зачем объединяются европейские производители космической техники

Чтобы понять, реализуема ли цель конкурировать со SpaceX, надо понять, почему Маск стал лидером мировой космонавтики, продолжает эксперт. У многих, в том числе и в России, есть иллюзии, что успех Маска связан с полученными им огромными бюджетами от НАСА и Пентагона, а раз так, то если мы получим бюджеты, то сможем с ним конкурировать. Но это не так. Хотя Маск, конечно, крупный подрядчик Пентагона и НАСА, главное в его успехе – стратегия построения компании и большие временные горизонты планирования, подчеркивает Ионин. Маск работал на рынок, который должен был возникнуть через 20 лет, многоразовая ракета Falcon 9 – это в первую очередь не снижение стоимости, а необходимость запуска огромного количества спутников Starlink. Самое же главное – что он создал уникальное и невиданное конструкторское бюро (КБ) полного цикла, которое проектирует все – от ракет и спутников до стартовых комплексов, что дает ему беспрецедентные с 60-х гг. прошлого века темпы развития космической техники. Без создания такого КБ только за счет денег конкурировать с ним невозможно, поэтому те, кто собирается это делать, либо глупцы, либо мошенники, говорит Ионин.