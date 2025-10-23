Зачем объединяются европейские производители космической техники

Зачем объединяются европейские производители космической техникиЗаявленная цель – конкурировать с Илоном Маском – иллюзорна
Три концерна – франко-германский Airbus, итальянский Leonardo и французский Thales – объединятся, чтобы более эффективно конкурировать с компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Речь идет об объединении космических подразделений трех компаний, сообщило издание Financial Times (FT). По информации FT, 21 октября совет директоров Leonardo последним из трех участников будущего консорциума одобрил его новую структуру. Соответствующее объявление может быть сделано в ближайшее время, пусть сторонам еще и остается согласовать ряд технических деталей. В Thales от комментариев отказались, подчеркнув, что соглашение пока не достигнуто.
Как пишет FT, в совместном предприятии доля Airbus составит 35%, в то время как у Thales и Leonardo будет по 32,5%. Объединенные компании будут управлять 30 предприятиями на территории Европы, количество их сотрудников оценивается в 25 000 человек, а совокупная выручка – в 6,5 млрд евро. Цель объединения – конкурировать с проектом Starlink от SpaceX Маска, в рамках которого на низкую околоземную орбиту запущено уже 10 000 малых спутников для обеспечения доступа в интернет по всему миру.
Ранее, в мае 2025 г., руководство концерна Leonardo в лице генерального директора Роберто Чинголани критиковало раздробленность военной промышленности в Европейском союзе (ЕС). По словам Чинголани, ситуация, при которой существует 27 национальных армий с разными стандартами и платформами военной техники, является неудовлетворительной. Руководитель Leonardo выступил с предложением создать в ЕС единое оборонное пространство. «Мы должны проснуться, мы должны создать своего рода европейское оборонное пространство, мы должны усилить сотрудничество между оборонными компаниями», – подчеркнул тогда Чинголани. В качестве положительных тенденций он привел в пример уже тогда проводившиеся переговоры об объединении с Airbus и Thales.
Сейчас следует констатировать разрыв европейцев с американцами по ряду политических направлений – европейские элиты ориентированы в основном на демократов, а Трамп и Маск для них – идеологические противники, замечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. В такой ситуации европейский бизнес, всегда мыслящий более здраво, чем политический класс, понял, что США пойдут своим путем и что для адекватной конкуренции с ними необходимо объединить различных производителей, чтобы в совокупности иметь хоть что-то, что можно противопоставить американцам, сказал эксперт.
Эти компании пытаются действовать в рамках концепции президента Франции Эмманюэля Макрона о стратегической автономии ЕС, независимой от США, и таким образом получить соответствующие возможности, а еще лучше – финансирование, говорит советник группы компаний «Геоскан» Андрей Ионин.
Чтобы понять, реализуема ли цель конкурировать со SpaceX, надо понять, почему Маск стал лидером мировой космонавтики, продолжает эксперт. У многих, в том числе и в России, есть иллюзии, что успех Маска связан с полученными им огромными бюджетами от НАСА и Пентагона, а раз так, то если мы получим бюджеты, то сможем с ним конкурировать. Но это не так. Хотя Маск, конечно, крупный подрядчик Пентагона и НАСА, главное в его успехе – стратегия построения компании и большие временные горизонты планирования, подчеркивает Ионин. Маск работал на рынок, который должен был возникнуть через 20 лет, многоразовая ракета Falcon 9 – это в первую очередь не снижение стоимости, а необходимость запуска огромного количества спутников Starlink. Самое же главное – что он создал уникальное и невиданное конструкторское бюро (КБ) полного цикла, которое проектирует все – от ракет и спутников до стартовых комплексов, что дает ему беспрецедентные с 60-х гг. прошлого века темпы развития космической техники. Без создания такого КБ только за счет денег конкурировать с ним невозможно, поэтому те, кто собирается это делать, либо глупцы, либо мошенники, говорит Ионин.