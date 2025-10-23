В конгрессе США предложили новые санкции против России

В конгрессе США предложили новые санкции против РоссииТакое же давление на Москву было и в преддверии саммита двух стран на Аляске
Сенатский комитет по международным отношениям запланировал на 22 октября утверждение трех санкционных законопроектов, связанных с Россией. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. «Так как Белый дом, видимо, не желает действовать, думаю, важно, чтобы это сделал конгресс <...>», – заявила журналистам старший демократ в комитете сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джин Шейхин. Среди документов, подлежащих рассмотрению, первый предусматривает признание России страной – спонсором терроризма, второй – введение экономических ограничений против Китая «за поддержку военных действий» Москвы, третий – изъятие и отправку Украине по частям (новый транш каждые 90 дней) замороженных в США российских активов.
Кроме того, в Вашингтон прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, у которого сложились рабочие отношения с Трампом. В преддверии встречи с американским лидером стало известно, что он планирует показать ему план Европы и Киева по завершению конфликта. Об этом сообщило издание Politico.
На этом фоне продолжаются обсуждения перспектив очередного саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерском Будапеште. Как сообщил американский телеканал CBS News 21 октября со ссылкой на источник в Белом доме, на ближайшее будущее встреча двух лидеров не запланирована. Впоследствии некоторые СМИ, включая газеты The Washington Post (WP), The New York Times (NYT), вышли с заголовками об отмене саммита как о свершившемся факте. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки возможного саммита еще не определены. «До этого (определения сроков. – «Ведомости») нужна тщательная подготовка. На это необходимо время», – сказал Песков. Кроме того, 21 октября председатель правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в Х (экс-Twitter): «СМИ искажают слова о «ближайшем будущем», чтобы саботировать грядущий саммит. Подготовка продолжается».
При этом на 22 октября Белый дом не опроверг и не подтвердил ни одно из заявлений – как об отмене саммита, так и о продолжении подготовки к нему. Сам Трамп 21 октября во время пресс-конференции в Овальном кабинете подчеркнул, что не хотел бы зря проводить саммит. «Не хочу зря тратить время. Посмотрим, что будет <...> мы еще не определились», – сказал он.
Планы о возможном проведении саммита в Будапеште были оглашены в ходе седьмого с момента инаугурации Трампа в январе телефонного разговора между двумя лидерами, который состоялся 16 октября. Подчеркивалось, что потенциальным переговорам президентов будет предшествовать встреча их представителей. В связи с этим позже, 20 октября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Как сообщили на официальном сайте МИД России, «состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» Трампа и Путина.
Действия части сенаторов по принятию санкций в отношении России – попытка изобрести новые рычаги давления на Москву в дополнение к уже существующему вопросу о поставках ракет Tomahawk Украине, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но эксперт напомнил, что утверждение в профильном комитете не дает законопроектам статуса закона. Это возможно только в том случае, если они будут утверждены в обеих палатах конгресса. «Но в период шатдауна (правительство США приостановило работу 1 октября из-за отсутствия утвержденного финансирования. – «Ведомости») такая перспектива кажется маловероятной», – объяснил Кошкин. По его словам, нынешний сюжет с угрозой санкциями схож с тем, который осуществлялся перед встречей двух президентов на Аляске 15 августа.