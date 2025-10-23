В конгрессе США предложили новые санкции против России

На этом фоне продолжаются обсуждения перспектив очередного саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерском Будапеште. Как сообщил американский телеканал CBS News 21 октября со ссылкой на источник в Белом доме, на ближайшее будущее встреча двух лидеров не запланирована. Впоследствии некоторые СМИ, включая газеты The Washington Post (WP), The New York Times (NYT), вышли с заголовками об отмене саммита как о свершившемся факте. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки возможного саммита еще не определены. «До этого (определения сроков. – «Ведомости») нужна тщательная подготовка. На это необходимо время», – сказал Песков. Кроме того, 21 октября председатель правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в Х (экс-Twitter): «СМИ искажают слова о «ближайшем будущем», чтобы саботировать грядущий саммит. Подготовка продолжается».