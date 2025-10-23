ЦИК зафиксировал один случай двойного голосования на региональных выборах

Доклад выступающего породил в ЦИК дискуссию о том, как стоит выстроить процесс с «отловом» голосующих дважды так, чтобы не ущемлялись при этом избирательные права других граждан. Так, член ЦИК, заслуженный юрист РФ Борис Эбзеев обратился к коллегам с вопросом, насколько решение об аннулировании почти 300 бюллетеней рационально и разумно. «А почему по всей области вы тогда не аннулировали результаты этого голосования и не начали заново сам этот процесс?» – утрировал он. Не дождавшись ответа, Эбзеев резюмировал: «Мне кажется, что все-таки юристам и нашей юридической службе надо бы очень хорошо подумать по этой проблеме и предложить некое решение». Ведь по сути, говорит член ЦИК, «якобы во имя установления справедливости мы попрали сам механизм реализации активного избирательного права более чем двумя сотнями избирателей».