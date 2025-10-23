ЦИК зафиксировал один случай двойного голосования на региональных выборах

ЦИК зафиксировал один случай двойного голосования на региональных выборахИз-за волеизъявления избирателя за подругу пришлось аннулировать почти 300 бюллетеней
В ходе единого дня голосования (ЕДГ-2025) Центризбирком (ЦИК) зафиксировал один случай двойного голосования. В Липецкой области молодой человек сначала на одном избирательном участке проголосовал за себя, а после – за свою знакомую по ее паспорту, но уже на другом участке, сообщил в ходе заседания комиссии член ЦИК Антон Лопатин. В результате было аннулировано 296 бюллетеней, добавил он. В Липецкой области в 2025 г. проходили выборы депутатов липецкого горсовета, а также ряд муниципальных кампаний.
«Член участковой избирательной комиссии сказала, что сверила паспорт, сверила список избирателей, но при этом не подняла глаза наверх и не увидела избирателя», – разъяснил казус Лопатин. Эта ситуация произошла непосредственно в дни голосования (в Липецкой области оно было трехдневным), поэтому территориальная избирательная комиссия (ТИК), проведя проверку, приняла решение аннулировать находящиеся в урне бюллетени. 19 сентября суд оштрафовал на 30 000 руб. и члена избирательной комиссии, выдавшую бюллетень повторно, и дважды проголосовавшего избирателя, доложил Лопатин. Кроме того, провинившегося члена ТИК вывели из состава комиссии.
Анализ однократности голосования проводился на основе сообщений в СМИ и обращений, которые поступают в ЦИК. Всего в инфополе тиражировали два случая – второй был в Орловской области, но там жалобы не подтвердились. Что касается механизма «Мобильный избиратель» (голосование не по месту регистрации), то здесь случаев двойного голосования выявлено не было, отметил Лопатин. На региональных выборах 2024 г., согласно сообщению ЦИК от 23 октября прошлого года, и вовсе не было зафиксировано фактов неоднократного получения избирателями бюллетеней.
Доклад выступающего породил в ЦИК дискуссию о том, как стоит выстроить процесс с «отловом» голосующих дважды так, чтобы не ущемлялись при этом избирательные права других граждан. Так, член ЦИК, заслуженный юрист РФ Борис Эбзеев обратился к коллегам с вопросом, насколько решение об аннулировании почти 300 бюллетеней рационально и разумно. «А почему по всей области вы тогда не аннулировали результаты этого голосования и не начали заново сам этот процесс?» – утрировал он. Не дождавшись ответа, Эбзеев резюмировал: «Мне кажется, что все-таки юристам и нашей юридической службе надо бы очень хорошо подумать по этой проблеме и предложить некое решение». Ведь по сути, говорит член ЦИК, «якобы во имя установления справедливости мы попрали сам механизм реализации активного избирательного права более чем двумя сотнями избирателей».
Наказание за двойное голосование
Ему ответил зампред ЦИК Николай Булаев, отметив, что этот вопрос обсуждался неоднократно. Но для него, как для человека, «свободного от обременения юридическими знаниями», ответ очевиден: прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо оценить влияние неправомерно оказавшихся в ящике бюллетеней на результаты голосования. «Одно дело, когда мы не понимаем, сколько [неправомерных] бюллетеней туда помещено, а когда мы понимаем, что это один бюллетень из 296, то, конечно, хоронить точку зрения такого количества избирателей из-за одного нарушителя вряд ли стоит», – подчеркнул Булаев. Он предложил отдельно обсудить этот вопрос и выработать решение.
Комиссия в Липецкой области в данном случае не обязана была признавать недействительными все бюллетени из-за одного голосования с нарушением порядка, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Дело в том, что сейчас в законе четко не закреплена стратегия действий, которая решала бы дилемму: влияет ли один бюллетень или одно нарушение на итоговый результат голосования или нет, продолжает электоральный юрист Олег Захаров. Такие ситуации каждый раз решаются казуально – избиркомами при подсчете голосов и судами при оспаривании их действий, говорит он. Более аккуратным и соответствующим отечественной традиции можно считать ограничительный подход, который позволяет исключить из подсчета ту конкретную емкость с бюллетенями, к которой есть вопросы, указал Захаров.
Электоральный эксперт Аркадий Любарев согласен с мнением, высказанным Эбзеевым: «Важно сопоставлять и оценивать последствия таких действий. Один лишний бюллетень только в самых редчайших случаях может повлиять на результаты выборов, а аннулирование 296 бюллетеней уже вполне может повлиять на итоги не только муниципальных выборов, но и региональных». По его словам, стоит проверить, не повлияло ли в Липецкой области на результаты голосования исключение такого количества бюллетеней. А для того, чтобы комиссии более внимательно относились к работе, стоит ввести компенсацию избирателям за признание их голосов недействительными, предложил Митин.