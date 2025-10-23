Что Владимир Путин сказал на заседании Совета по демографии

Владимир Путин заявил, что мировоззренческие установки должны лежать в основе демографической политики. Об этом президент сказал 23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в Кремле. «Ценностные установки внутренние являются гораздо более крепкими и важными. Ну что у нас крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода, что ли? Нет. А в семье было 7-10 человек. Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что должно лежать в основе демографической политики», – сказал президент. Поэтому стремление к созданию семьи и многодетности должно превалировать в общественном сознании, отметил он.