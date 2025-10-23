Что Владимир Путин сказал на заседании Совета по демографии

Что Владимир Путин сказал на заседании Совета по демографииПо мнению президента, в основе семейной политики должны быть мировоззренческие установки
Владимир Путин заявил, что мировоззренческие установки должны лежать в основе демографической политики. Об этом президент сказал 23 октября на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в Кремле. «Ценностные установки внутренние являются гораздо более крепкими и важными. Ну что у нас крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода, что ли? Нет. А в семье было 7-10 человек. Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что должно лежать в основе демографической политики», – сказал президент. Поэтому стремление к созданию семьи и многодетности должно превалировать в общественном сознании, отметил он.
Правда, сразу после этого президент добавил, что в сфере демографической политики не должно быть давления, поскольку решение о рождении ребенка личное дело каждого. Но затем снова сказал, что совместными усилиями надо прийти к тому, чтобы люди стремились «обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей» и были бы уверены в том, что государство в нужный момент должно оказать поддержку.
«Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития», – заявил Путин. По его словам, сейчас снижение рождаемости стало глобальным вызовом, в первую очередь с этим столкнулись экономически развитые государства – и Россия не исключение. Он считает, что разные страны выбирают разные ответы на демографические вызовы, вплоть до поощрения неконтролируемой миграции, «жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью». Россия же поддерживают семью как «фундаментальную основу российского общества», заявил президент.
Ответить на демографический вызов Россия может за счет развития сбережения и преумножения численности всех коренных народов России, «поддержки традиций большой многодетной семьи, развития программ возвращения на родину наших соотечественников – русских и русскоговорящих людей, составляющих государствообразующую основу нашего общества», заявил Путин. Он подчеркнул, что семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой в России.
Путин перечислил и другие меры поддержки семей с детьми – материнский капитал, единое пособие для семей с невысокими доходами, льготная ипотека. Кроме того регионы, где рождаемость в 2023 г. была ниже среднероссийского уровня, получают дополнительные средства на повышение рождаемости. Со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, благодаря которой для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог снизится до 6%. Президент подчеркнул, что решение демографических проблем и поддержка семей с детьми – это задача всех уровней власти, регионы зачастую активно предлагают свои идеи.
Председатель совета по демографической политике, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала несколько предложений. По ее мнению, семейная ипотека превращается в «столичную», потому что в основном такая ипотека берётся в Москве и области, а необходимо, чтобы она действовала в тех регионах, где семьи фактически живут. Также она предложила, чтобы ставка по ипотеке зависела от числа детей в семье – чем больше детей, тем ниже ставка.
Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики был создан указом Путина от декабря 2024 г. Всего в совете 30 человек из госорганов, общественных организаций и т. д. Совет должен заниматься подготовкой предложений по совершенствованию демографической политики и контролем за выполнением планов мероприятий, которые проводятся в ходе Десятилетия детства. Совет координирует деятельность органов власти разного уровня, общественных, научных организаций по вопросам реализации демографической политики, анализирует реализацию эффективности соответствующих программ и проектов, связанных с продвижением «традиционных семейных ценностей», направленных на повышение качества жизни семей с детьми, роста рождаемости, увеличения продолжительности жизни и др.