Сити-менеджера Рязани отстранили от должности для проверки без уголовного дела

Артемов был назначен сити-менеджером Рязани 23 ноября 2023 г. на срок полномочий городской думы (до 2028 г.). По данным местного издания «Вид сбоку», чиновник является родственником заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича. В 2010–2014 гг. Артемов уже возглавлял администрацию Рязани (губернатором Рязанской области тогда был ныне покойный Олег Ковалев) и ушел в отставку по собственному желанию. Затем руководил технопарком Рязанского радиотехнического университета, а в 2017 г. возглавил региональный минсельхоз, после чего стал заместителем председателя правительства Рязанской области (губернатором был Николай Любимов, который сейчас находится в СИЗО по обвинению во взятке). В 2019 г. Артемов ушел в бизнес, а в 2022 г., при губернаторе Малкове, вернулся на должность зампреда правительства региона. 26 мая 2023 г. Артемов был назначен первым замглавы администрации Рязани и руководил ею в статусе и. о. до официального назначения.