Сити-менеджера Рязани отстранили от должности для проверки без уголовного дела

Сити-менеджера Рязани отстранили от должности для проверки без уголовного делаЭто неординарная мера, и к главе городской администрации она применяется впервые
Мэр Рязани Татьяна Панфилова (она является председателем гордумы) подписала распоряжение об отстранении от должности до 20 декабря включительно сити-менеджера Виталия Артемова, сообщается на сайте муниципалитета. В течение этого срока в отношении чиновника будет проводить проверку антикоррупционный комитет Рязанской области на основании распоряжения губернатора Павла Малкова. Предмет проверки – полнота сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Пресс-секретарь Малкова Павел Кирдяшкин сообщил «Ведомостям», что распоряжение о проведении проверки было принято на основании служебной записки антикоррупционного комитета Рязанской области. «Дальнейшие решения будут приняты по итогам проверки», – уточнил Кирдяшкин.
Днем ранее президиум рязанского регионального политсовета «Единой России» (ЕР) приостановил полномочия Артемова в качестве секретаря местного отделения партии и члена президиума, сообщалось на сайте областного отделения партии. Основанием для такого решения стали «многочисленные жалобы жителей города Рязани, критика, связанная с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие городские проблемы». Партийцы оценили работу сити-менеджера как «наносящую ущерб политическим интересам партии».
Сама по себе процедура отстранения от должности на период проверки достоверности служебной декларации является штатной, но практически не применяется на практике, говорит юрист Олег Захаров. По его словам, все проверки проводятся в обычном режиме и отстранение от должности – это сигнал о том, что уже выявлены серьезные нарушения и для их фиксации требуется исключить возможность для проверяемого лица своими решениями повлиять на результаты проверки, скрыть какие-то сведения. «Это неординарная мера, и к главе администрации она применяется впервые, насколько можно судить по открытым источникам», – сказал эксперт.
По оценке Захарова, в этом случае негативный результат проверки если и не предрешен, то с большой вероятностью прогнозируется, что после отстранения последует увольнение главы города либо по собственному желанию, либо по антикоррупционным основаниям – в связи с выявлением нарушений в отчетности или конфликта интересов. «Не исключено и возбуждение уголовного дела по материалам проверки. В последние годы механизмы антикоррупционной работы ужесточаются, и с каждым годом число таких случаев будет только расти», – отметил Захаров. Представитель прокуратуры Рязанской области сообщил «Ведомостям», что надзор не проводит проверку в отношении Артемова.
Сити-менеджер Рязани – яркий и влиятельный представитель местной элиты, возглавивший администрацию второй раз за неимением альтернативы в 2023 г. как человек с опытом и связями с местными группами, говорит ведущий аналитик «Минченко консалтинга» Юлиан Баландин. «После довольно успешных выборов в Рязанскую областную думу («Единая Россия» в сентябре 2025 г. набрала 72,93% голосов. – «Ведомости») губернаторская команда вполне может себе позволить перезагрузку региональной политики. Поэтому случай с Артемовым в большей степени про усиление контроля над местной рязанской элитой. В этом есть определенный риск внутриэлитных разногласий, но стратегически на устойчивость Малкова это едва ли повлияет», – отметил эксперт.-
Артемов был назначен сити-менеджером Рязани 23 ноября 2023 г. на срок полномочий городской думы (до 2028 г.). По данным местного издания «Вид сбоку», чиновник является родственником заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича. В 2010–2014 гг. Артемов уже возглавлял администрацию Рязани (губернатором Рязанской области тогда был ныне покойный Олег Ковалев) и ушел в отставку по собственному желанию. Затем руководил технопарком Рязанского радиотехнического университета, а в 2017 г. возглавил региональный минсельхоз, после чего стал заместителем председателя правительства Рязанской области (губернатором был Николай Любимов, который сейчас находится в СИЗО по обвинению во взятке). В 2019 г. Артемов ушел в бизнес, а в 2022 г., при губернаторе Малкове, вернулся на должность зампреда правительства региона. 26 мая 2023 г. Артемов был назначен первым замглавы администрации Рязани и руководил ею в статусе и. о. до официального назначения.