Премьер Индии Нарендра Моди не готов к встрече с Дональдом Трампом

Премьер Индии Нарендра Моди не готов к встрече с Дональдом ТрампомСреди причин противодействие покупкам российской нефти
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 октября сообщил своему малазийскому коллеге Анвару Ибрагиму, что выступит на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре 26–28 октября виртуально, а не очно, не назвав причины. Так Моди пропустит возможность личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой мог бы обсудить вопросы торговой сделки вокруг введенных США в августе штрафных тарифов на индийские товары под предлогом санкций за покупку российской нефти.
Ибрагим в Facebook
Ожидается, что в Малайзии Трамп обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином торговую сделку между США и Китаем. Торговое перемирие между странами истекает 10 ноября, обстановка обостряется, а Трамп обещает ввести новые тарифы против Пекина в 100%. Еще 22 октября Times of India и NDTV допускали, что и лидеры США и Индии лично обсудят торговые споры.
Трамп ввел 1 августа пошлины в 25% на половину индийского экспорта в США ($48,2 млрд) под предлогом дисбаланса и несправедливых индийских барьеров. А через неделю удвоил их – как «штраф» за покупку российской нефти. США в переговорах с индийцами также настаивают на снятии барьеров для своей сельхозпродукции (что является для Индии чувствительным вопросом) и на наращивании закупок американских углеводородов. В середине сентября индийский минторг сообщил, что стороны договорились активизировать переговоры. Bloomberg 20 октября сообщало, что у Индии и США «нет серьезных разногласий по торговым переговорам» и они «продвигаются успешно». Днем 22 октября индийское Mint сообщило, что страны близки к соглашению о снижении пошлин для Индии до 15–16%. Трамп 21 октября сообщил, что также празднует Дипавали в Белом доме и назвал Моди «другом» и «великим человеком».
Но около полуночи 22 октября Hindu, Hindustan Times стали называть очную встречу Моди и Трампа маловероятной. Смена тональности в индийских СМИ произошла после того, как в ночь на 23 октября Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным по Украине, а минфин США ввел санкции против ряда российских компаний. Их партнерам дан срок до 21 ноября, чтобы прекратить операции.
Индия – второй в мире потребитель российской нефти после Китая (36% в индийском энергетическом импорте). С нефтью связан рекордный рост российско-индийского товарооборота ($70,6 млрд в 2024 г., $65,7 млрд в 2023 г.). С января по август Индии в среднем отгружалось 1,8 млн барр./сутки нефти из России, в сентябре отгрузки упали до 1,6 млн барр./сутки (-5% к августу), согласно Kpler. Поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин в августе заявил, что дисконт для Дели – 5%.
Трамп уже две недели утверждает, что Моди пообещал отказаться от закупки российской нефти. В ночь на 23 октября по Москве он заявил, что это произойдет до конца 2025 г. Индия пока не подтвердила и не опровергла это. МИД страны 16 октября заявил, что цель Дели – обеспечение стабильных цен и надежных поставок, а это «включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям».
«Ведомости» направили запрос в посольство Индии в Москве.
Индийский премьер в ситуации неопределенности пока не готов к очным встречам с Трампом, замечает доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский. Дели пытается выработать линию поведения с Москвой и Вашингтоном и не хочет давать США четких обещаний по связям с Россией, отметил эксперт. «Индийцы перед дилеммой: перестать покупать российские энергоресурсы с дисконтом либо продолжить закупки под угрозой вторичных санкций. Ряд индийских компаний уже не берут российскую нефть, но руководство страны еще не выработало решений», – говорит Волхонский.
Но, продолжает он, в Индии осознают, что полный отказ от российской нефти чреват рисками для экономики. Скорое заключение нового торгового соглашения США и Индии теперь маловероятно, полагает Волхонский: «Дели хочет урегулировать торговые противоречия, но не терпит язык шантажа». Индийцы пока заинтересованы в закупках из России, считает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.
По мнению индийского политолога Нандана Унникришнана, Моди мог не поехать в Малайзию из-за скорых выборов в штате Бихар. По его мнению, причина может быть и в том, что Индия не достигнет торгового соглашения с США до саммита. Что касается закупок российской нефти, то Индия будет постепенно существенно снижать их объемы, полагает эксперт.