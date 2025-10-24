Премьер Индии Нарендра Моди не готов к встрече с Дональдом Трампом

Трамп ввел 1 августа пошлины в 25% на половину индийского экспорта в США ($48,2 млрд) под предлогом дисбаланса и несправедливых индийских барьеров. А через неделю удвоил их – как «штраф» за покупку российской нефти. США в переговорах с индийцами также настаивают на снятии барьеров для своей сельхозпродукции (что является для Индии чувствительным вопросом) и на наращивании закупок американских углеводородов. В середине сентября индийский минторг сообщил, что стороны договорились активизировать переговоры. Bloomberg 20 октября сообщало, что у Индии и США «нет серьезных разногласий по торговым переговорам» и они «продвигаются успешно». Днем 22 октября индийское Mint сообщило, что страны близки к соглашению о снижении пошлин для Индии до 15–16%. Трамп 21 октября сообщил, что также празднует Дипавали в Белом доме и назвал Моди «другом» и «великим человеком».