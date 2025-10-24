Что будет после слов Дональда Трампа об отмене саммита и решения ввести санкции

Планы о возможном проведении саммита в Будапеште были оглашены в ходе седьмого с момента инаугурации Трампа в январе телефонного разговора между двумя лидерами, который состоялся 16 октября. Подчеркивалось, что потенциальным переговорам президентов будет предшествовать встреча их представителей. В связи с этим позже, 20 октября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Рубио. Как сообщили тогда на официальном сайте российского МИДа, «состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» Трампа и Путина.