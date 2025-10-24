Что будет после слов Дональда Трампа об отмене саммита и решения ввести санкции

Что будет после слов Дональда Трампа об отмене саммита и решения ввести санкцииРоссия остается открытой к диалогу, подтвердил Владимир Путин
Встреча с президентом США Дональдом Трампом, скорее, переносится, заявил 23 октября президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что инициатива о саммите и месте его проведения (венгерский Будапешт) исходила от американской стороны. «Я сказал, что такие встречи нужно хорошо готовить <...> было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти без ожидаемого результата», – сказал Путин.
Таким образом он отреагировал на заявления Трампа за несколько часов до этого об «отмене» встречи с российским коллегой. «Мы отменили встречу с президентом Путиным <...> но мы сделаем это в будущем», – сказал хозяин Белого дома. 17 октября Трамп предположил, что саммит может состоятся в течение «что-то около» двух недель. В качестве причины он указал отсутствие уверенности в том, что стороны смогут достигнуть желаемого результата на нынешнем этапе.
Что касается новых санкций, введенных американским минфином также в ночь на 23 октября в отношении российских компаний, то, по словам Путина, они не укрепляют отношения двух стран, которые «только-только начали восстанавливаться». «Это, конечно, попытка оказать давление <...>», – сказал он.
Заявления Путина – сигнал Трампу, что дипломатия под угрозой, но все еще в силе, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, в них слышен прагматизм, предостережение и вместе с тем надежда на то, что саммит все-таки состоится.
«Возможно, это очередная попытка российского президента заочно сбалансировать картину Трампа, которая, вероятно, вновь несколько изменилась после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте», – объяснил эксперт. В целом, полагает он, ситуация напоминает игру в пинг-понг.
Вместе с тем вновь акцентируются предупреждения о последствиях эскалации, показывается безразличие к санкциям и прочему давлению: мол, Москву этим не запугать, есть иммунитет, обращает внимание Кошкин.
За некоторое время до заявлений Путина представитель МИДа Мария Захарова также подчеркнула, что Россия готова к контактам с госдепартаментом США и видит основной целью конкретизацию параметров российско-американского диалога как по вопросам двустороннего взаимодействия, так и на украинском направлении. Несмотря на заявления Трампа, госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что все еще заинтересован во встрече с российскими коллегами.
При этом он уточнил, что такое мероприятие должно способствовать урегулированию украинского кризиса.
Планы о возможном проведении саммита в Будапеште были оглашены в ходе седьмого с момента инаугурации Трампа в январе телефонного разговора между двумя лидерами, который состоялся 16 октября. Подчеркивалось, что потенциальным переговорам президентов будет предшествовать встреча их представителей. В связи с этим позже, 20 октября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Рубио. Как сообщили тогда на официальном сайте российского МИДа, «состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» Трампа и Путина.
Трамп заинтересован в скорейшем перемирии при категорическом несогласии Европы и Украины с российским видением урегулирования конфликта, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. После Анкориджа Трамп понял, что, если добиваться окончательного мирного урегулирования на той основе, что была бы приемлема для России, это будет исключительно долгий процесс, который не поддержит Европа.
В этих условиях Трамп согласился давить на Россию, чтобы достичь немедленного прекращения огня. Кроме того, нельзя исключать, что, говоря о необходимости немедленного перемирия, Трамп на самом деле хочет уступок по конкретным условиям окончательного мирного урегулирования, говорит эксперт. Американский лидер считает, что управляемое давление и управляемая эскалация в виде содействия Украине за счет санкций и ударов по российским энергообъектам позволят достичь большего успеха в урегулировании конфликта.
При этом Россия не готова к перемирию по текущей линии фронта, оно будет означать, что никакого окончательного урегулирования не будет и лишь усилятся первопричины конфликта. Украина в таком сценарии будет и далее получать масштабную военную помощь Запада и де-факто интегрироваться в орбиту НАТО, а репрессии Киева против русского языка и канонической православной церкви в лице УПЦ только усилятся. Как итог Украина будет накачиваться вооружениями и готовиться к реваншу. А возможность дальнейшего дипломатического прорыва произойдет только при успехах российских войск, считает Суслов.
Что же касается экспертной работы, то она была бы нужна, если бы Вашингтон согласился вести с Россией содержательный диалог не по перемирию, а по мирному урегулированию в целом, продолжает эксперт. Для этого можно было бы создать рабочие экспертные группы, в том числе по вопросам безопасности, территориального устройства, в гуманитарной сфере. Но США пока не согласились с таким подходом, вместо этого решив добиться от Москвы немедленного прекращения огня, резюмирует Суслов.
Трамп, по-видимому, очень хочет закончить конфликт на Украине до конца 2025 г., полагает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Для этого он использует разные инструменты и сигналы, то ведя диалог с Россией, то ужесточая риторику и вводя санкции. У Москвы, продолжает эксперт, есть военные цели и до тех пор, пока они не будут достигнуты, Россия на перемирие не пойдет. В текущих условиях прекращение огня – это возможность для Украины укрепиться и перегруппироваться, а давать противнику фору в момент проведения активной военной кампании было бы странно, подытоживает Журавлева.