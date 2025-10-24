Получит ли губернатор Запорожской области право роспуска регионального избиркома

Получит ли губернатор Запорожской области право роспуска регионального избиркомаСоответствующий законопроект Евгения Балицкого обречен на провал, убеждены юристы
Законопроект губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о праве главы субъекта и регионального парламента распускать областную избирательную комиссию противоречит федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заявили опрошенные «Ведомостями» юристы. Ранее губернаторская инициатива вызвала вопросы у главы Центризбиркома России (ЦИК) Эллы Памфиловой. В телеграмме в адрес заксобрания, отправленной 22 октября, она предупредила, что законопроект Балицкого в случае принятия приведет «к развалу избирательной системы региона».
На сайте заксобрания «Ведомости» губернаторские поправки в законодательство о выборах не обнаружили. При этом 22 октября председатель регионального парламента Виктор Емельяненко утвердил повестку предстоящего заседания, на котором депутаты рассмотрят вопрос о принятии проекта закона «Об избирательных комиссиях Запорожской области», указано там же. «Ведомости» направили запрос в региональный парламент, Емельяненко и в пресс-службу Балицкого. К моменту публикации материала ответы не были предоставлены.
В федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав установлена независимость избирательных комиссий, основанная на конституционном принципе разделения властей, обращает внимание электоральный юрист Гарегин Митин. Так, в ст. 20 упомянутого закона говорится, что комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления.«Этим же федеральным законом предусмотрен порядок расформирования избирательных комиссий, в котором активная роль губернаторов не предусмотрена, а депутаты парламентов субъектов РФ имеют право обращаться с таким иском в суд. И только последний вправе, по нормам ст. 31 этого закона, принять решение о расформировании комиссии», – сказал Митин.
Частные инициативы отдельно взятых субъектов взять избиркомы под свой контроль в отечественной истории случались, но пресекались прокуратурой и судебными органами, уточнил он. «Безусловно, субъект РФ может де-факто принять любой закон, включая не соответствующий федеральному или неконституционный. Но за этим последуют меры реагирования, самая безобидная из которых – признание такого регионального закона недействующим», – сказал электоральный юрист «Ведомостям». По его мнению, Балицкий проводит такую реформу избирательной системы для того, чтобы полностью контролировать региональную избирательную комиссию.
Порядок роспуска регионального избиркома четко урегулирован на уровне федерального закона и принятие на уровне региона нормы о праве губернатора, а не суда распускать региональную комиссию, очевидно, противоречит ему, подтверждает электоральный юрист Олег Захаров. «В этом смысле инициатива обречена, потому что ни местная прокуратура, ни Минюст не могут дать положительное заключение на ее соответствие федеральному законодательству, без чего принятие ее региональным парламентом будет выглядеть абсурдом и, скорее всего, повлечет немедленный иск прокуратуры об оспаривании поправок, если они будут приняты», – рассуждает он.
Это не первый случай, когда конфликт ЦИК и правительства Запорожской области перешел в публичную плоскость. 2 августа ЦИК направил обращения в Генпрокуратуру и другие федеральные органы власти в связи с невыплатой зарплат сотрудникам регионального избиркома и сокращением его штата. Тогда ЦИК также заявлял о «разрушении избирательной системы области».
Балицкий в своем Telegram-канале тогда сообщил, что ситуация с выплатой зарплаты трудовому коллективу избиркома региона стала результатом бездействия руководства комиссии и невыполнения законодательства. Он указал, что во многих регионах России к работе избирательных комиссий привлекаются работники бюджетной сферы без круглогодичной нагрузки на бюджет, а штат из 85 человек, «который привлекается к работе один раз в 2–4 года, нецелесообразен».
24 сентября глава Запорожской области встречался с президентом Владимиром Путиным, напоминает политолог Александр Немцев. По его мнению, встреча может означать для Балицкого «карт-бланш по всем вопросам, связанным со взаимодействием с федеральным центром». «Это особый статус человека, бывшего украинского политика, который перешел на сторону России и возглавил регион», – продолжает политолог.