Получит ли губернатор Запорожской области право роспуска регионального избиркома

Порядок роспуска регионального избиркома четко урегулирован на уровне федерального закона и принятие на уровне региона нормы о праве губернатора, а не суда распускать региональную комиссию, очевидно, противоречит ему, подтверждает электоральный юрист Олег Захаров. «В этом смысле инициатива обречена, потому что ни местная прокуратура, ни Минюст не могут дать положительное заключение на ее соответствие федеральному законодательству, без чего принятие ее региональным парламентом будет выглядеть абсурдом и, скорее всего, повлечет немедленный иск прокуратуры об оспаривании поправок, если они будут приняты», – рассуждает он.