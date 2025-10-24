Золото продают ведрами: новости, которые вы могли пропустить

Золото продают ведрами: новости, которые вы могли пропуститьВ Турции придумали, как платить алименты на кота, а люксу вредят б/у товары
На этой неделе стало известно, что нейросети тупеют, если им показывать «мусорный» контент из интернета, – но это не самое пугающее. В США возрождается золотая лихорадка. Алименты теперь платят и на кошек. Найден злейший враг производителей люксовой продукции. На Олимпиаде-2032 гребцы будут плавать по реке с крокодилами.
Нейросети тупеют
Нейросети тупеют, если смотрят в интернете мусорный контент, доказали ученые. Они скармливали ИИ низкопробный контент из сети: короткие вирусные сообщения, написанные ради кликбейта посты и проч., на что многие люди обычно залипают часами в интернете. Кстати, немало такого контента сейчас генерится самим ИИ.
В эксперименте участвовали большие языковые модели Llama 3, Qwen 2,5 и ряд других. Проводили его ученые Техасского университета «Эй-энд-эм», Техасского университета в Остине и Университета Пердью. В итоге эксперимента точность рассуждений ИИ упала с 74,9 до 57,2 пункта, а способность к пониманию снизилась с 84,4 до 52,3. Нейросети стали пропускать целые шаги в цепочках рассуждений. Изменился и их «характер». После мусорного контента модели стали не только менее надежными в ответах, но и более самоуверенными, нарциссическими и склонными к поверхностным суждениям.
Тогда ученые попытались исправить нанесенный ими вред и снова принялись обучать ИИ, но уже на качественном контенте. Но нейросети не сильно поумнели: показатели так и не восстановились до прежних значений. Исследование так и назвали: «Большая языковая модель может заполучить мозговую гниль».
Американцев залихорадило
Растущие цены на золото вызвали в США новую золотую лихорадку. 50-летний Майк Хьюлетт и так любил погулять по горе Шаста (Калифорния). Теперь он берет с собой металлоискатель, настроенный на золото, пишет The Wall Street Journal. Его добычей уже стал небольшой, в половину его ногтя, самородок, который оценили в $175.
На золотой лихорадке зарабатывает не только тот, кто добывает золото, но и тот, кто продает лопаты. 35-летний Коди Бланшар из Сакраменто несколько лет занимался поиском золота в Северной Калифорнии. А в прошлом году он открыл бизнес по продаже оборудования и организации старательских туров.
Walmart вовсю продает готовые наборы из ведер, сита, лопат и других приспособлений всего за $100, другие магазины тоже ввели в ассортимент экипировку для золотодобытчиков на любой кошелек и вкус, от дешевого пластика до более дорогого алюминия.
Музей золотодобычи, в котором хранится коллекция артефактов еще со времен золотой лихорадки в Блэк-Хиллз (Дакота) 1874 г., проводит мастер-классы «Как грамотно мыть золото». Также музей торгует пятигаллонными (22,7 л) ведрами местной земли, уверяя, что это золотоносная порода. Одно ведро стоит $55 – еще год назад его продавали вдвое дешевле. Счастливые покупатели достают на лужайке перед домом купленные в Walmart наборы старателя, включают воду из шланга и надеются разбогатеть.
Гарантии музей не дает. А вот основанный в 1969 г. золотой рудник Crisson (Джорджия) гарантирует, что вы найдете золото. Его эксклюзивное предложение – пакет с одним галлоном (4,55 л) золотоносной породы за $525. Нюанс в том, что для этого продукта в руднике добыли 75 галлонов (341 л) руды, очистили ее от пустой породы, а в некоторые пакеты дополнительно насыпали золотых самородков. Правда, рудник честно предупреждает: золото найдете, но не факт, что оно будет дороже потраченных на покупку $525.
А 39-летний Крис Спэнглер, бывший врач ВМС, ведет хронику семейного путешествия за золотом в соцсетях, где у него в общей сложности 430 000 подписчиков. Блоги принесли ему около $30 000, золота он нашел на куда меньшую сумму. Но ничто не сравнится с моментом, когда ты обнаруживаешь самородок, уверяет он. Погоня за драгоценным металлом дарит и другие приключения, которые запоминаются на всю жизнь.
Как делить кота
На этой неделе СМИ писали, что в Турции мужчина согласился платить алименты на содержание двух котов. Формулировка не совсем верная: про алименты можно говорить только в отношении людей. Но суть передана правильно. Житель Стамбула Бугра Б. после двух лет совместной жизни разошелся с Эзги Б. Они подписали соглашение, по которому каждые три месяца мужчина передает своей бывшей по 10 000 лир (около $238) на содержание животных в течение 10 лет. Сумма ежегодно увеличивается с учетом инфляции.
Такие дела не редкость и в Турции, и в мире. Внимание журналистов привлекли два момента. Во-первых, редко когда условия содержания животных после развода прописываются столь подробно и на столь долгий срок. Во-вторых, дело может стать прецедентным. Недавние поправки в закон Турции о защите животных № 5199 и подзаконные акты дают судам право не просто делить животных, а устанавливать условия их финансовой поддержки и ухода за ними после развода хозяев. Защитники животных рады: постепенно отношение к животным как к неодушевленным вещам меняется на признание их роли как членов семьи.
Гонка с крокодилами
Оргкомитет Игр 2032 г. в Австралии утвердил реку Фицрой в Квинсленде для соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Чиновников не смутило, что там водятся крокодилы. Игры обещают быть колоритными: по берегам реки сейчас расставлены знаки, предупреждающие об опасности травмы или смерти от этого хищника, длина которого может превышать 4 м.
Спортивные федерации протестуют: хищнику достаточно толкнуть лодку, чтобы она опрокинулась. Австралийцы парируют, что крокодилов не так много, как в других реках. Севернее, на полуострове Кейп-Йорк, их три штуки на километр, а в реке Фицрой – 0,2 особи на то же расстояние. К тому же рейнджерам поручено вылавливать хищников. Местный клуб по гребле тренируется на реке с 1970 г. без единого инцидента. Правда, во время тренировок регулярно встречают крокодилов. Зато рады пиарщики (до Олимпиады еще семь лет, а она уже в заголовках газет) и остряки: какая благодатная почва для юмора разной степени мрачности!
Люкс страдает от самого себя
Злейший враг производителей люксовой продукции, из-за которого их продажи стагнируют уже шесть кварталов подряд, – они сами. Точнее, подержанный люкс, пишет The Wall Street Journal. Вторичный рынок может похвастаться устойчивым ростом. Например, секонд-хенд люксовых сумок и других предметов роскоши The RealReal уже полтора года увеличивает продажи где-то на 10% ежеквартально. Его конкурент Fashionphile отчитался о росте более чем на 10% с начала года.
Вторичный рынок люксовых товаров оценивается в $56 млрд. За 10 лет он вырос почти втрое. Все больше покупателей из поколения Z и миллениалов предпочитают, продав старую вещь, покупать ей на смену б/у вместо новой. В 2024 г. поколение Z потратило на новые люксовые товары на 7% меньше, чем годом ранее, а миллениалы – на 2%. Многие перед покупкой новой вещи проверяют, сколько она стоит на вторичном рынке. У некоторых брендов экономия невелика. Например, сумки Louis Vuitton и Bottega Veneta при перепродаже сохраняют в среднем 89% от цены новой.
Правда, бренды научились использовать данные вторичного рынка к своей выгоде. Они отслеживают, какие модели пользуются большим спросом, и делают выводы. Например, подержанные сумки Chloé Paddington стоили в 2024 г. на The RealReal $217, а в этом – уже более $700. Посмотрев на это, бренд перевыпустил модель.