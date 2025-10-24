Золото продают ведрами: новости, которые вы могли пропустить

Спортивные федерации протестуют: хищнику достаточно толкнуть лодку, чтобы она опрокинулась. Австралийцы парируют, что крокодилов не так много, как в других реках. Севернее, на полуострове Кейп-Йорк, их три штуки на километр, а в реке Фицрой – 0,2 особи на то же расстояние. К тому же рейнджерам поручено вылавливать хищников. Местный клуб по гребле тренируется на реке с 1970 г. без единого инцидента. Правда, во время тренировок регулярно встречают крокодилов. Зато рады пиарщики (до Олимпиады еще семь лет, а она уже в заголовках газет) и остряки: какая благодатная почва для юмора разной степени мрачности!