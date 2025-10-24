ВЦИОМ: Путину доверяют 77,8% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,8% россиянРаботу главы государства одобряют 74,5% участников опроса
Свое доверие президенту России Владимиру Путину подтвердили 77,8% граждан страны (-0,8% за неделю). Данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса, проведенного с 13 по 19 октября.
Показатель одобрения деятельности Путина за этот период составил 74,5%, снизившись на 0,3%.
Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ положительно оценили 49,8% (-0,5%) и 48,1% (+1,1%) участников опроса соответственно. Мишустину при этом доверяют 59% респондентов (-0,2%), председателю КПРФ Геннадию Зюганову – 34,6% (+1%), лидеру «Справедливой России − За правду» Сергею Миронову – 29,1% (+0,4%), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 23,2% (+2,2%), главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 10% (-0,4%).
Партию «Единая Россия» поддерживают 33,6% опрошенных (+0,1%), ЛДПР – 11,4% (-0,4%), КПРФ – 10,1% (+0,1%), «Новые люди» – 7,6% (-0,2%). В поддержку партии «Справедливая Россия – За правду» выступили 4,5% респондентов (+0,5%).
Опрос ВЦИОМ был проведен методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ). Положительно работу президента оценили 79% респондентов, еще 10% склонились к тому, что глава государства работает скорее плохо, чем хорошо, и 12% затруднились ответить на вопрос. В доверии к Путину признались 77% участников опроса.
Работу правительства положительно оценили 52% опрошенных, а деятельность Мишустина – 56%. «Единую Россию» поддержал 41% респондентов, КПРФ – 9%, ЛДПР – 10%, «Справедливая Россия − За правду» и «Новые люди» – по 3%.
Исследование ФОМ проходило в период с 17 по 19 октября среди 1500 респондентов от 18 лет по месту их жительства в 97 населенных пунктах в 51 субъекте РФ.