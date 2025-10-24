ВЦИОМ: Путину доверяют 77,8% россиян

Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ). Положительно работу президента оценили 79% респондентов, еще 10% склонились к тому, что глава государства работает скорее плохо, чем хорошо, и 12% затруднились ответить на вопрос. В доверии к Путину признались 77% участников опроса.