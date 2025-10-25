Газета
Главная / Политика /

Что сказал Дмитриев о встрече Путина и Трампа и завершении конфликта на Украине

Спецпосланник президента РФ дал интервью CNN
Дарья Снегова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Спецпосланник президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN подтвердил возможность будущей встречи президентов России и США. Он заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в более поздние сроки. Дмитриев подчеркнул необходимость тщательной подготовки этого саммита дипломатами обеих стран.

Отвечая на вопросы о санкциях, он отметил, что они не являются основной проблемой. Он процитировал президента Путина, заявившего, что Россия никогда не действует под давлением. Дмитриев добавил, что санкции лишь приводят к росту мировых цен на нефть.

Особое внимание в интервью было уделено урегулированию украинского конфликта. Дмитриев заявил, что Россия стремится не просто к прекращению огня, а к окончательному решению кризиса. Он выразил уверенность в близости дипломатического решения.

Комментируя позицию Киева, Дмитриев положительно оценил готовность президента Украины Владимир Зеленского зафиксировать линию фронта. По его словам, это представляет собой важный шаг вперед по сравнению с предыдущими требованиями полного вывода российских войск.

Отвечая на критику о действиях российской армии, Дмитриев заявил, что она поражает исключительно военные цели. Он также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта.

«Позиция российских военных заключается в том, что они действительно поражают только военные цели. И, кстати, это сильно отличается от некоторых войн, ведущихся в мире, где происходит гораздо больше жертв среди гражданского населения <...> Любая жертва – это огромная трагедия. И именно поэтому мы хотим закончить этот конфликт как можно скорее», – сказал он.

Касаясь темы якобы российских дронов над Польшей, Дмитриев сослался на возможные провокации. Он заявил об открытости России к расследованию инцидента, отметив, что официальные запросы от НАТО не поступали.

Дмитриев высоко оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта. Он напомнил о первой остановке обстрелов энергетической инфраструктуры благодаря диалогу с американским президентом.

Отвечая на вопрос о разочаровании Трампа, Дмитриев признал определенные трудности. Однако он выразил уверенность, что дипломатические усилия в конечном итоге приведут к успеху.

Особое внимание было уделено проекту тоннеля между Аляской и Россией. Дмитриев подтвердил серьезное изучение этого проекта, отметив его исторические корни и технологическую осуществимость.

Дмитриев подчеркнул важность экономического сотрудничества как основы будущих мирных отношений между Россией и США. По его словам, безопасность всего мира зависит от способности двух стран преодолеть политические разногласия.

