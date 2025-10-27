Политологи спрогнозировали исход противостояния глав Запорожской области и ЦИК

Позиция ЦИК абсолютно оправданна и с юридической, и с политической, и с государственно-управленческой точек зрения, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Даже если к работе члена региональной избирательной комиссии есть претензии со стороны главы субъекта, эта ситуация должна разрешаться другим способом. Сложно говорить о мотивах такого решения, но репутации региона и его руководителя оно точно не пойдет на пользу», – сказал эксперт «Ведомостям».