Политологи спрогнозировали исход противостояния глав Запорожской области и ЦИК

Политологи спрогнозировали исход противостояния глав Запорожской области и ЦИКВся государственная вертикаль будет на стороне Памфиловой, а решения Балицкого подлежат отмене
Вся государственная вертикаль будет на стороне главы Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой в ее публичном противостоянии с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Решения последнего, такие как увольнение председателя региональной избирательной комиссии и законопроект о праве губернатора распускать областной избирком, будут отменены, добавляют они.
Публичный конфликт Балицкого и Памфиловой придется разрешать Генпрокуратуре. На следующий день после того, как глава региона вечером 23 октября своим указом отправил в отставку председателя областной избирательной комиссии Галину Катющенко, в Telegram-канале ЦИК появился пост «О злоупотреблении правом и превышении служебных полномочий губернатором Запорожской области Евгением Балицким».
В сообщении были приведены эмоциональные комментарии Памфиловой, которая назвала произошедшее «очередным управленческим казусом», который «свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры». «В связи со сложившейся ситуацией ЦИК России направляет в Генпрокуратуру России соответствующее обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства господина Балицкого», – говорится в сообщении.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.
Сама Катющенко сказала «Ведомостям», что продолжает работать. «Меня может отстранить, уволить только одна организация. И руководитель этой организации высказала свою позицию», – заявила она.
Балицкий объявил об увольнении главы избиркома «в связи с утратой доверия» в ходе рабочей встречи с членами комиссии. Это произошло на следующий день после того, как Памфилова направила телеграмму в адрес заксобрания Запорожской области, в которое губернатор внес законопроект о праве главы субъекта и регионального парламента распускать областную избирательную комиссию.
Как подчеркнула глава ЦИК, эти поправки в случае их принятия приведут «к развалу избирательной системы региона». Опрошенные «Ведомостями» юристы назвали законопроект Балицкого противоречащим федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Несмотря на заявление ЦИК России о том, что Балицкий якобы превысил служебные полномочия, уголовное дело губернатору Запорожской области не грозит, говорит юрист Олег Захаров. «При высоких политических рисках таких действий юридические последствия невелики, что, видимо, и сделало возможным его появление», – сказал он «Ведомостям». По словам Захарова, впервые противостояние главы региона и председателя ЦИК происходит не только публично, но и с использованием властных полномочий и решений.
Как Генпрокуратура разрешила предыдущий конфликт Памфиловой и Балицкого
«Глава Запорожья игнорирует сразу два главных принципа принятия кадровых решений – согласованность и процедурность. Действуя в обход установленного порядка и подменяя своим указом постановление Центризбиркома, губернатор не достигает своей цели, а отдаляет ее, делая почти недостижимой из-за системной ошибки в алгоритме своих действий», – отмечает Захаров. По его мнению, вся государственная вертикаль будет на стороне главы ЦИК.
Позиция ЦИК абсолютно оправданна и с юридической, и с политической, и с государственно-управленческой точек зрения, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Даже если к работе члена региональной избирательной комиссии есть претензии со стороны главы субъекта, эта ситуация должна разрешаться другим способом. Сложно говорить о мотивах такого решения, но репутации региона и его руководителя оно точно не пойдет на пользу», – сказал эксперт «Ведомостям».
Впервые на столь высоком уровне заявлено, что интеграция территорий – вопрос безусловного подчинения российскому федеральному законодательству, говорит президент Центра региональной политики Илья Гращенков.
Балицкий, несмотря на свой относительно молодой возраст (55 лет), так и не смог адаптироваться к российским реалиям, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Тот символический капитал, который он приобрел в 2022 г., не бесконечный ресурс», – сказал эксперт «Ведомостям».