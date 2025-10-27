Насколько реальна американская наземная операция в Венесуэле

Насколько реальна американская наземная операция в ВенесуэлеЭто допустил Трамп, в регион перебрасывается крупнейший атомный авианосец США
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил президенту США Дональду Трампу свое посредничество для разрешения кризисной ситуации вокруг Венесуэлы во время личной встречи в Малайзии 26 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу бразильского МИДа Мауро Виэйру. Бразильский лидер уверен, что Латинская Америка – это «регион мира». Но сам Трамп еще в ночь на 24 октября по мск сделал намек на готовность к другому сценарию. Он заявил, что в рамках антинаркотической операции, которую уже проводит группировка американских ВМC у берегов Венесуэлы, «суша будет следующей».
После чего Трамп обратился к главе Пентагона Питу Хегсету со словами: «Пойди в конгресс и расскажи им об этом».
Конгресс был упомянут не случайно: там раздаются голоса оппонентов Трампа о неправомерности подобной военной операции без одобрения парламента. Как пишет издание Politico, член палаты представителей демократ Джим Хаймс 12 октября назвал удары США по венесуэльским судам в международных водах «незаконными убийствами». Но Трамп настаивает, что имеет на это право «без обязательного запроса на объявление войны» в конгресс. «Думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну», – заверил президент. CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа 24 октября сообщил, что официально целями ударов могут стать мощности по производству кокаина.
Возможности и планы ВМС США в Карибском регионе
Созданная в августе 2025 г. группировка ВМС США из нескольких эсминцев, вертолетоносца и десантных кораблей у берегов Венесуэлы, согласно заявлениям Трампа, уже уничтожила несколько легких судов и «огромную подводную лодку», якобы перевозившие наркотики в Америку. По мнению Трампа, эти суда принадлежали венесуэльским наркокартелям, которые, с точки зрения США, подконтрольны президенту Николасу Мадуро. Также известно, что два стратегических бомбардировщика B-1 пролетали над нейтральными водами Карибского моря в 75 км от границы венесуэльского воздушного пространства.
В то же время в Карибском море 24 октября появится даже более серьезный аргумент. Как пояснил позже представитель Пентагона Шон Парнел в соцсети Х, Хегсет направил из Средиземноморья «для борьбы с наркотерроризмом» ударную группу во главе с крупнейшим в ВМС США атомным авианосцем «Джеральд Форд» (cм. врез).
По словам директора Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохора Тебина, подкрепление в виде авианосной ударной группировки ВМС США приведет к их мощному усилению в регионе. Возможности нынешнего весьма скромного состава усилятся до способности провести как полноценную блокаду Венесуэлы, так и бомбардировочную кампанию.
Десантные корабли при этом Тебин расценивает как «штаб группировки» и пункт базирования сил специальных операций и подразделений ЦРУ. По данным источников The Washington Post, Трамп 22 октября разрешил этим силам проведение спецопераций в Венесуэле.
CNN еще в сентябре сообщал о 4000 морпехов, задействованных в рамках группировки. Тебин отмечает, что в среднем численность экспедиционного подразделения морской пехоты (MEU) составляет до 2000 военнослужащих с легкой бронетехникой. По мнению эксперта, для полноценной высадки в Венесуэле такого количества недостаточно и потому «морпехов можно рассматривать как инструмент политического давления».
Что может противопоставить Каракас
В сентябре 2025 г. после атак ВМС США на «лодки картелей» Мадуро заявил, что его страна находится в состоянии «максимальной готовности» и сможет ответить на агрессию. В конце августа он объявил мобилизацию в нацполицию, а в следующем месяце – новый оборонный план «Независимость 2000». В октябре Каракас объявил о развертывании дополнительных систем ПВО, в том числе ЗРК «Бук» российского производства.
По данным Military Balance, на 2024 г. вооруженные силы Венесуэлы насчитывали 123 000 человек, сухопутная армия – 63 000. Жандармерия и нацполиция могут добавить еще 200 000 человек. У армии этой страны есть на вооружении 80 французских танков АМХ-30V (1960-е гг.), 30 AMX-13 (1940–1950-е гг.), 150 американских броневиков Dragoon, 100 российских Т-72, 120 БМП-3, 100 БТР-80А и др. В составе ВВС Венесуэлы одна эскадрилья американских F-5, две – F-16, четыре – российских Су-30МК2, две – китайско-пакистанских K-8 Karakorum, десятки ударных вертолетов Ми-35, транспортных Ми-17 и др.
При этом на анонс наземной операции Мадуро отреагировал нервно. В ответ на заявление Трампа он попытался достучаться до американского лидера призывом на английском языке: «Пожалуйста, никакой безумной войны!» Параллельно венесуэльская армия проводит масштабные учения.
Боеспособность ВС Венесуэлы в теоретическом столкновении с США стоит оценивать предельно скептически, подчеркивает Тебин. С ним согласен главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец, отмечая, что венесуэльская армия не имеет релевантного боевого опыта, а состояние даже новой техники под вопросом.
Шансы сторон
Тебин считает, что при операции «на суше» будут вероятны удары кораблей и авиации, действия спецназа, как в Йемене или Иране. Но ввязывание в крупные наземные действия без союзников будет огромным политическим риском для США. По мнению Тебина, «не стоит питать иллюзий» относительно способности бомбардировочной кампании США разрушить венесуэльское государство: «Они могут раскачать ситуацию в стране, косвенно надавить на Россию и на Китай».
При этом подобный сценарий может дать и обратный эффект для отношений Вашингтона со странами Южной Америки, полагает Тебин. «Это будет дорого для США, дестабилизирует регион, вызовет волны беженцев, отдаст страну [Венесуэлу] наркокартелям. А они в отличие от оппозиции хорошо организованы и вооружены и превратят страну в латиноамериканскую Ливию», – уверен Тебин.
Вооруженных противников у Мадуро, на которых могли бы опереться экспедиционные силы США, в Венесуэле нет, несмотря на огромную массу озлобленного кризисом населения, соглашается Хейфец. По его мнению, в случае интервенции на стороне Мадуро могут выступить и те, кто ранее не поддерживал власть. Показательно, продолжает Хейфец, что депутат-оппозиционер Энрике Капрелес Родонски раскритиковал одного из ключевых противников Мадуро – нобелевского лауреата Марию Корину Мачадо – за поддержку идеи интервенции США. Эксперт предполагает, что американцы не решатся на высадку десанта в Венесуэле, а мощь бомбежек и спецопераций будет зависеть от уровня сопротивления: если оно будет серьезным, то Трамп быстро объявит о «победе», при слабом же нарастит силы и удары.
Но США с учетом их огромного военного потенциала и географической близости без труда могут увеличить авиационную и флотскую группировки для нанесения большего урона Венесуэле, ее инфраструктуре и связи, уверен Тебин.
Высказанное Мачадо предложение отдать венесуэльскую нефть для разработки американским компаниям на данный момент для Трампа не столь привлекательно, замечает Тебин. Нефтедобыча в Венесуэле без масштабного присутствия компаний из США серьезно деградировала и требует инвестиций в модернизацию и ремонт, говорит аналитик: $25 млрд в первый год и по $20 млрд в последующие.
Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти – около 300 млрд барр. (около 20% мировых). Но с пиковых 3 млн барр./сутки в начале 2000-х гг. ее добыча сейчас упала до 800 000 барр./сутки, отмечает Хейфец. По его мнению, интервенция еще больше обрушит добычу. Для Трампа венесуэльская нефть сейчас действительно не главный фактор, рассуждает Хейфец. «Если бы президент США действительно был в этом заинтересован, он бы договорился о работе Chevron в Венесуэле, на что там были готовы пойти», – заключает эксперт.