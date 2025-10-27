Насколько реальна американская наземная операция в Венесуэле

Вооруженных противников у Мадуро, на которых могли бы опереться экспедиционные силы США, в Венесуэле нет, несмотря на огромную массу озлобленного кризисом населения, соглашается Хейфец. По его мнению, в случае интервенции на стороне Мадуро могут выступить и те, кто ранее не поддерживал власть. Показательно, продолжает Хейфец, что депутат-оппозиционер Энрике Капрелес Родонски раскритиковал одного из ключевых противников Мадуро – нобелевского лауреата Марию Корину Мачадо – за поддержку идеи интервенции США. Эксперт предполагает, что американцы не решатся на высадку десанта в Венесуэле, а мощь бомбежек и спецопераций будет зависеть от уровня сопротивления: если оно будет серьезным, то Трамп быстро объявит о «победе», при слабом же нарастит силы и удары.