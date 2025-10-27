Саммит АСЕАН стал для Трампа разминкой перед встречей с лидером Китая

Наконец, в присутствии Трампа лидеры Камбоджи и Таиланда подписали мирную декларацию, которая призвана положить конец конфликту между этими странами. Подписанное соглашение Трамп назвал «великой мирной сделкой», которая спасет «миллионы жизней». По его задумке за соблюдением мира будут следить другие страны региона, включая Малайзию. При этом, по словам генерального директора департамента информации и пресс-секретаря МИД Таиланда Никондета Пхалангкуна, стороны подписали не мирное соглашение, а именно декларацию. Активная фаза конфликта между Таиландом и Камбоджей разгорелась в июле 2025 г. и продолжалась четыре дня в спорной пограничной зоне, после чего стороны провели в малазийской столице переговоры и достигли перемирия. Трамп в разгар конфликта звонил каждой из враждующих сторон, угрожая в случае дальнейших действий не вести с ними выгодную торговлю.