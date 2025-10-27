Саммит АСЕАН стал для Трампа разминкой перед встречей с лидером Китая

Саммит АСЕАН стал для Трампа разминкой перед встречей с лидером КитаяВашингтон готов не вводить дополнительные 100%-ные пошлины против Пекина за доступ к редкоземам
В Малайзии 26 октября стартовали ежегодные крупные мероприятия по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Помимо непосредственно ее форума там пройдет и Восточноазиатский саммит (ВАС) с важнейшими странами – партнерами АСЕАН. В Куала-Лумпур приехал, в частности, президент США Дональд Трамп, для которого это первая точка в его азиатском турне – следом будут Япония и Южная Корея. Россию же в Малайзии представляет вице-премьер Алексей Оверчук. «У нас запланирована встреча с премьер-министром Малайзии [Анваром Ибрагимом], премьер-министром Вьетнама [Фам Минь Чинем], премьер-министром Камбоджи [Хун Манетом]», – анонсировал он свою повестку.
Повестка Вашингтона и Пекина
А вот председатель КНР Си Цзиньпин не приехал в Малайзию, Пекин на формальных мероприятиях АСЕАН представляет премьер Госсовета Ли Цян. Но представители Китая активно обсуждали с американцами на полях будущее двухсторонних торговых отношений, готовя личную встречу Си и Трампа 30 октября в Южной Корее. Соответствующие делегации традиционно возглавляли министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер КНР Хэ Лифэн, и, как пишет Reuters, они смогли согласовать рамки будущего соглашения.
Как заявил Бессент по итогам переговоров, он достиг «очень существенных договоренностей» с представителями Китая, которые готовы заключить сделку. В частности, речь идет про его отказ от мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов, необходимых США, сроком на один год. Это поможет избежать введения Вашингтоном с 1 ноября анонсированных Трампом 100%-ных пошлин на китайские товары. Кроме того, глава минфина США заявил СBS, что проработаны и детали сделки по продаже американского сегмента китайского приложения TikTok.
Хэ Лифэн, как сообщает агентство «Синьхуа», в свою очередь, предложил Бессенту повысить уровень торговых отношений двух стран. Как считает китайский вице-премьер, конфронтация может нанести ущерб как Вашингтону, так и Пекину, поэтому им необходимо найти подходящие решения для урегулирования разногласий посредством равноправного диалога и консультаций. Представитель КНР на международных переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган назвал состоявшиеся переговоры «углубленными и откровенными», на которых стороны смогли достичь определенного консенсуса.
Если Бессенту действительно удалось добиться от Китая приостановки введения мер экспортного контроля за редкоземельными элементами, то это можно будет записать как серьезную победу американской делегации, считает профессор СПбГУ Яна Лексютина. Она отмечает, что компромисс по торговым переговорами нужен обеим сторонам. Но при этом коренные причины соперничества США и КНР не могут быть устранены, так что любая сделка по торговле между Пекином и Вашингтоном будет носить исключительно тактический и временный характер, резюмирует эксперт.
Будущая встреча Трампа и Си будет попыткой продлить торговое перемирие, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. США добиваются возобновления закупок их нефти, усиления контроля Китая над экспортом прекурсоров фентанила, доступа к редкоземельным элементам и ограничения закупок российской нефти. Китай, продолжает эксперт, использует редкоземы в качестве рычага давления, демонстрируя готовность к компромиссу лишь в отдельных точках.
Рынки ждут хотя бы декларации о продлении моратория, что снизило бы риск обострения, говорит Кабаков. Возобновление торговой войны ударит по обеим экономикам: США получат рост издержек и инфляции, Китай – снижение экспорта и замедление роста. Наиболее вероятный итог – продление перемирия и символические уступки друг другу, но без решения системных противоречий, заключает Кабаков.
Официально КНР не идет на требование Трампа по отказу от закупок российской нефти, но после 23 октября, по утверждению Reuters, ее приемка якобы встала. Кроме того, 24 октября в КНР, вероятно не без намека на общую судьбу и принадлежность острова, учредили день памяти освобождения Тайваня от японской оккупации. После этого госсекретарь США Марко Рубио 25 октября подтвердил, что его страна не собирается отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем.
Кроме Китая
Трамп в Малайзии также подписал соглашение о торговле с Камбоджей, договор о критически важных материалах с Таиландом, а также соглашение с Малайзией, по которому для нее американские пошлины снижаются с 25 до 19%. Помимо прочего, Трамп объявил о том, что США в ближайшее время заключат новые торговые сделки с Японией и Южной Кореей (вероятно, будут пересмотрены условия заключенных летом 2025 г., которые считаются невыгодными для азиатских стран).
Кроме того, в Малайзии Трамп успел провести встречу со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой. По ее итогам американский лидер выступил с заявлением о том, что США и Бразилия могут заключить «достаточно хорошую сделку». Ему вторил Лула, который сказал, что причин для конфликта с США у него нет (ранее Трамп наказал Бразилию 50%-ными пошлинами за жесткий приговор ее экс-президенту Жаиру Болсонару, близкому ему по взглядам. – «Ведомости»). А вот премьер Индии Нарендра Моди еще 23 октября сообщил Анвару Ибрагиму, что не сможет посетить Куала-Лумпур и примет участие в саммите дистанционно.
Наконец, в присутствии Трампа лидеры Камбоджи и Таиланда подписали мирную декларацию, которая призвана положить конец конфликту между этими странами. Подписанное соглашение Трамп назвал «великой мирной сделкой», которая спасет «миллионы жизней». По его задумке за соблюдением мира будут следить другие страны региона, включая Малайзию. При этом, по словам генерального директора департамента информации и пресс-секретаря МИД Таиланда Никондета Пхалангкуна, стороны подписали не мирное соглашение, а именно декларацию. Активная фаза конфликта между Таиландом и Камбоджей разгорелась в июле 2025 г. и продолжалась четыре дня в спорной пограничной зоне, после чего стороны провели в малазийской столице переговоры и достигли перемирия. Трамп в разгар конфликта звонил каждой из враждующих сторон, угрожая в случае дальнейших действий не вести с ними выгодную торговлю.
Трамп на саммите АСЕАН прежде всего настроен решать двусторонние вопросы с Малайзией, Южной Кореей и Японией, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. От них американский президент может добиваться и поставок редкоземельных элементов, чтобы снизить свою зависимость от Китая, которая делает позиции США столь уязвимыми. При этом упомянутые страны серьезно преодолеть зависимость Вашингтона от китайских поставок не могут, а способны лишь несколько ослабить ее.
Сам по себе саммит АСЕАН важен Трампу по трем причинам, считает Кошкин. Во-первых, американский президент пытается сформировать коалицию стран Юго-Восточной Азии против экспансии Китая в регионе. Во-вторых, США хотят урегулировать торгово-экономические вопросы и снизить эскалацию в тарифных войнах с союзниками. Наконец, Трамп намерен на саммите пропагандировать свою ультраконсервативную повестку, в том числе за счет встречи с новым премьером Японии Санаэ Такаити. Пекин же воспринимает присутствие США в регионе как конкуренцию и угрозу, подчеркивает эксперт.