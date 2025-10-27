Как Россия и США продолжают диалог после новых санкций Трампа

Визит Дмитриева и характер новых ограничительных мер показывают, что Вашингтон не стремится к прерыванию двустороннего диалога, но при этом пытается оказывать давление на Москву, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, давление со стороны США будет нарастать постепенно, но не радикально. «Стоит также учитывать, что администрация Трампа оказывает давление и на Европу с Украиной», – уточнил эксперт. По его мнению, до тех пор пока не произойдет качественного изменения на поле боя, какой-либо серьезный дипломатический прорыв маловероятен. Но до наступления этого момента и серьезной эскалации со стороны США тоже ожидать не следует, резюмировал Суслов.