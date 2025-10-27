Как Россия и США продолжают диалог после новых санкций Трампа

Как Россия и США продолжают диалог после новых санкций ТрампаКирилл Дмитриев донес до Вашингтона информацию об успешном испытании нового стратегического оружия
Информация об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» была донесена до американской стороны, заявил 26 октября в видеообращении в своем Telegram-канале находящийся с визитом в США спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Буревестник» с ядерной энергетической установкой – уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире, рассказал в тот же день президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. Он подчеркнул, что, хотя решающие испытания завершены, предстоит еще большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство.
Впервые за долгий период времени, вероятно, фиксируется появление нового класса стратегических наступательных вооружений, говорит сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Но эксперт подчеркнул, что пока сложно оценить влияние этого оружия на общий стратегический баланс. «Все будет зависеть от формата боевого дежурства и сценариев боевого применения нового ракетного комплекса, а также от масштабов его производства и развертывания», – подчеркнул он.
В ходе давно запланированного визита у Дмитриева с 24 октября значатся встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа, включая его спецпосланника Стивена Уиткоффа. В упомянутом ранее обращении Дмитриев рассказал о ходе своих переговоров. «Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный диалог принесет плоды. <...> С экономической точки зрения мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии. <...> Россия хочет мирного решения, но, безусловно, уважение всех интересов России, искоренение первопричин украинского кризиса – это в основе правильных решений», – отметил он.
Дмитриев также упомянул свою встречу с конгрессвумен республиканкой Анной Паулиной Луной, одной из представителей молодого крыла этой партии (избрана в конгресс впервые по результатам промежуточных выборов 2022 г.), которая выступает за налаживание диалога с Россией. 14 октября посол России в США Александр Дарчиев передал Луне советские архивные материалы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди (1961–1963).
Выступая на американских телеканалах Fox News и CNN 25 октября, Дмитриев также подчеркивал бесперспективность политики давления и ультиматумов.
За несколько дней до заявлений Дмитриева и испытаний «Буревестника», в ночь на 23 октября, Трамп объявил об отмене анонсированного российско-американского саммита в Будапеште, а также о решении американского минфина ввести новые санкции. После этого Путин сказал, что санкции используются для давления и не способствуют улучшению отношений, но он снова подтвердил готовность Москвы к диалогу. Позже, 26 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Путин ценит стремление Трампа разрешить украинский кризис, но это не получится сделать «за одну ночь».
Визит Дмитриева и характер новых ограничительных мер показывают, что Вашингтон не стремится к прерыванию двустороннего диалога, но при этом пытается оказывать давление на Москву, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, давление со стороны США будет нарастать постепенно, но не радикально. «Стоит также учитывать, что администрация Трампа оказывает давление и на Европу с Украиной», – уточнил эксперт. По его мнению, до тех пор пока не произойдет качественного изменения на поле боя, какой-либо серьезный дипломатический прорыв маловероятен. Но до наступления этого момента и серьезной эскалации со стороны США тоже ожидать не следует, резюмировал Суслов.