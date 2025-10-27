В Кремле появился третий начальник управления из «Росатома»

На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 г. на одной из сессий Титов рассказывал, что «для «Росатома» то, что мы сегодня называем образом будущего или взглядом в будущее, – это как раз основа того самого планирования». «Невозможно сегодня строить стратегию компании без образа будущего и понимания, как это будущее будет выглядеть», – отмечал он.