В Кремле появился третий начальник управления из «Росатома»Выходец из госкорпорации Вадим Титов будет отвечать за стратегическое партнерство и сотрудничество
Начальником нового управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству 24 октября стал гендиректор частного учреждения «Росатом – международная сеть» Вадим Титов. О предстоящем кадровом решении 22 октября сообщали «Ведомости». Титов работал в «Росатоме» еще в то время, когда его возглавлял нынешний первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко (до 2016 г.).
Кириенко давно знает Титова по работе в «Росатоме», говорит один из источников «Ведомостей».
Тот в 2009 г. пришел в госкорпорацию «Росатом» как специалист по работе с регионами. До 2019 г. руководил региональным центром «Росатома» по Центральной Европе. Потом возглавил «Росатом – международную сеть», которая создана для управления центрами «Росатома» по всему миру (есть офисы в Ереване, Минске, Рио-де-Жанейро, Будапеште, Каире, Мумбаи, Астане, Пекине, Бишкеке, Ташкенте и т. д.).
В АП уже заждались указа о назначении начальника управления, говорили собеседники «Ведомостей». На должность рассматривался человек, у которого есть опыт в сфере международного взаимодействия, говорили они ранее о подборе кандидатуры. И хотя было несколько кандидатов на это место, мнение Кириенко, как куратора управления, должно было учитываться, говорит один из источников.
Новый чиновник АП проходил программу кадрового резерва «Достояние «Росатома» и несколько курсов, разработанных корпоративной академией и HR-службой «Росатома», говорил сам Титов изданию «Страна Росатом»: «Фактически работодатель дает уникальную возможность без отрыва от выполнения прямых обязанностей получить второе образование. Мне запомнились модули по лидерству, инновационным продуктам, финансовому планированию».
Как появилось новое управление
На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 г. на одной из сессий Титов рассказывал, что «для «Росатома» то, что мы сегодня называем образом будущего или взглядом в будущее, – это как раз основа того самого планирования». «Невозможно сегодня строить стратегию компании без образа будущего и понимания, как это будущее будет выглядеть», – отмечал он.
Новое управление, которое возглавил Титов, должно будет заниматься взаимодействием со странами ближнего зарубежья и отдельными аспектами сотрудничества с некоторыми странами Глобального Юга. В задачи структуры будет входить продвижение мягкой силы, кроме того, ряду стран Россия может оказывать содействие в деле государственного строительства, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к АП.
Из ближайших задач, над которыми сейчас работают сотрудники других политических управлений Кремля, – муниципальные выборы в Абхазии, которые пройдут 8 ноября. Собеседники, близкие к АП, говорят, что внутриполитический блок легко выполнит поставленные задачи.
После назначения Титова три из пяти кремлевских управлений под кураторством Кириенко возглавляют выходцы из «Росатома». Директором департамента коммуникаций госкорпорации был нынешний начальник управления по общественным проектам Сергей Новиков, а за регионы там отвечал нынешний начальник управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Любой руководитель, формирующий команду, отдает предпочтение тем специалистам, о деловых качествах которых имеет личное представление, а Кириенко с Титовым работал в «Росатоме», говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Круг задач управления определит соответствующее положение, отмечает он: «Часть полномочий, видимо, перейдет от ликвидированных управлений, но будет и другой функционал. Очевидно, что цели стратегического партнерства лежат далеко за пределами ближайшего зарубежья – хотя это тоже важный трек».
«Это абсолютно практикоориентированное назначение. Пришел не кадровый государственный служащий, а управленец, который доказал на практике, что можно в сложной геополитической обстановке, имея дело с очень сложным имиджевым продуктом, обеспечивать общественную приемлемость российской позиции в том числе и со странами, которые считаются сейчас недружественными»,– отметил политолог Григорий Добромелов. Титову, полагает он, необходимо будет не только заниматься антикризисным управлением и решением оперативных задач, «но в первую очередь сосредоточиться на выстраивании стратегии».
В подготовке материала участвовал Максим Иванов