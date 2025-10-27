Зачем «Справедливая Россия» избавилась от сопредседателей

Миронов в своей приветственной речи помимо прочего напомнил, что в следующем году партии исполняется 20 лет и политическая сила встречает эту дату «достойно». Реготделения работают в 89 субъектах, больше всего членов партии в Ростовской (9000 человек), Челябинской (более 6000 человек) и Волгоградской и Саратовской (более 5000 человек) областях. В 45 регионах в региональных отделениях числится порядка 1000 сторонников. «Ни одно региональное отделение не имеет в своем составе даже 1% от численности избирателей в регионе, так что есть куда стремиться», – указал лидер СР. Нужно «кардинально» улучшить кадровую работу, сформировав кадровый резерв СР, указал Миронов, обращаясь к представителям реготделений и центральному аппарату.