Зачем «Справедливая Россия» избавилась от сопредседателей

Зачем «Справедливая Россия» избавилась от сопредседателейТакже она вернулась к прежнему названию, существовавшему до объединения с Прилепиным и Семигиным
На съезде «Справедливой России» (СР), прошедшем 25 октября, в преддверии выборов в Госдуму 2026 г. партийцы единогласно (190 из 190 делегатов) переизбрали председателем партии на четыре года Сергея Миронова, а также внесли изменения в устав, которыми, в частности, был упразднен институт сопредседателей. Взамен него были созданы должности заместителей главы партии: первым замом стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (188 – за, два – против), зампредами стали руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов и экс-сопредседатель партии Захар Прилепин (за обоих по 187 голосов, против – три голоса).
Срок полномочий партийцев, входящих в руководящие органы, увеличен с 2,5 года до 4 лет. Одна из принятых поправок в устав также предполагает увеличение сроков полномочий подряд председателя партии и председателей советов региональных отделений партии с 3 до 4 лет. «Нам нужна рабочая структура руководящих органов партии как на региональном, так и на федеральном уровне, которая позволит оперативно реагировать на все вызовы и мгновенно принимать необходимые решения», – подчеркнул Миронов.
Также партия вернула себе прежнее название «Справедливая Россия». С 2021 г., после объединения с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина, политическая сила называлась «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Тогда председателем стал Миронов, а сопредседателями – Прилепин и Семигин. Последний ушел с этого поста в 2024 г., о чем стало известно в ходе предыдущего съезда. О том, что в партии будет ликвидирован институт сопредседателей и поменяется ее название, «Ведомости» писали 13 февраля 2024 г.
«Я читаю и слышу про нашу партию: вы там определитесь – вы патриоты либо вы социалисты. <...> Нельзя быть патриотом и не желать блага большинству наших граждан. И здесь мы социалисты. Но нельзя быть социалистом, не любя свою Родину, не желая, чтобы она была суверенной. Это значит, мы патриоты», – разъяснил глава справороссов. Он напомнил, что новая идеология партии, о которой было заявлено на предыдущем съезде 2024 г., – патриотический социализм.
В президиум центрального совета партии вошло 29 человек, а Миронов, Бабаков, Прилепин (его на съезде не было) и Татаринов стали членами этого органа автоматически. При этом, как говорит источник «Ведомостей» в партии, на заседании президиума накануне речь шла о 28 членах, в список не попал Прилепин. По словам политолога Константина Калачева, неважно, есть ли люди Семигина или Прилепина в президиуме, важно, что миноритарии больше не играют роли, а контрольный пакет у Миронова.
Еще одно кадровое новшество – справороссы упразднили институт секретарей центрального совета и палаты депутатов партии, а также должность заместителя председателя совета регионального отделения. В палату входили депутаты партии всех уровней. Как пояснял один из собеседников в партии, в 2021 г., когда произошло объединение СР с «Патриотами России» и «За правду», Семигин возглавил центральный совет партии, а Прилепин, «в противовес», палату депутатов. Теперь, по сути, все руководящие органы замкнет на себе Миронов, говорит один из источников «Ведомостей».
Президентское одобрение
Миронов в своей приветственной речи помимо прочего напомнил, что в следующем году партии исполняется 20 лет и политическая сила встречает эту дату «достойно». Реготделения работают в 89 субъектах, больше всего членов партии в Ростовской (9000 человек), Челябинской (более 6000 человек) и Волгоградской и Саратовской (более 5000 человек) областях. В 45 регионах в региональных отделениях числится порядка 1000 сторонников. «Ни одно региональное отделение не имеет в своем составе даже 1% от численности избирателей в регионе, так что есть куда стремиться», – указал лидер СР. Нужно «кардинально» улучшить кадровую работу, сформировав кадровый резерв СР, указал Миронов, обращаясь к представителям реготделений и центральному аппарату.
Вернувшись к электоральным успехам партии, Миронов отметил, что за прошедшие три года справороссам не удалось заполучить мандаты в 12 из 44 субъектов. Что касается единого дня голосования 2025 г., совокупно СР получила 1200 мандатов (на муниципальном уровне – 865) и заняла третье место в общепартийном списке. «Я это подчеркиваю: пять парламентских партий, у нас уверенное третье место, несмотря на охи и ахи некоторых политтехнологов, которые пророчили совершенно иное», – высказался о наболевшем Миронов. По эффективности СР также занимает третье место: из 8437 кандидатов в депутаты депутатами стали 1200 человек (14,2%). Это больше, чем у ЛДПР и «Новых людей», утверждает лидер СР.
Рассказывая о планах на федеральную кампанию 2026 г., Миронов был немногословен. Он лишь отметил, что необходимо увеличить партийную фракцию в Госдуме (сейчас – 28 человек). «Эта задача по плечу», – обратился он к партийцам. С кандидатами СР определится «ближе к лету». В предвыборной программе справороссы должны будут отразить блоки по сокращению социального неравенства, по защите социально-экономических прав трудящихся, по улучшению условий их труда, по поддержке национальной культуры, образования и здравоохранения, указал Миронов.
Партии начали активно входить в большой электоральный цикл, что предполагает всесторонний анализ работы и корректировки перед «генеральным сражением», говорит руководитель ФоРГО Константин Костин. «Произошедшие изменения в структуре руководства, по сути, фиксируют текущий статус-кво (Семигин и Прилепин фактически не участвуют в работе партии)», – отмечает он.
По сути, переподтверждается статус партии как личного проекта Миронова и демонстрируется, что в случае гипотетического прохождения в Госдуму это будет его заслугой, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Эрозия конструкции, которая была утверждена перед выборами 2021 г., началась уже в 2023 г. – например, тогда постепенно убирали с постов в регионах людей Прилепина и Семигина, добавляет политолог Дмитрий Еловский. «Для избирателей съезд не выглядит заметным событием – как максимум, они узнают о существовании партии или обнаружат, что она по-прежнему существует», – сказал Виноградов.
Насколько принятые решения и новая лидерская и организационная конструкции окажутся более жизнеспособными и позволят решить как застарелые проблемы партии (например, размытое политическое позиционирование), так и актуальные задачи по подготовке к выборам 2026 г. – станет понятно в течение нескольких месяцев, резюмировал Костин.