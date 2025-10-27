Чем закончился первый Конкурс социальных архитекторов

Чем закончился первый Конкурс социальных архитекторовПобедителями стали 74 человека, больше трети из которых политтехнологи
Администрация президента (АП) подвела итоги Конкурса социальных архитекторов. Победителями из 220 финалистов стали 74 человека. Из них около 30 человек – это политтехнологи, работавшие на выборах разного уровня. Итоги конкурса в мастерской управления «Сенеж» 24 октября подвел первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко. Он выступил перед финалистами конкурса и вручил дипломы победителям.
Награждение финалистов конкурса предварял ролик, где участники делились своими впечатлениями. «Лекция [начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов] Александра Дмитриевича Харичева – это восторг», – говорила с экрана одна из участниц. В это время Харичев сидел рядом с Кириенко в первом ряду. Именно его управление придумало Конкурс социальных архитекторов.
Другая участница рассказывала, что «чувствует себя Гагариным – как будто улетел в космос и ждешь, что будет». Третий участник вообще заявил об «ощущении, что здесь [на конкурсе] творится история».
Когда в январе 2025 г. готовили к конкурсу, то поставили KPI в 3000 качественных регистраций, в итоге было подано 7506 заявок, рассказал Кириенко. По словам чиновника, подведением итогов конкурса ничего не заканчивается. Он отметил, что во всех их проектах есть победители, которые после победы надели на голову корону, что ведет к краху – такие люди не двигаются дальше, а деградируют.
А есть те, кто не прошел в финалы конкурсов и не стал победителем, но они проанализировали свои ошибки и начали быстро расти, сказал Кириенко. Он привел в пример двух человек, не назвав их имен, которые когда-то не прошли в финал конкурса «Лидеры России», но позже были назначены губернаторами. Кириенко сказал, что были мысли о том, чтобы сначала сформировать профессию, начать учить на социальных архитекторов в университетах, а уже затем проводить конкурс, но решили сделать наоборот – и победители конкурса таким образом формируют новую профессию, когда еще в январе мало кто понимал, что такое социальная архитектура.
В декабре в Калининграде состоится международная конференция по социальной архитектуре, куда приедут представители этой профессии из 20 стран.
Из 74 победителей конкурса 29 человек – политтехнологи, говорит один из собеседников «Ведомостей». К примеру, среди победителей политтехнологи Екатерина Семененкова, Ярослав Игнатовский, Мария Сергеева, Николай Юханов, Алексей Швайгерт, Михаил Пальчик, Василий Боков, Артем Пронюшкин и др.
Конкурс социальных архитекторов запустили в январе, его целью указывалось выявление перспективных профессионалов, которые имеют опыт реализации успешных социальных проектов. Социальными архитекторами же назвали тех, кто занимается проектированием и реализацией социальных практик, направленных на решение актуальных задач, причем эти люди выступают как посредники между разными социальными группами и органами власти.
До середины февраля проходила регистрация на конкурс, затем было дистанционное тестирование, презентация успешно реализованного кейса, завершилось все финалом в октябре. На финале конкурсанты выполняли разные задания, исполняя разные роли – руководителя проекта, социального аналитика, медиаменеджера, интернет-технолога. Эксперты оценивали конкурсантов по таким критериям, как оперативное реагирование на социальные риски и вызовы, мониторинг и прогнозирование социальных процессов, разработка площадок коммуникации государства и общества. Победители конкурса получат возможность участия в образовательной программе Мастерской соцархитекторов, подготовленной «Сенежем» вместе с ВШГУ РАНХиГС, а также прохождения стажировки.
Когда конкурс запускался, то собеседник, близкий к АП, говорил «Ведомостям», что такое соревнование будет решать задачу по отбору специалистов, которые впоследствии смогут работать на выборах разного уровня, именно политтехнологи и гражданские активисты с организационным опытом составят костяк участников конкурса. В АП поняли, что есть сотни людей, которые «не очень поддаются учету», но научились влиять «на общественное сознание и общественное действие», говорил еще один собеседник.
Все это продолжает логику выстраивания горизонтальных связей через конкурсы – до этого были политологи, работали так с интернет-технологами, напоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградов. «Конкурсы позволяют также создавать горизонтальные механизмы контроля таких комьюнити. Смысловое же наполнение самого термина «социальный архитектор» придет позже по мере накопления практик», – верит эксперт.