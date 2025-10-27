Чем закончился первый Конкурс социальных архитекторов

А есть те, кто не прошел в финалы конкурсов и не стал победителем, но они проанализировали свои ошибки и начали быстро расти, сказал Кириенко. Он привел в пример двух человек, не назвав их имен, которые когда-то не прошли в финал конкурса «Лидеры России», но позже были назначены губернаторами. Кириенко сказал, что были мысли о том, чтобы сначала сформировать профессию, начать учить на социальных архитекторов в университетах, а уже затем проводить конкурс, но решили сделать наоборот – и победители конкурса таким образом формируют новую профессию, когда еще в январе мало кто понимал, что такое социальная архитектура.