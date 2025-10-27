Власти начали обсуждать оптимальный результат на выборах в Госдуму 2026 года

Власти начали обсуждать оптимальный результат на выборах в Госдуму 2026 годаПри явке в 55% поддержка «Единой России» должна быть не меньше 55%, говорят источники «Ведомостей»
Власти обсуждают задачу, которую могут поставить регионам на выборах в Госдуму 2026 г. В частности, в качестве оптимального результата для «Единой России» рассматривают не менее 55% голосов, отданных за нее по спискам при явке от 55%. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП). Такую формулу должны будут донести до вице-губернаторов по внутренней политике на семинаре в «Сенеже». Его дата пока не определена – скорее всего, до конца года он уже не состоится, а пройдет в первых месяцах 2026 г. Всего же «Единая Россия» должна взять не меньше 325 мандатов, говорит один из источников.
Пока происходит только внутреннее предварительное обсуждение, в котором фигурирует формула «55% на 55%», добавляет еще один собеседник. При этом, замечает источник, она явно не является «безусловно унифицированной для всех регионов». Другой собеседник, близкий к АП, отмечает, что подобные обсуждения идут для того, чтобы выработать приемлемую планку по стране. Еще один источник «Ведомостей» добавляет, что такая формула – это «средний результат», поскольку регионы друг от друга сильно отличаются: есть так называемые электоральные султанаты, прежде всего национальные республики, где обычно высокая явка и высокий результат за партию власти, а есть регионы с традиционно невысокими показателями – это регионы Северо-Западного федерального округа, Сибири и др. Поэтому если средняя установка будет «55% на 55%», то каждому из регионов дадут и свой оптимальный показатель, добавляет он.
Про подобную формулу уже говорили в апреле на первой стратегической сессии «Единой России», посвященной предстоящим выборам, сказал один из источников «Ведомостей». По его словам, также указывалось, что партия власти должна получить 325 мандатов в Госдуме IX созыва, т. е. конституционное большинство. Сейчас задачу потихоньку начали доводить до регионов на отдельных встречах, говорит один из источников.
«В следующем году, как известно, состоятся выборы в Госдуму. Важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, «Единая Россия» в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат». 14 сентября
В 2021 г. перед выборами в Госдуму также обсуждали подобную формулу, тогда соотношение было 45% по спискам за «Единую Россию» и 45% явка. По итогам выборов 2021 г. единороссы получили 324 мандата – они набрали 49,8% по спискам и одержали победу в 198 одномандатных округах. Явка на выборах составила 51,7%.
В нынешнем электоральном цикле ситуация сложнее, считает один из собеседников. Ведь прорабатывать надо сценарии на разные случаи: как продолжения, так и окончания спецоперации, ведь это влияет на рейтинги партий. Кроме того, учитывать нужно и экономическую ситуацию, добавляет источник. «Формула «55% на 55%» – для одних условий. Но очень многое будет зависеть от того, что будет происходить в мире [к выборам]», – сказал другой собеседник «Ведомостей». Поэтому он не исключает, что позже формула может быть скорректирована.
У источников разделилось мнение по поводу явки. Один говорит, что такой уровень достичь будет очень легко и она сыграет именно в пользу «Единой России». Другой собеседник считает, что такого уровня явка может, наоборот, привлечь на участки больше электората оппозиционных партий. Третий полагает, что явку в 55%, в принципе, будет достичь трудно, поскольку выборы в Госдуму по уровню интереса к ним нельзя сравнивать с президентскими. На выборах главы государства в 2024 г. проголосовало 77,5% избирателей.
Системе каждый раз надо приподнимать KPI, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Кроме того, подобные цифры являются демонстрацией того, что есть патриотический подъем». Они позволяют «визуализировать тезис о единстве граждан вокруг власти», поясняет он.
Федеральные установки являются сравнительно скромными и сдержанными, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, а регионы их часто превосходят, в том числе соревнуясь друг с другом. «Ставка на повышение явки [по сравнению с выборами 2021 г.] была ожидаемой – она оправданна тем, что опирается на тезис о консолидации общества вокруг власти. Но с ней могут быть связаны и риски, если, например, социально-экономическая ситуация перед выборами будет ухудшаться», – сказал Туровский. Главной целью, судя по всему, является достижение «Единой Россией» конституционного большинства, и со значительным запасом, заключил он.