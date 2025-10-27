Власти начали обсуждать оптимальный результат на выборах в Госдуму 2026 года

Пока происходит только внутреннее предварительное обсуждение, в котором фигурирует формула «55% на 55%», добавляет еще один собеседник. При этом, замечает источник, она явно не является «безусловно унифицированной для всех регионов». Другой собеседник, близкий к АП, отмечает, что подобные обсуждения идут для того, чтобы выработать приемлемую планку по стране. Еще один источник «Ведомостей» добавляет, что такая формула – это «средний результат», поскольку регионы друг от друга сильно отличаются: есть так называемые электоральные султанаты, прежде всего национальные республики, где обычно высокая явка и высокий результат за партию власти, а есть регионы с традиционно невысокими показателями – это регионы Северо-Западного федерального округа, Сибири и др. Поэтому если средняя установка будет «55% на 55%», то каждому из регионов дадут и свой оптимальный показатель, добавляет он.