Главная / Политика /

Власти начали обсуждать оптимальный результат на выборах в Госдуму 2026 года

При явке в 55% поддержка «Единой России» должна быть не меньше 55%, говорят источники «Ведомостей»
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Власти обсуждают задачу, которую могут поставить регионам на выборах в Госдуму 2026 г. В частности, в качестве оптимального результата для «Единой России» рассматривают не менее 55% голосов, отданных за нее по спискам при явке от 55%. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП). Такую формулу должны будут донести до вице-губернаторов по внутренней политике на семинаре в «Сенеже». Его дата пока не определена – скорее всего, до конца года он уже не состоится, а пройдет в первых месяцах 2026 г. Всего же «Единая Россия» должна взять не меньше 325 мандатов, говорит один из источников.

Пока происходит только внутреннее предварительное обсуждение, в котором фигурирует формула «55% на 55%», добавляет еще один собеседник. При этом, замечает источник, она явно не является «безусловно унифицированной для всех регионов». Другой собеседник, близкий к АП, отмечает, что подобные обсуждения идут для того, чтобы выработать приемлемую планку по стране. Еще один источник «Ведомостей» добавляет, что такая формула – это «средний результат», поскольку регионы друг от друга сильно отличаются: есть так называемые электоральные султанаты, прежде всего национальные республики, где обычно высокая явка и высокий результат за партию власти, а есть регионы с традиционно невысокими показателями – это регионы Северо-Западного федерального округа, Сибири и др. Поэтому если средняя установка будет «55% на 55%», то каждому из регионов дадут и свой оптимальный показатель, добавляет он.

Про подобную формулу уже говорили в апреле на первой стратегической сессии «Единой России», посвященной предстоящим выборам, сказал один из источников «Ведомостей». По его словам, также указывалось, что партия власти должна получить 325 мандатов в Госдуме IX созыва, т. е. конституционное большинство. Сейчас задачу потихоньку начали доводить до регионов на отдельных встречах, говорит один из источников.

Дмитрий Медведев
председатель «Единой России»

«В следующем году, как известно, состоятся выборы в Госдуму. Важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, «Единая Россия» в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат». 14 сентября

В 2021 г. перед выборами в Госдуму также обсуждали подобную формулу, тогда соотношение было 45% по спискам за «Единую Россию» и 45% явка. По итогам выборов 2021 г. единороссы получили 324 мандата – они набрали 49,8% по спискам и одержали победу в 198 одномандатных округах. Явка на выборах составила 51,7%.

В нынешнем электоральном цикле ситуация сложнее, считает один из собеседников. Ведь прорабатывать надо сценарии на разные случаи: как продолжения, так и окончания спецоперации, ведь это влияет на рейтинги партий. Кроме того, учитывать нужно и экономическую ситуацию, добавляет источник. «Формула «55% на 55%» – для одних условий. Но очень многое будет зависеть от того, что будет происходить в мире [к выборам]», – сказал другой собеседник «Ведомостей». Поэтому он не исключает, что позже формула может быть скорректирована.

У источников разделилось мнение по поводу явки. Один говорит, что такой уровень достичь будет очень легко и она сыграет именно в пользу «Единой России». Другой собеседник считает, что такого уровня явка может, наоборот, привлечь на участки больше электората оппозиционных партий. Третий полагает, что явку в 55%, в принципе, будет достичь трудно, поскольку выборы в Госдуму по уровню интереса к ним нельзя сравнивать с президентскими. На выборах главы государства в 2024 г. проголосовало 77,5% избирателей.

Системе каждый раз надо приподнимать KPI, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Кроме того, подобные цифры являются демонстрацией того, что есть патриотический подъем». Они позволяют «визуализировать тезис о единстве граждан вокруг власти», поясняет он.

Федеральные установки являются сравнительно скромными и сдержанными, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, а регионы их часто превосходят, в том числе соревнуясь друг с другом. «Ставка на повышение явки [по сравнению с выборами 2021 г.] была ожидаемой – она оправданна тем, что опирается на тезис о консолидации общества вокруг власти. Но с ней могут быть связаны и риски, если, например, социально-экономическая ситуация перед выборами будет ухудшаться», – сказал Туровский. Главной целью, судя по всему, является достижение «Единой Россией» конституционного большинства, и со значительным запасом, заключил он.

