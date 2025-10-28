Экс-мэра Стамбула и противника Реджепа Эрдогана арестовали по подозрению в шпионаже

Экс-мэра Стамбула и противника Реджепа Эрдогана арестовали по подозрению в шпионажеЭкрем Имамоглу ожидает решения суда еще по делам о коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом
Мировой уголовный суд Турции рано утром 27 октября выдал новый ордер на арест бывшего мэра Стамбула и одного из лидеров левоцентристской оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) – Экрема Имамоглу по делу о «политическом шпионаже», передают турецкие СМИ. Вместе с ним по тому же обвинению арестовали еще главного редактора канала Tele1 Мердана Янардага, а также советника и руководителя предвыборной кампании политика Неджати Озкана.
Стамбульская генпрокуратура начала новое расследование в отношении Имамоглу и других подозреваемых 24 октября. Как пишет газета Cumhuriyet, оно проводилось на основе цифровых материалов, полученных от некоего Хусейна Гюна и генерального директора турецкой телекоммуникационной компании İsttelkom AŞ Мелиха Гечека, арестованных еще в июле.
По версии следствия, подозреваемые Имамоглу и Озкан при помощи Гюна получили доступ к данным внутренних переписок большого количества избирателей в соцсетях, а также к корпоративным аккаунтам муниципалитета Стамбула, а затем использовали их для своей кампании во время мэрских выборов в 2019 г. По данным прокуратуры, они через приложение Istanbul Senin продали иностранной разведке персональные данные и информацию о местонахождении 4,7 млн человек, писала газета Sozcu.
В ходе следствия было установлено, что Гюн был связующим звеном между Имамоглу и иностранцами. А Янардаг, в свою очередь, осуществлял информационное сопровождение предвыборной кампании бывшего мэра, получая затем от Гюна материальное вознаграждение.
Фигуранты уголовного дела отвергли обвинения о шпионаже. Вскоре после этого Имамоглу на своей странице в Х написал, что предъявление ему обвинений в поджоге Рима в I в. н. э. выглядело бы более правдоподобно, чем обвинение в шпионаже. «С этого момента наша борьба с теми людьми, которые поклялись разрушить будущее нашей нации, стала еще сильнее», – добавил политик. Соратник Имамоглу – лидер НРП Озгюр Озель призвал привлечь президента Турции Реджепа Эрдогана к суду. По его словам, конфиденциальные данные стамбульского муниципалитета были украдены злоумышленниками и теперь продаются в сети всем желающим.
Экс-мэр Имамоглу с марта находится в заключении, где ожидает решения суда по обвинениям в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. В середине июля стамбульский суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы по делу об оскорблении местного прокурора, хотя тогда прокуратура настаивала на семи годах и запрете на политическую деятельность.
Судебный процесс над Имамоглу проходит на фоне преследования властями оппозиционной НРП. В июле турецкие силовики по обвинению в коррупции также задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, Манавгата и руководителя провинции Измир – членов этой партии. А в сентябре суд отстранил от должности руководителя стамбульского отделения НРП Озгюра Челика и назначил вместо него временный управляющий совет. Основанием для этого стали возможные нарушения во время выборов лидера региональной ячейки на местной партконференции в октябре 2023 г.
Кроме того, по аналогичной схеме и под тем же предлогом власти пытались отстранить лидера НРП Озеля. Но 24 октября столичный суд отклонил иск о признании «абсолютно недействительными» итогов 38-го очередного съезда партии в ноябре 2023 г., после того как на внеочередном съезде 21 сентября Озель был переназначен лидером НРП.
Судебный процесс в рамках нового уголовного дела проводится с целью дискредитации Имамоглу и уничтожения его политической карьеры, уверен доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. По его словам, мэры городов не обладают какой-либо секретной информацией, которой заинтересовались бы иностранные спецслужбы. «Теоретически Имамоглу мог воспользоваться помощью иностранцев, чтобы избраться в Стамбуле. Мы пока сами не понимаем, в чем суть этого дела. С другой стороны, обвинения в шпионаже не предъявляются без серьезной подготовительной работы», – добавил эксперт.
Новые дела против Имамоглу связаны не столько с попыткой доказать его виновность по уже имеющимся коррупционным обвинениям, сколько с желанием властей окончательно заблокировать его политическую карьеру и минимизировать риски появления сильного соперника на выборах, соглашается президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Против экс-мэра ведется комплексная кампания. С одной стороны, власти аннулировали его университетский диплом, а затем ограничили публичную и юридическую защиту. С другой – они подвергают преследованию еще его медийных союзников, замечает эксперт: «Таким образом, проводится не только индивидуальный уголовно-правовой прессинг, но и нагнетается атмосфера устрашения для всей оппозиционной среды, что снижает шансы на ее консолидацию и протест».
Действия властей, скорее всего, приведут к дальнейшей радикализации части оппозиции, мобилизации уличных протестов и политическому кризису внутри самой НРП, допускает Садыгзаде. Уже сейчас арест Имамоглу негативно влияет на политическую и экономическую стабильность страны. В долгосрочной перспективе это может привести к усилению авторитарных тенденций в Турции, снижению доверия к судам и государственным институтам и подтверждению тренда на запретительную практику в отношении всех опасных для власти оппозиционеров, подчеркнул политолог.
В случае принятия обвинительного приговора по политическим перспективам НРП будет также нанесен серьезный удар, продолжает Дюрре. Итог дела, по мнению эксперта, будет зависеть от общественной реакции. «Эрдоган проводит политику, опираясь на данные общественных опросов. Если то или иное действие приводит к росту его рейтингов, то он будет его продолжать, невзирая на сопутствующие потери. Напротив, он может откатить назад, если маятник качнется в пользу оппозиции. В любом случае если суд над Имамоглу затянется, то уровень поддержки президента серьезно пострадает», – заключил эксперт.