Экс-мэра Стамбула и противника Реджепа Эрдогана арестовали по подозрению в шпионаже

Новые дела против Имамоглу связаны не столько с попыткой доказать его виновность по уже имеющимся коррупционным обвинениям, сколько с желанием властей окончательно заблокировать его политическую карьеру и минимизировать риски появления сильного соперника на выборах, соглашается президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Против экс-мэра ведется комплексная кампания. С одной стороны, власти аннулировали его университетский диплом, а затем ограничили публичную и юридическую защиту. С другой – они подвергают преследованию еще его медийных союзников, замечает эксперт: «Таким образом, проводится не только индивидуальный уголовно-правовой прессинг, но и нагнетается атмосфера устрашения для всей оппозиционной среды, что снижает шансы на ее консолидацию и протест».