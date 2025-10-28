Главы МИД России и КНДР встретились в Москве и вместе поехали в Минск

Главы МИД России и КНДР встретились в Москве и вместе поехали в МинскСотрудничество России и Северной Кореи не сбавляет темп
Министры иностранных дел России и Северной Кореи Сергей Лавров и Цой Сон Хи 27 октября провели переговоры в Москве, откуда они отправятся в Минск на международную конференцию по евразийской безопасности. Главу корейского внешнеполитического ведомства принял и президент России Владимир Путин и попросил ее передать привет председателю государственных дел Ким Чен Ыну, сообщили в Кремле. «Всё идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – сказал российский лидер.
Главы двух государств виделись в последний раз в сентябре 2025 г. на пекинском параде, посвященном победе во Второй мировой, о чем вспомнил президент и сейчас. На прощание Путин сказал тогда Киму: «Мы вас ждем [в России], приезжайте». Но пока точных сроков возможного его визита не обозначено.
Лавров в ходе открытой части беседы снова упомянул о признательности Пхеньяну «за активную поддержку действий, которые Россия была вынуждена начать в связи с попыткой наших западных «коллег» сделать из киевского режима (Украины. – «Ведомости») постоянную угрозу Российской Федерации, плацдарм для уничтожения всего российского». В частности, в Москве помнят об участии корейских солдат в освобождении от ВСУ Курской области. Их чтут и в самой КНДР: 23 октября 2025 г., спустя год после отъезда на фронт последней группы северокорейцев, в Пхеньяне заложили мемориал героям заграничных операций своих вооруженных сил. Цой подтвердила, что власти КНДР поддерживают Россию в «защите своего суверенитета, отстаивании территориальной целостности и международной справедливости».
Лавров также сказал, что запланировал обсудить ситуацию и в Северо-Восточной Азии. Вскоре, в конце октября, на юг полуострова приедут президент США Дональд Трамп, который не исключает своей встречи с Кимом, и председатель КНР Си Цзиньпин.
В предыдущий раз Цой приезжала в Москву почти год назад, в ноябре 2024 г. После этого она провела переговоры с Лавровым летом 2025 г. во время его визита в КНДР, когда он общался и c Ким Чен Ыном. Российский министр тогда описал отношения двух стран термином «нерушимое братство» и пообещал учитывать интересы Пхеньяна при выстраивании отношений с его соседями. Летом 2024 г., во время визита Путина в Пхеньян, был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, в который включен пункт об оказании военной помощи другой стороне. Помимо связей в области обороны и безопасности, вершиной которых стало участие военнослужащих Корейской народной армии в освобождении Курской области, страны в последнее время сближаются и в культурно-образовательной, и в экономической сфере, развивается сотрудничество в области энергетики и сельского хозяйства. Этому способствуют взаимные визиты профильных делегаций двух стран, в том числе на уровне министров.
Россия и Северная Корея не выстраивают отношения с оглядкой на график мероприятий в третьих странах, уверен доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. «У нас своя повестка и совместная работа, развиваются различные двусторонние контакты, которых в последние годы стало очень много», – говорит он. К примеру, эксперт напоминает среди прочего визит в КНДР по партийной линии в октябре к 80-летию основания правящей Трудовой партии. В составе делегации были не только члены «Единой России» во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым, но и представители «Справедливой России» с КПРФ. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что союзнические отношения России и КНДР достигли уровня, когда оказывается прямая военная помощь, заключает Дьячков.