Главы МИД России и КНДР встретились в Москве и вместе поехали в Минск

В предыдущий раз Цой приезжала в Москву почти год назад, в ноябре 2024 г. После этого она провела переговоры с Лавровым летом 2025 г. во время его визита в КНДР, когда он общался и c Ким Чен Ыном. Российский министр тогда описал отношения двух стран термином «нерушимое братство» и пообещал учитывать интересы Пхеньяна при выстраивании отношений с его соседями. Летом 2024 г., во время визита Путина в Пхеньян, был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, в который включен пункт об оказании военной помощи другой стороне. Помимо связей в области обороны и безопасности, вершиной которых стало участие военнослужащих Корейской народной армии в освобождении Курской области, страны в последнее время сближаются и в культурно-образовательной, и в экономической сфере, развивается сотрудничество в области энергетики и сельского хозяйства. Этому способствуют взаимные визиты профильных делегаций двух стран, в том числе на уровне министров.