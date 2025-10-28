Минобороны хочет снизить порог уголовной ответственности за самоволку

Минобороны хочет снизить порог уголовной ответственности за самоволкуВоеннослужащих предлагается отдавать под суд за отсутствие в части более двух суток
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минобороны о снижении периода отсутствия военного на службе без уважительных причин с 10 до 2 суток для привлечения его к уголовной ответственности за самоволку. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. По закону «О воинской обязанности и военной службе», в ст. 38 которого разработаны поправки, военный продолжает числиться в части, даже если фактически отсутствует на службе до 10 суток. По истечении этого срока уже наступает уголовная ответственность по ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы). Такой подход не стимулирует военнослужащих соблюдать дисциплину и затрудняет контроль за исполнением обязанностей, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минобороны.
В военном ведомстве предлагают перестать засчитывать в общий срок службы лишь двое суток отсутствия военного в части без уважительной причины. Аналогичная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 337 УК для военнослужащих по контракту, но только в период военного времени или мобилизации. Речь идет о составе преступления, который квалифицируется как самовольное оставление части (наказывается арестом или содержанием в дисциплинарной воинской части). Поправки Минобороны предлагается распространить как на призывников, так и на военнослужащих по контракту. «Ведомости» направили запрос в военное ведомство.
Предлагается установить, что в срок военной службы не засчитывается время самовольного оставления воинской части (СОЧ) военнослужащими, как по призыву, так и по контракту, поясняет председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. В настоящее время такой срок СОЧ составляет «свыше 10 суток» и поправки призваны привести эту норму в соответствие с диспозицией ст. 337 УК, которая также оперирует сроком «свыше 2 суток», подтверждает он. По словам Груздева, законопроект фактически снижает порог продолжительности отсутствия военнослужащего без уважительных причин, после которого это время перестает засчитываться в срок военной службы, что, вероятно, направлено на повышение дисциплины и ответственности.
До сентября 2022 г. некоторые офицеры и контрактники «играли в десятку» – возвращались в часть накануне десятого дня, избегая уголовного преследования и ограничиваясь дисциплинарными взысканиями, говорит юрист московского адвокатского бюро «Калой.ру» Арсений Левинсон. Такая лазейка мешала поддержанию дисциплины, поскольку заставляла командование фактически «выдавливать» нарушителей через разрыв контракта, отметил эксперт.
Вполне логично, что промежуток времени отсутствия на военной службе от 2 до 10 суток, который законодатель считает противозаконным, не может и не должен быть учтен в общий срок военной службы, который имеет принципиальное значение для исчисления пенсии, получения льгот или определения срока окончания службы, считает советник президента Адвокатской палаты Воронежской области Наталья Малиновская. По ее словам, новые положения закона будут действовать на отношения, возникшие после изменения соответствующих правовых норм.