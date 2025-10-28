Минобороны хочет снизить порог уголовной ответственности за самоволку

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минобороны о снижении периода отсутствия военного на службе без уважительных причин с 10 до 2 суток для привлечения его к уголовной ответственности за самоволку. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. По закону «О воинской обязанности и военной службе», в ст. 38 которого разработаны поправки, военный продолжает числиться в части, даже если фактически отсутствует на службе до 10 суток. По истечении этого срока уже наступает уголовная ответственность по ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы). Такой подход не стимулирует военнослужащих соблюдать дисциплину и затрудняет контроль за исполнением обязанностей, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минобороны.