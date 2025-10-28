В России планируется реформа контроля деятельности органов МСУ

Важно, что новыми нормами предлагается риск-ориентированный подход и возможность учета состояния местных бюджетов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности за органами МСУ, отмечает председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. «Кроме того, предполагается вступление законопроекта в силу 1 сентября 2027 г., т. е. дается почти два года на подготовку федеральной и региональной нормативно-правовой базы. В целом это очень качественный документ, целиком и полностью его поддерживаю», – заключил сенатор.