В России планируется реформа контроля деятельности органов МСУ

В России планируется реформа контроля деятельности органов МСУПравительство поддержало введение упреждающих мер и предписаний по сокращению расходов муниципальных бюджетов
Правительство одобрило реформу правового регулирования деятельности органов местного самоуправления (МСУ). Проект нового закона «Об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» и изменения в закон об общих принципах организации МСУ одобрила на своем заседании 27 октября комиссия Белого дома по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к комиссии.
Среди новшеств, автором которых является Минюст, введение практики профилактических мероприятий в виде визитов и консультаций и, по сути, предписаний об оптимизации бюджетных трат.
По сути, авторы документа хотят сформировать правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в отношении органов МСУ и их должностных лиц, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Надзор осуществляется и сейчас, но сложившаяся в сфере практика позволяет сделать вывод о недостаточности существующих механизмов, добавляет он. Объектом надзора, который будет координировать прокуратура, станут действия (бездействие) чиновников по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, поясняет Груздев.
Как следует из проектной документации, мерами профилактики предлагается считать «информирование» и «объявление предостережения». В законопроект включены положения, предусматривающие обязательность учета контрольно-надзорными органами особенностей, связанных с формированием местных бюджетов и процедурой муниципальных закупок. Это должно способствовать уменьшению расходов местных бюджетов на выплату штрафов и исполнение судебных решений и позволит направить высвободившиеся средства на решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, уверены авторы.
Важно, что новыми нормами предлагается риск-ориентированный подход и возможность учета состояния местных бюджетов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности за органами МСУ, отмечает председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. «Кроме того, предполагается вступление законопроекта в силу 1 сентября 2027 г., т. е. дается почти два года на подготовку федеральной и региональной нормативно-правовой базы. В целом это очень качественный документ, целиком и полностью его поддерживаю», – заключил сенатор.
Проект ставит органы МСУ в один ряд с негосударственными образованиями: контроль (надзор) будут осуществлять органы исполнительной власти в тех же формах, что и для обычных юридических лиц, возражает электоральный юрист Гарегин Митин. По его мнению, в этом есть противоречие конституционному принципу отделения МСУ от государственной власти (ст. 10 Конституции России). «И в этом отношении дико выгладит сформулированный принцип соразмерности вмешательства в деятельность органов МСУ контрольно-надзорных органов», – считает Митин.
С одной стороны, декларируемые цели новой инициативы сложно подвергать сомнению, но с учетом кадровых реалий МСУ в регионах это скорее негативно скажется на привлекательности муниципальной службы, говорит юрист Олег Захаров. «В проекте заложено лишь рамочное регулирование, большинство вопросов остается на откуп подзаконным актам федерального правительства», – замечает он.
Выделение контрольно-надзорной деятельности в отдельный федеральный закон позволит сделать правоприменительную практику более единообразной, снизить нагрузку на муниципальных служащих, считает политолог Павел Склянчук. «Проверяющих инстанций очень много, и у них стоят KPI по выявлению нарушений, а нужно настроить систему на их профилактику, при этом не оставляя возможности для злоупотреблений», – подчеркивает он.