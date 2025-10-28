Дональд Трамп помог идейно близким силам выиграть выборы в Аргентине

Критики американского президента в лице демократов в конгрессе подчеркивают, что его действия больше похожи на попытку выручить Милея, нежели оздоровить аргентинскую экономику. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер подчеркнул 14 октября, что соглашение с Аргентиной показывает, как Трампу безразличны вопросы здравоохранения обычных американцев. Недовольство характерно и для некоторых сторонников президента. По данным совместного опроса журнала The Economist и агентства YouGov, проведенного в период с 17 по 20 октября, только 37% республиканцев поддерживают эту инициативу при уточнении, что это решение администрации Трампа. Но если в формулировке указать, что это решение правительства США, то количество сторонников своп-линии в Аргентине среди республиканцев уменьшится до 28%.