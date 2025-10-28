Дональд Трамп помог идейно близким силам выиграть выборы в Аргентине

Дональд Трамп помог идейно близким силам выиграть выборы в АргентинеЭто показывает, как США будут теперь оказывать международную помощь
Партия президента Аргентины Хавьера Милея «Свобода наступает» (La Libertad Avanza, LLA) получила относительное большинство голосов – 40,7%,по данным на вечер 27 октября, – и одержала победу на промежуточных парламентских выборах: избиралась половина нижней палаты и треть верхней. Такие результаты оказались неожиданными для многих внутренних и внешних наблюдателей. По словам директора рейтингового агентства Argentine Zuban Cordoba Густаво Кордобы, успех сторонников действующего президента говорит о нежелании аргентинцев рисковать и снова испытывать экономические проблемы, которые были актуальны при прошлых правительствах. Его слова привело агентство Reuters.
Стоит учитывать, что, по данным неправительственной организации Directorio Legislativo, рейтинг самого Милея перед выборами (на сентябрь) был на самом низком уровне за все время его пребывания в должности и составлял 42%. Его антирейтинг превышает показатели поддержки с конца 2024 г. Кроме того, в сентябре LLA потерпела сокрушительное поражение на выборах в самой населенной столичной провинции Буэнос-Айрес.
Все это не стало преградой. Поэтому, выступая перед собравшимися согражданами после объявления первых результатов, Милей провозгласил: «Мы сосредоточены на проведении реформ, в которых нуждается Аргентина для обеспечения роста, подъема страны, чтобы сделать Аргентину снова великой».
Милею удалось хорошо организовать избирательную кампанию частично благодаря признанию прошлых ошибок и грамотной стратегии по актуализации в памяти избирателей экономических проблем при левых правительствах, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский.
Не прошел мимо выборов у южных соседей и президент США Дональд Трамп, поздравивший одного из своих ближайших внешнеполитических союзников с электоральным успехом: «<...> Он (Милей. – «Ведомости») прекрасно справляется! Наша уверенность в нем оправдана народом Аргентины».
Дружба между Трампом и Милеем не новость. Но она демонстрируется не только их личными отношениями и в целом идеологической близостью, но и недавней двусторонней договоренностью, согласно которой США предоставят Аргентине валютную своп-линию на сумму $20 млрд. Соответствующее соглашение было подписано Центральным банком Аргентины и минфином США 20 октября. По информации агентства Associated Press и журнала The New Yorker, итоговая сумма сделки между Аргентиной и США может достичь $40 млрд за счет кредитов американских частных банков, которые пока сомневаются в платежеспособности этой южноамериканской страны.
По словам Дубравского, именно сделка с Трампом стала переломным моментом для многих аргентинцев: «При мониторинге ситуации перед выборами, учитывая настроения обычных избирателей и местных лидеров общественного мнения, можно было понять, что ситуация изменилась после анонса своп-сделки». Эта американо-аргентинская инициатива направлена на стабилизацию курса аргентинского песо. Условия по этой договоренности не афишируются сторонами. Как сообщило 27 октября аргентинское англоязычное издание Buenos Aires Herald со ссылкой на местный ЦБ, конфиденциальность сохраняется, чтобы предотвратить возможность торговли на разнице курсов валют.
Критики американского президента в лице демократов в конгрессе подчеркивают, что его действия больше похожи на попытку выручить Милея, нежели оздоровить аргентинскую экономику. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер подчеркнул 14 октября, что соглашение с Аргентиной показывает, как Трампу безразличны вопросы здравоохранения обычных американцев. Недовольство характерно и для некоторых сторонников президента. По данным совместного опроса журнала The Economist и агентства YouGov, проведенного в период с 17 по 20 октября, только 37% республиканцев поддерживают эту инициативу при уточнении, что это решение администрации Трампа. Но если в формулировке указать, что это решение правительства США, то количество сторонников своп-линии в Аргентине среди республиканцев уменьшится до 28%.
Прием со своп-линией или другие финансовые инструменты вряд ли будут использоваться Трампом повсеместно в других регионах, где это будет нужно его геополитическим союзникам, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Эксперт объяснил, что Латинская Америка – особый для Вашингтона регион, где Трамп планирует до конца отстаивать свою гегемонию любыми способами. «Кнут и пряник везде. Венесуэле – первое. Аргентине – второе. И так далее. Трамп хочет показать, что в его президентство другие державы типа Китая не смогут укрепить свое влияние в Западном полушарии», – резюмировал эксперт.