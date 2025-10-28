Что Лавров, Лукашенко и Сийярто говорили на конференции по безопасности в Минске

Тема Украины – разменная монета во внутренней политике стран Европы, в том числе это происходит и в Венгрии, где предстоят парламентские выборы в 2026 г., говорит специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев. За словами Балаша Орбана, уверен эксперт, ничего на самом деле не стоит, так как реальных действий, например в виде прекращения поставок электричества на Украину, не происходит. Кроме того, украинские военные лечатся в Венгрии, говорит Трухачев. К единственным условно антиукраинским действиям Венгрии можно отнести ее защиту прав этнических венгров, и если бы Киев пошел на создание территориальной автономии, то и курс премьера Орбана, националиста в хорошем смысле этого слова, был бы иным, уверен Трухачев.