Что Лавров, Лукашенко и Сийярто говорили на конференции по безопасности в Минске

Что Лавров, Лукашенко и Сийярто говорили на конференции по безопасности в МинскеРоссийский министр сверил часы с представителями «евродиссидентов»
Речи о каком-либо продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3), который истекает в феврале 2026 г., давно не идет, но Россия рассчитывает получить положительный ответ от США на предложение президента Владимира Путина добровольно соблюдать еще один год количественные ограничения договора. Об этом 28 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ведомостей» на пресс-конференции по итогам своего участия в третьей конференции по евразийской безопасности в Минске.
За этот дополнительный год в случае согласия американцев стороны, по оценке Лаврова, могут «попытаться вдумчиво рассмотреть современное состояние дел в сфере стратегической стабильности». Но речи о новом договоре на смену ДСНВ тоже пока нет: для этого «нужна принципиально иная атмосфера в российско-американских отношениях», – заявил Лавров.
Лавров также сказал, что в Москве были удивлены недавним изменением позиции президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. «Конечно, удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, давно уже отработаны», – сказал министр, комментируя призыв к остановке боевых действий по линии фронта. Вместо этого Россия надеется, что Трамп «сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны» на августовском саммите на Аляске (при этом снова Лавров не стал разъяснять их содержание). Наконец, словами «как-то все притихли» Лавров прокомментировал отсутствие официальной реакции от других стран на испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» c ядерной энергетической установкой.
На полях форма, учрежденного в 2023 г. как «евразийский» аналог недоступной для России с 2022 г. мюнхенской конференции, Лавров провел несколько двухсторонних встреч. В частности, его собеседником был и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «При обсуждении украинской проблематики подчеркнута важность соблюдения прав нацменьшинств, включая языковые и религиозные права, систематически ущемляемые киевским режимом (Украиной. – «Ведомости»)», – сообщил МИД России по итогам этой встречи. Сам Сийярто сказал, что Лавров заверил его в готовности России продолжать диалог с США и «если мирный саммит состоится, то он состоится в Будапеште».
А утром 28 октября издание Politico со ссылкой на советника премьера Венгрии Балаша Орбана сообщило, что эта страна вместе со Словакией и Чехией, где на недавних парламентских выборах победила партия ANO не желающего финансировать поставки оружия Киеву политика Андрея Бабиша, намерена сформировать своеобразный «антиукраинский альянс». По мысли венгерского премьера Виктора Орбана, эти страны объединятся в противодействии новым инициативам по финансированию Украины за счет членов Евросоюза (ЕС). Сийярто на полях фактически подтвердил наличие подобного плана. «Это укрепит центральноевропейский альянс (обычно так называют Вышеградскую четверку, в которую еще входит и Польша. – «Ведомости»), союз патриотических правительств, для которых суверенитет является ключевым принципом», – подчеркнул он.
К слову, встретился Лавров на полях конференции и с советником президента Словакии Петера Пеллегрини Яном Кубишем. При этом Венгрия и Словакия по-прежнему закупают российский газ, нефть и сотрудничают в атомной энергетике, а также стараются регулярно смягчать для себя санкционные инициативы Брюсселя. Сейчас Будапешт выступает против идеи конфискационного «репарационного кредита» Украине за счет 140 млрд из 210 млрд евро замороженных в ЕС активов России.
Тема Украины – разменная монета во внутренней политике стран Европы, в том числе это происходит и в Венгрии, где предстоят парламентские выборы в 2026 г., говорит специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев. За словами Балаша Орбана, уверен эксперт, ничего на самом деле не стоит, так как реальных действий, например в виде прекращения поставок электричества на Украину, не происходит. Кроме того, украинские военные лечатся в Венгрии, говорит Трухачев. К единственным условно антиукраинским действиям Венгрии можно отнести ее защиту прав этнических венгров, и если бы Киев пошел на создание территориальной автономии, то и курс премьера Орбана, националиста в хорошем смысле этого слова, был бы иным, уверен Трухачев.
Первые переговоры Лавров 28 октября провел с лидером боснийских сербов (такой титр МИД России привел на своем сайте) Милорадом Додиком. Летом 2025 г. суд и ЦИК Боснии объявили о лишении его поста президента энтитета Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, а 18 октября местный парламент – Народная скупщина – проголосовал за то, чтобы и. о. президента стала соратница Додика Ана Тришич Бабич. На полях конференции Лавров также встретился с главой МИД Мьянмы Тан Све, подписав с ним соглашение о взаимной отмене виз.
Выступавший первым на пленарной сессии Лукашенко затронул и тему, как выразился открывавший конференцию муж его пресс-секретаря Иван Эйсмонт, «глобального беспорядка». Белорусский лидер сказал, что сейчас выбор лежит между «разрядкой и эскалацией», и предложил выбрать первое. При этом, по его словам, милитаризация Европы и отмена договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности привели к размещению в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Минск все еще готов приостановить размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник», но если европейские страны предпримут аналогичные шаги.
Лукашенко также заверил в своем желании быть «мостом» между Западом и Востоком «в центре Европы», несмотря на недавнее закрытие границ Польшей и Литвой. В действиях последней он также увидел попытку сорвать прибытие приглашенных лиц на конференцию. При этом Лукашенко выразил готовность к «большой сделке» и с Европой, и с США в рамках «подхода Трампа». Сийярто, выступавший следом, отметил, что Трамп помнит все, что в Европе говорили про него в предыдущие годы. Результатом этого стала, в частности, невыгодная для ЕС торговая сделка с США.