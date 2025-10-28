Как сделка по редкоземам между США и Японией скажется на их партнерстве

Как сделка по редкоземам между США и Японией скажется на их партнерствеСтороны не уточнили алгоритм реализации инициатив, несмотря на их громкую презентацию
В ходе визита президента США Дональда Трампа в Японию он подписал с премьером Японии Санаэ Такаити документы, направленные на укрепление экономических и стратегических отношений с Токио. Среди них рамочное соглашение по поставкам критически важных минералов и редкоземельных ресурсов, а также меморандум относительно сделки по «технологическому процветанию». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 28 октября на сайте Белого дома. В отдельном заявлении подчеркивается, что эти договоренности будут реализованы на базе рамочного торгового соглашения, подписанного в июле, и меморандума о взаимопонимании по вопросу стратегических инвестиций, анонсированного в сентябре.
Ресурсная часть рамочного соглашения по редкоземам подразумевает применение инструментов финансовой поддержки для развития сотрудничества между национальными компаниями на этом направлении, включая определение проектов, хранение, согласование расходов и определение месторождений критических минералов и редкоземов не только в США и Японии, но и «в других местах». При этом в заключительной части документа подчеркивается: «Это рамочное соглашение устанавливает политику и программный план действий, которые не создают прав или обязательств в соответствии с внутренним или международным законодательством, не приводят к какому-либо судебному процессу и не создают каких-либо юридически обязывающих или подлежащих исполнению обязательств, явных или подразумеваемых».
Что касается меморандума относительно сделки по «технологическому процветанию», то оно направлено на развитие двустороннего сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, технологий 5G и 6G, биотехнологий, управляемого термоядерного синтеза, квантовых и космических исследований. Но и здесь подчеркивается отсутствие каких-либо обязательств: «<...> ничто в этом документе не обязывает участников расходовать средства <...>».
Кроме того, во время визита впервые были оглашены предположительные проекты, которые будут финансироваться из фонда в $550 млрд, согласованного Японией в сентябре в обмен на снижение американских пошлин. Они включают такие инициативы, как сооружение малых модульных и водо-водяных ядерных реакторов. Как сообщает агентство Reuters, около 20 американских и японских компаний проявили интерес к участию в этих проектах. Среди них, согласно совместному американо-японскому списку, SoftBank Group, Mitsubishi Electric, Hitachi, Panasonic, Toshiba и др.
Такаити пообещала сделать Японию «вновь Страной восходящего солнца», что очень созвучно с лозунгом Трампа «сделать Америку снова великой», подчеркивает младший научный сотрудник ИСКРАНа Михаил Мотявин. По его словам, она поставила себе цель, помимо традиционного изменения девятой статьи пацифистской конституции Японии, пересмотреть три ключевых документа в области национальной безопасности от декабря 2022 г., что послужит увеличению расходов на оборону выше 2% от ВВП страны.
В ходе своих публичных выступлений Такаити подтвердила курс на укрепление сдерживающего потенциала Японии, а именно разработку ракет большой дальности и строительство многоцелевых подводных лодок с системами вертикального пуска ракет. Планируется скорректировать подходы к продажам за границу военной техники, разрешив это в отношении летальных вооружений. Согласно парламентской резолюции о трех неядерных принципах, сейчас разрешается экспорт только пяти категорий военной техники нелетального характера. Кабинет Такаити стремится кардинально реформировать разведывательную деятельность и желает приблизиться к стандартам разведывательного альянса «Пять глаз», что может усилить военное сотрудничество с США, подчеркнул эксперт.
Немаловажную роль в сближении Токио и Вашингтона сыграет новый министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро – выпускник Колумбийского университета, проработавший один год в сфере американской внешнеполитической экспертизы, вследствие чего у него имеются обширные связи и опыт взаимодействия с американской стороной.
Мотявин отметил, что подписание документа об обеспечении безопасности и поставках редкоземельных и других важнейших минералов направлен прежде всего на усиление экономической независимости от Китая. «Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби заявлял неоднократно, что США необходимо полностью сконцентрироваться на противостоянии Китаю и Япония играет первоочередную роль в борьбе Вашингтона с Пекином. С учетом опоры Такаити на японо-американский альянс и усиления взаимодействия координация с США по вопросу сдерживания Китая только усилится», – сказал эксперт.
Обе стороны получили от встречи желаемое: Япония смогла успешно представить Трампу нового премьера, а он сможет заявить о «триумфальном» визите, в ходе которого встретился с императором и закрепил обязательства со стороны Японии на несколько сотен миллиардов долларов, говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Эксперт считает особенно важным для Японии снятие с повестки вопроса о военных расходах – в преддверии визита Трампа японские власти заявили о намерении повысить военные расходы до 2% ВВП уже в текущем финансовом году (на два года раньше запланированного). Этот вопрос Трамп постоянно поднимал с предшественниками Такаити на ее посту. По его словам, в Токио специально сконцентрировали внимание на экономических и конкретно инвестиционных вопросах, так как понимают их принципиальное значение для Трампа и его международной повестки, подразумевающей активное подключение союзников к разделению обязанностей и ответственности.