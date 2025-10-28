Как сделка по редкоземам между США и Японией скажется на их партнерстве

Обе стороны получили от встречи желаемое: Япония смогла успешно представить Трампу нового премьера, а он сможет заявить о «триумфальном» визите, в ходе которого встретился с императором и закрепил обязательства со стороны Японии на несколько сотен миллиардов долларов, говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Эксперт считает особенно важным для Японии снятие с повестки вопроса о военных расходах – в преддверии визита Трампа японские власти заявили о намерении повысить военные расходы до 2% ВВП уже в текущем финансовом году (на два года раньше запланированного). Этот вопрос Трамп постоянно поднимал с предшественниками Такаити на ее посту. По его словам, в Токио специально сконцентрировали внимание на экономических и конкретно инвестиционных вопросах, так как понимают их принципиальное значение для Трампа и его международной повестки, подразумевающей активное подключение союзников к разделению обязанностей и ответственности.