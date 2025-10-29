Суданские мятежники захватили последний оплот правительства в Дарфуре

Суданские мятежники захватили последний оплот правительства в ДарфуреСтрана фактически расколота на две равные части
Суданская армия под напором мятежных вооруженных группировок «Сил быстрого реагирования» (СБР) отступила из административного центра Северного Дарфура – города Эль-Фашер, последнего оплота правительственных сил на западе страны, заявил вечером 27 октября командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в эфире местного гостелевидения. Это произошло через несколько часов после того, как мятежники объявили о захвате штаба 6-й армейской дивизии в городе. Бойцы СБР осаждали Эль-Фашер 18 месяцев, его захват рискует привести к масштабным преступлениям против гражданского населения и ухудшению гуманитарной ситуации в стране, предупредили в Управлении ООН по правам человека (УВКПЧ).
По словам аль-Бурхана, руководство Эль-Фашера и военное командование решили покинуть город «из-за систематических разрушений и убийств мирного населения», чтобы перебраться в безопасное место и тем самым «уберечь остальных жителей и весь город от разрушений». При этом он подчеркнул, что вооруженные силы страны все еще способны одержать победу над мятежниками и «переломить ход событий», поскольку армию поддерживает суданский народ.
На момент падения Эль-Фашера в городе проживало более 250 000 человек. И хотя сразу после его захвата СБР в своем заявлении объявили о разминировании территории города, а также о развертывании своих полицейских сил для защиты гражданского населения и восстановления правопорядка, ряд международных гуманитарных организаций сообщили о систематических нарушениях там прав человека.
Так, по данным УВКПЧ, по мере своего продвижения мятежники учинили над пытавшимися убежать из города мирными жителями внесудебные казни, которые еще имели признаки «этнически мотивированных убийств». По данным ООН, вместе с правительственными силами Эль-Фашер покинуло около 26 000 гражданских лиц. Reuters со ссылкой на источники написало, что бойцы СБР на данный момент пытаются разместить перемещенных лиц вокруг города. Дарфурская сеть по правам человека сообщила о захвате мятежниками 1000 мирных жителей.
Дарфур ранее становился ареной межэтнических столкновений в период гражданской войны в 2000-х. Причем активное участие в массовых убийствах местного африканского населения принимали бойцы арабской военизированной группировки «Джанджавид», которые впоследствии вошли в СБР.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал захват северной части Дарфура мятежниками «ужасной эскалацией». Он призвал международное сообщество обратить внимание на те страны, которые поставляют оружие враждующим сторонам, и оказать на них давление, чтобы прекратить боевые действия. C начала гражданской войны в стране в 2023 г. Хартум неоднократно обвинял ОАЭ в оказании военной помощи СБР, а Абу-Даби, в свою очередь, эти обвинения отрицает.
Помимо Эль-Фашера бойцы СБР установили полный контроль над городом Бара в Северном Кордофане. Бои за обладание этими регионами активизировались сразу после освобождения районов в Хартуме от мятежных сил. После этого руководители СБР объявили о формировании параллельного правительства в подконтрольных им территориях Дарфура – там в настоящее время базируется все высшее командование организации, включая генерала Мохамеда Хамдана Дагало. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в СБР, наступление мятежников стало возможным после накопления значительных запасов современного оружия, в том числе беспилотников дальнего радиуса действия.
Вооруженное противостояние между правительством и СБР возникло из-за противоречий в вопросе интеграции различных вооруженных группировок в состав единых силовых структур в апреле 2023 г. По данным ООН, за время гражданской войны порядка 12 млн человек (из 50 млн) вынуждены были покинуть свои дома, а более 24 млн голодают.
Потеря Хартумом контроля над Дарфуром подорвет моральный дух правительственных сил и, напротив, придаст дополнительный импульс мятежникам для продолжения наступления, считает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. «К сожалению, ни один африканский конфликт не обходится без массовых преступлений по отношению к гражданскому населению. Судан не исключение. Тем более что Эль-Фашер сопротивлялся больше полутора лет, а подавляющее большинство местного населения помогало армии», – говорит эксперт.
В свою очередь, захват региона бойцами СБР произошел при военной, финансовой и организационной помощи ОАЭ, уверен Балмасов. Абу-Даби через вмешательство во внутренние конфликты в странах Африки пытается сформировать вокруг себя сеть лояльных клиентов и тем самым переформатировать под себя весь континент, продолжает эксперт: «Эмираты крайне избирательны в инвестировании военно-политических ресурсов – они, как правило, ставят на относительно умеренные силы. Наибольшую активность они проявляют в странах с богатыми ресурсами. А запад Судана, как известно, содержит значительные запасы нефти».
По мнению Балмасова, успех мятежников в Судане приведет к фактическому расколу страны на две части, что позволит другим крупным международным акторам проще продвигать свои интересы в африканской республике.