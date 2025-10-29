Суданские мятежники захватили последний оплот правительства в Дарфуре

Помимо Эль-Фашера бойцы СБР установили полный контроль над городом Бара в Северном Кордофане. Бои за обладание этими регионами активизировались сразу после освобождения районов в Хартуме от мятежных сил. После этого руководители СБР объявили о формировании параллельного правительства в подконтрольных им территориях Дарфура – там в настоящее время базируется все высшее командование организации, включая генерала Мохамеда Хамдана Дагало. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в СБР, наступление мятежников стало возможным после накопления значительных запасов современного оружия, в том числе беспилотников дальнего радиуса действия.