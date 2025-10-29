Как парламентские партии отметят День народного единства

Как парламентские партии отметят День народного единстваТема спецоперации станет лейтмотивом празднования 4 ноября
«Единая Россия» (ЕР) для членов своей фракции в Госдуме запланировала ряд мероприятий к Дню народного единства, следует из партийных рекомендаций на региональную неделю с 3 по 9 ноября (копия есть у «Ведомостей»). В частности, депутаты нижней палаты парламента поучаствуют в отправке тематических посылок на фронт из регионов. Массовая отправка состоится 31 октября, а передача военнослужащим – 4 ноября. Также единороссы и активисты передадут участникам специальной военной операции гуманитарную помощь с теплыми вещами, обогревателями и генераторами. Отправку грузов рекомендуется организовать так, чтобы они прибыли к бойцам непосредственно в День народного единства.
Запланировано у ЕР проведение экскурсий для военнослужащих, проходящих лечение, по историческим центрам, основным культурно-историческим достопримечательностям, лучшим музейным комплексам и галереям городов. Депутаты также будут поздравлять раненых военнослужащих в госпиталях. «Поздравление и доставка медикаментов может предварять начало экскурсионной программы», – говорится в рекомендациях ЕР. Региональным координаторам партийного проекта «Историческая память», депутатам от ЕР рекомендовано организовать экскурсии для членов семей участников спецоперации по экспозициям музеев, выставочных залов, картинных галерей в рамках акции Минкультуры России «Ночь искусств», которая пройдет в ночь на 4 ноября.
«Как и 400 лет назад, в наше время необходимость защиты Отечества и российского народа объединила представителей множества наций и конфессий, с оружием в руках защищающих Россию на передовой, трудящихся в тылу и доставляющих помощь на фронт. Народное единство является главным залогом Победы в СВО, скорейшего восстановления и стремительного развития регионов, пострадавших от боевых действий», – отмечается в рекомендациях ЕР.
КПРФ традиционно вместо Дня народного единства отмечает День Октябрьской революции 7 ноября. У партийцев запланированы митинги, шествия, автопробеги и встречи с депутатами, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Любой митинг сейчас – это акция в поддержку фронта и нашей армии, а Ленин – основоположник создания Красной армии», – заявил он.
По словам Афонина, сейчас праздник 7 Ноября особенно актуален, когда «антисоветизм продолжается, снимают все эти «Мумии» и другие фильмы». В июле бывший мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть призвал провести проверку телеканала «Спас» и предложил объявить его иноагентом в случае выявления иностранного финансирования. Поводом для резонансного высказывания стал показ по телеканалу фильма «Мумия» о Мавзолее Ленина. В Москве коммунисты 7 ноября возложат цветы к Мавзолею на Красной площади, сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. «А 4 ноября мы, как и все граждане, будем праздновать День Казанской иконы Божией матери», – добавил он.
ЛДПР в День народного единства проведет в регионах 38 партийных митингов и 36 автопробегов, запланированы возложения цветов к памятникам и мемориалам, благотворительные концерты и акции, поздравление ударников российских промышленных предприятий и производств, сказала «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. По ее словам, также партийный актив проведет пикеты, субботники и патриотические встречи участников спецоперации с молодежью. «Ключевым событием станет традиционный митинг в Москве, который, как мы ожидаем, соберет свыше 600 участников. В программе запланировано выступление председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, а также вручение партийных билетов и медалей «За помощь СВО», – уточнила она.
На столичной площадке, по словам Кавшар, подготовлены уникальные локации – гости смогут испытать меткость в стрельбе из лука в тире, сделать памятные снимки, примерив на себя кольчугу и шлем, подобные тем, что носили древнерусские воины. «Будет работать и молодежная площадка ЛДПР, где каждый желающий сможет создать собственный уникальный дизайн партийной атрибутики», – заключила замруководителя центрального аппарата партии.
В День народного единства региональные отделения «Справедливой России» навестят и поздравят семьи участников спецоперации, посетят на передовой подшефные подразделения партии, вручат им гуманитарную помощь и поздравят с праздником, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии.