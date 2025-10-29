Как парламентские партии отметят День народного единства

По словам Афонина, сейчас праздник 7 Ноября особенно актуален, когда «антисоветизм продолжается, снимают все эти «Мумии» и другие фильмы». В июле бывший мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть призвал провести проверку телеканала «Спас» и предложил объявить его иноагентом в случае выявления иностранного финансирования. Поводом для резонансного высказывания стал показ по телеканалу фильма «Мумия» о Мавзолее Ленина. В Москве коммунисты 7 ноября возложат цветы к Мавзолею на Красной площади, сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. «А 4 ноября мы, как и все граждане, будем праздновать День Казанской иконы Божией матери», – добавил он.