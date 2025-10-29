Почему около 42 млн американцев могут остаться без продовольственных талонов

Почему около 42 млн американцев могут остаться без продовольственных талоновДемократы судятся с Трампом и требуют восстановить доступ к этой социальной услуге
С требованием к администрации президента США Дональда Трампа предотвратить приостановку начислений на продовольственные талоны (SNAP; ежемесячно участники программы получают средства на специальную карту, с помощью которых можно приобрести продовольственные товары у конкретных ритейлеров) в суд обратились власти и представители 25 штатов и округа Колумбия. Об этом говорится в тексте иска этих штатов, опубликованном в картотеке окружного суда Массачусетса.
В качестве ответчиков истцы указали американский минсельхоз (USDA) и его главу Брук Роллинз, а также административно-бюджетное управление (OBM) во главе с Расселом Воутом – одним из авторов доктринального документа «Проект 2025», в котором изложена возможная программа действий для администрации Трампа, включая сокращение правительства и экономию расходов. Не согласные с политикой действующей администрации утверждают, что приостановка SNAP противоречит существующему законодательству, а также «наносит невосполнимый ущерб штатам-истцам».
Еще 15 октября, через две недели после начала шатдауна (приостановки работы правительства из-за отсутствия утвержденного бюджета или временного финансирования к началу нового финансового года 1 октября), портал Axios сообщил о возможной приостановке работы SNAP по причине нехватки средств. Журналисты ссылались на письмо действующего администратора SNAP Рональда Уорда, направленное в федеральные ведомства. По его словам, негативные последствия затронут около 42 млн человек «по всей стране» (по Axios). Он проинструктировал штаты приостановить выдачу соответствующей документации ритейлерам, участвующим в программе (в основном это большие торговые сети).
Иначе говоря, бенефициары соцпрограммы не смогут обращаться к ней до тех пор, пока продолжается шатдаун. При этом в иске штатов подчеркивается, что во время предыдущих шатдаунов (всего с 1976 г. американское правительство приостанавливало работу 21 раз, не считая нынешнего шатдауна) работа SNAP не приостанавливалась. По мнению истцов, приостановка нарушает закон об административных процедурах 1946 г. (APA), позволяющий ведомствам издавать и применять нормативно-правовые акты.
Источник Axios, близкий к администрации, в свою очередь, считает, что как раз продолжение работы программы во время шатдауна нарушает закон, но другой – закон о борьбе с дефицитом 1982 г. (ADA), запрещающий расходование средств, не утвержденное конгрессом. Если изучить эти законы, то нарушение APA происходит, если USDA выдает или удерживает льготы незаконно или нерационально. ADA нарушается, если USDA использует не утвержденные конгрессом средства.
Но 28 октября газета The Hill подчеркнула, что в предварительных планах USDA по работе в период шатдауна упоминалось обязательство использовать средства из специального фонда в случае отсутствия финансирования. Журналисты утверждают, что предварительный план был удален с сайта ведомства. Одновременно с этим в специальном объявлении ведомства, опубликованном 24 октября, говорится, что использование фонда возможно только при непредвиденных обстоятельствах, таких как природные бедствия.
Согласно последнему исследованию Pew Research Center на эту тему, опубликованному в июле 2023 г., в среднем в месяц продовольственными талонами пользовалось 42,4 млн американцев, или 22,4 млн домохозяйств. В апреле 2023 г. льгота на одного человека достигала $181,72, а на домохозяйство – $343 в месяц. Уровень льготы зависит от финансового состояния граждан и может варьироваться от штата к штату.
По данным USDA за 2024 финансовый год, «чемпионами» по доле граждан, получающих SNAP, являются Нью-Мехико (21%), округ Колумбия (столичный Вашингтон, 20%), Луизиана и Орегон (по 18%), Оклахома (17%), Массачусетс (16%), а также Иллинойс, Мичиган, Невада и Пенсильвания (по 15%). Большинство перечисленных штатов и административных единиц, кроме Луизианы и Оклахомы, имеют демократические правительства и входят в число истцов по иску против администрации Трампа.
Как Трамп, так и демократы манипулируют сюжетом вокруг истечения срока программы SNAP и пытаются использовать его в качестве разменной монеты в торге, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, обычно демократы вменяют республиканцам из числа фискальных ястребов попытки урезать расходы на соцпрограммы типа SNAP. Но теперь консерваторы и Трамп пытаются изменить нарратив и возложить ответственность на либералов. «Это своеобразная манипуляция в целях победы в информационной войне вокруг закрытия правительства. Трамп не хочет упустить возможность, поскольку ставки высоки – места в конгрессе на следующих промежуточных выборах», – подчеркнул Кошкин. Эксперт объяснил, что Трамп сильно рискует, но у республиканцев манипулировать общественным мнением иногда получается лучше, чем у демократов.
Но пока демократы успешнее продвигают свой тезис о том, что в возможной отмене этой льготы будет виноват Трамп, уточнил научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. При этом он не исключил, что администрация попытается избежать приостановки SNAP, чтобы не допустить более ощутимого спада поддержки электората.