Почему около 42 млн американцев могут остаться без продовольственных талонов

Как Трамп, так и демократы манипулируют сюжетом вокруг истечения срока программы SNAP и пытаются использовать его в качестве разменной монеты в торге, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, обычно демократы вменяют республиканцам из числа фискальных ястребов попытки урезать расходы на соцпрограммы типа SNAP. Но теперь консерваторы и Трамп пытаются изменить нарратив и возложить ответственность на либералов. «Это своеобразная манипуляция в целях победы в информационной войне вокруг закрытия правительства. Трамп не хочет упустить возможность, поскольку ставки высоки – места в конгрессе на следующих промежуточных выборах», – подчеркнул Кошкин. Эксперт объяснил, что Трамп сильно рискует, но у республиканцев манипулировать общественным мнением иногда получается лучше, чем у демократов.