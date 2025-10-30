Желающих занять пост уволенного самарским губернатором чиновника пока не нашлось

Желающих занять пост уволенного самарским губернатором чиновника пока не нашлосьВ то время как глава Кинельского района болеет, депутаты объявили повторный конкурс на его должность
Полномочия главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова не только не прекратились досрочно после того, как в середине октября его обматерил губернатор Вячеслав Федорищев, но, напротив, продлились. 29 октября истек пятилетний срок пребывания Жидкова на своем посту, но, поскольку новый глава Кинельского района пока не избран, полномочия действующего в соответствии с уставом муниципалитета автоматически продлеваются до момента вступления в должность следующего главы, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин.
Жидков же, ушедший на больничный на следующий день после того, как услышал «Уволен!» и нецензурное ругательство от Федорищева, до сих пор не вышел на работу, сообщили «Ведомостям» в его приемной. Ранее глава района обещал написать заявление об увольнении после выздоровления. Его обязанности на время больничного исполняет первый заместитель главы Кинельского района Дмитрий Григошкин.
23 октября собрание представителей Кинельского района объявило повторный конкурс на должность главы муниципалитета, который продлится до 16 ноября. Первый конкурс, объявленный 26 сентября, депутаты признали несостоявшимся. В соответствии с положением о проведении конкурса, несостоявшимся он может быть признан, если был допущен к участию только один кандидат или ни один из претендентов на должность главы не отвечал установленным требованиям. «Ведомости» направили запрос председателю собрания представителей Кинельского района Юрию Плотникову.
Увольнять Жидкова через отрешение от должности сейчас уже бессмысленно, поскольку срок его полномочий и так заканчивается, что автоматически запускает процедуру конкурса по назначению нового главы, говорит политический юрист Олег Захаров. По мнению эксперта, сложности можно прогнозировать не столько с процедурой увольнения главы, сколько с поиском нового, поскольку вакансия не особенно популярна. «Будет еще более абсурдно, если после публичного заявления главы региона об увольнении Жидкова найти ему замену не удастся, но это реалии кадровой политики в сфере местного самоуправления, и поиск нового главы может занять какое-то время, и, пока он будет идти, Жидков продолжит исполнять свои полномочия», – сказал Захаров.
Федорищев в день увольнения Жидкова (в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» вопрос об отставке главы муниципалитета по инициативе губернатора решает представительный орган местного самоуправления) заявил, что исполняющий обязанности главы Кинельского района будет назначен в ближайшее время. «Ведомости» направили запрос представителю губернатора Самарской области.
14 октября в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором 36-летний губернатор Самарской области (Федорищев – самый молодой представитель губернаторского корпуса) во время посещения Кинельского района говорит 60-летнему Жидкову: «Уволен!» – после чего нецензурно ругается и толкает чиновника. Поводом для эмоциональной реакции Федорищева стал камень, не убранный после закладки памятника героям Великой Отечественной войны в парке. На следующий день губернатор в интервью радио РБК извинился перед жителями Самарской области и теми, «кто слышал это видео».
Члены местного отделения «Единой России» Кинельского района Самарской области написали в партийную комиссию по этике жалобу на губернатора Вячеслава Федорищева, в которой «поставлена на вид» его грубость при резонансном увольнении главы муниципалитета Юрия Жидкова, сообщали «Ведомости» 23 октября. Видео с участием Федорищева и Жидкова выглядит как досадный момент, от которого никто не выиграл, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.