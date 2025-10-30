Желающих занять пост уволенного самарским губернатором чиновника пока не нашлось

Увольнять Жидкова через отрешение от должности сейчас уже бессмысленно, поскольку срок его полномочий и так заканчивается, что автоматически запускает процедуру конкурса по назначению нового главы, говорит политический юрист Олег Захаров. По мнению эксперта, сложности можно прогнозировать не столько с процедурой увольнения главы, сколько с поиском нового, поскольку вакансия не особенно популярна. «Будет еще более абсурдно, если после публичного заявления главы региона об увольнении Жидкова найти ему замену не удастся, но это реалии кадровой политики в сфере местного самоуправления, и поиск нового главы может занять какое-то время, и, пока он будет идти, Жидков продолжит исполнять свои полномочия», – сказал Захаров.