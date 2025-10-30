Газета
Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о торговом перемирии и обсудили Украину

Новое соглашение будет действовать один год
Владимир Кулагин
Роман Романов
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин увиделись спустя шесть лет и смогли договориться об условиях сосуществования на год
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин увиделись спустя шесть лет и смогли договориться об условиях сосуществования на год / EPA / TASS

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели 30 октября первые очные переговоры после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г. Они прошли на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане и продлились, согласно подсчету китайского телевидения, 1 час 40 минут. При этом накануне Трамп, как сообщало издание New York Post, говорил за ужином президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену, что он планировал провести трехчасовую встречу с Си. Ранее лидеры встречались в 2019 г.

По итогам переговоров Трамп, который сразу по своему графику отправился домой вместо посещения саммита АТЭС, сказал журналистам, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год. Президент США намерен посетить Китай в апреле 2026 г. Си тоже может «скоро» приехать с ответным визитом, передает Reuters. Среди объявленных конкретных решений – снижение пошлин с 20 до 10% в отношении Китая, которые были введены Трампом еще в феврале из-за, как уверяют в США, недостаточной борьбы с поставками прекурсоров наркотика фентанила (Си заверил в дополнительных мерах). Общая средневзешенная ставка тарифов для КНР теперь составит, по словам Трампа, 47% вместо 57% (в обратном направлении она составляет, по данным Института мировой экономики Петерсона, 32%).

Кроме того, закупки Китаем американской сои, без чего несут большие потери фермеры в США, начнутся «немедленно», заверил Трамп.

Участники переговоров

С американской стороны за столом переговоров присутствовали торговый представитель США Джеймисон Грир, министр торговли Говард Латник, гоcсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз и посол США в Китае Дэвид Пердью. С китайской стороны были также один из семи членов ПК Политбюро ЦК КПК Цай Ци, вице-премьер Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, председатель госкомитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе, министр коммерции Ван Вэньтао и замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй.

Вашингтон, видимо, готов пойти и на ослабление контроля в сфере экспорта полупроводников – теперь Китай, заявил Трамп, «будет вести переговоры с Nvidia и другими о чипах». Подобное решение активно лоббировал глава Nvidia Дженсен Хуанг, с которым Трамп встречался накануне в Южной Корее. Хуанг считает верной стратегию «подсадить» КНР на американские технологии (при этом в сентябре власти Китая предписали своим корпорациям отказаться от единственного доступного им сейчас чипа Nvidia H20).

Пекин, как сказал Трамп, обеспечит на один год «беспрепятственный» экспорт редкоземельных элементов. В октябре КНР объявила о дополнительных мерах контроля в этой сфере, после президент США грозил ввести дополнительные 100%-ные пошлины с 1 ноября, что, видимо, теперь снято с повестки дня. Трамп при этом ничего не сказал про сделку по TikTok, условия которой должны были согласовать на прошедшей встрече.

Наконец, еще одной темой переговоров стало возможное разрешение конфликта на Украине. «Об Украине долго говорили. Мы будем работать вместе, чтобы иметь какой-то результат. Мы согласились, что стороны в тупике. И иногда надо дать им воевать, видимо. Безумие. Но он [Си] поможет нам, и мы совместно будем работать по Украине», – сказал Трамп. При этом тема закупок Китаем российской нефти, как и тайваньский вопрос, не затрагивались.

Перед самими переговорами лидеры двух стран пожали друг другу руки. Трамп сразу описал Си словами «очень хороший переговорщик, и это нехорошо», подчеркнув, что они хорошо знают друг друга. Позже Трамп назвал своего визави «великим лидером великой страны». Си, согласно агентству «Синьхуа», сказал, что Китай и США могут совместно добиваться успеха и процветания, а наличие у них разногласий – это нормальное явление. «Развитие Китая идет рука об руку с вашим стремлением сделать Америку снова великой», – заверил Си визави, добавив, что две страны должны быть партнерами и друзьями. Лидер КНР также считает, что они должны обеспечить уверенное продвижение вперед «гигантского корабля» китайско-американских отношений.

Полномасштабного соглашения между США и КНР пока вряд ли возможно достичь, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт объяснил, что в силу масштаба двух экономик переговоры их лидеров всегда будут привлекать значительное внимание, но они не гарантируют быстрых результатов. Кошкин также допустил, что скорость и результативность торговых переговоров может зависеть от количества «сопутствующих» тем, включающих ситуацию вокруг украинского кризиса. Но если говорить конкретно о торговле, то на сегодня принципиально важным пунктом для Трампа можно назвать хотя бы временное разрешение проблемы с поставками редкоземельных ресурсов из Китая. Кроме того, эксперт напомнил, что одной из основных тем остается сделка по TikTok, реализация которой все еще под вопросом.

