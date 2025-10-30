Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о торговом перемирии и обсудили Украину

Полномасштабного соглашения между США и КНР пока вряд ли возможно достичь, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт объяснил, что в силу масштаба двух экономик переговоры их лидеров всегда будут привлекать значительное внимание, но они не гарантируют быстрых результатов. Кошкин также допустил, что скорость и результативность торговых переговоров может зависеть от количества «сопутствующих» тем, включающих ситуацию вокруг украинского кризиса. Но если говорить конкретно о торговле, то на сегодня принципиально важным пунктом для Трампа можно назвать хотя бы временное разрешение проблемы с поставками редкоземельных ресурсов из Китая. Кроме того, эксперт напомнил, что одной из основных тем остается сделка по TikTok, реализация которой все еще под вопросом.