В Вологодской области могут сократить количество депутатов-списочников

Представительство партий в регионах – это вопрос федеральной политики и без согласования с Москвой на упразднение списочной части депутатов заксобраний никто не пойдет, уверен политолог Александр Кынев. По его словам, тренд на сокращение количества депутатов, избираемых по пропорциональной системе, начался после повышения пенсионного возраста в 2018 г., но с началом специальной военной операции в 2022 г. «процесс притормозился», поскольку возникло «единство вокруг флага». «Сейчас списки особо никто не трогает, потому что есть некое перемирие, а ЕР и так имеет тотальное большинство», – сказал Кынев «Ведомостям».