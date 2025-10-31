В Вологодской области могут сократить количество депутатов-списочников

В Вологодской области могут сократить количество депутатов-списочниковТренд на увеличение доли одномандатников в легислатурах сошел на нет после начала спецоперации
Сокращение списочной части состава заксобрания Вологодской области обсуждают региональные отделения партий накануне выборов 2026 г., сообщили «Ведомостям» собеседник в одной из парламентских партий и собеседник, близкий к руководству регионального парламента. Сейчас заксобрание состоит из 34 депутатов: 17 избраны по партийным спискам и еще 17 – в одномандатных округах. Один из прорабатываемых вариантов изменения смешанной системы предполагает сокращение списочников до 25% от общего числа депутатов, говорит источник в партии. Другой источник допускает более радикальный вариант: отмена списочного состава депутатов и переход на мажоритарную систему выборов в заксобрание.
Представитель спикера заксобрания Вологодской области Романа Заварина («Единая Россия», ЕР) сообщил «Ведомостям», что изменения смешанной системы выборов сейчас не обсуждаются. Председатель комитета регионального парламента по вопросам местного самоуправления Антон Холодов (ЕР) сказал «Ведомостям», что «мы скорее перейдем на партийную систему». «Оппозиция нам не враг. У [губернатора Вологодской области] Георгия Юрьевича [Филимонова] прекрасные отношения со всеми партиями. Мы и памятники Сталину ставим. Никаких рисков и противоречий нет», – заявил единоросс. Собеседник, близкий к правительству Вологодской области, сказал «Ведомостям», что у него «нет данных» об изменениях списочной части депутатов заксобрания.
На данный момент единственным региональным парламентом, избираемым по мажоритарной системе (без партийных списков), является Мосгордума. С 2022 г. остальные субъекты могут отменять партийные списки на выборах заксобраний (это предусмотрено п. 5 ст. 15 закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»), но пока этим правом никто не воспользовался, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Введение мажоритарной системы в любом субъекте Федерации предполагает наличие у главы региона полной уверенности в провластных кандидатах и их лояльности», – уточнил он.
Представительство партий в регионах – это вопрос федеральной политики и без согласования с Москвой на упразднение списочной части депутатов заксобраний никто не пойдет, уверен политолог Александр Кынев. По его словам, тренд на сокращение количества депутатов, избираемых по пропорциональной системе, начался после повышения пенсионного возраста в 2018 г., но с началом специальной военной операции в 2022 г. «процесс притормозился», поскольку возникло «единство вокруг флага». «Сейчас списки особо никто не трогает, потому что есть некое перемирие, а ЕР и так имеет тотальное большинство», – сказал Кынев «Ведомостям».
Глава фракции КПРФ в заксобрании Вологодской области Александр Морозов негативно относится к возможному изменению пропорции списочников и одномандатников в пользу последних. «Мы прекрасно знаем, что в округах, как правило, выигрывают денежные мешки, а партийные списки в той или иной мере отображают чаяния разных групп народонаселения», – сказал он «Ведомостям». Исключенный из ЕР депутат Госдумы от череповецкого одномандатного округа Алексей Канаев считает сокращение списочников «показателем слабости и страха» региональных властей: «Выборы по спискам прямо отражают то, как люди относятся к происходящему в регионе».
Георгий Филимонов был избран губернатором Вологодской области в единый день голосования (ЕДГ) в 2024 г. со вторым с конца результатом – 62,3%. Меньше тогда набрал только глава Санкт-Петербурга Александр Беглов (59,8%). Оба баллотировались от «Единой России». Всего в 2024 г. прошла 21 губернаторская кампания, самый высокий результат (85,17%) показал глава Курганской области Вадим Шумков. На предыдущих выборах в заксобрание Вологодской области в 2021 г. ЕР победила с результатом 34,31% голосов, а кандидаты от партии власти одержали победу во всех одномандатных округах.