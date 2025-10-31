Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почему

США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г., Великобритания – с 1991 г. СССР провел последние испытания в 1990 г., Китай и Франция – в 1996 г. По договору 1963 г. запрещены испытания в атмосфере, под водой и в космосе. В 1960-е – 1990-е гг. их преимущественно проводили под землей. ВРЕЗ 2 Сколько зарядов у «Ядерной пятерки»

На 2024 г., по данным SIPRI, на Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия. Москва развернула 1718 и имеет на хранении 2591 боеголовку (всего 4309), Вашингтон – 1770 развернутых и 1930 на хранении (всего 3700). В 2023 г., по расчетам экспертов, в потенциалах США и России изменения составили десятки зарядов. Китай нарастил за год общее число с 450 до 600 (из них 24 развернутых). Франция имеет 280 развернутых зарядов и 10 на хранении (всего 290), Великобритания – 120 и 105 на хранении (всего 225).