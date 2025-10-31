Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почему

Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почемуЭто происходит на фоне кризиса в сфере контроля над вооружениями
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать «испытания» ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. Об этом он 30 октября сообщил до переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в соцсети Truth Social. Это дает повод полагать, что Америка таким образом может возобновить военные ядерные взрывы после 33-летнего моратория, действовавшего с окончания холодной войны, и станет страной, которая первой испытает такое оружие в XXI в.
«В связи с тем что другие страны проводят испытательные программы, я поручил министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», – написал Трамп.
По пути в Вашингтон из Южной Кореи он заявил журналистам, что Вашингтон «достаточно обеспечен» в этой сфере, так как у него якобы «больше всех» зарядов (см. врез). Но при этом Трамп «видит, что они [другие страны] проводят испытания». «Если они проводят тесты, то и мы должны», – сказал Трамп (цитата по CNN). В тот же день кандидат от Белого дома на пост главы стратегического командования ВС США (STRATCOM) вице-адмирал Ричард Коррелл, отвечая на вопросы конгрессменов, напомнил, что Россия и Китай не проводят ядерных испытаний и даже слова Трампа не означают немедленных подобных действий со стороны США.
Опасные ошибки Трампа
Не исключено, что заявление Трампа связано с реакцией и неверной интерпретацией на российские испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой «Буревестник», отмечает сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Если это так, то это говорит о необходимости более проактивного информирования об испытаниях стратегических вооружений хотя бы ключевых стран – как противников, так и партнеров», – подчеркивает эксперт. Буквально 26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что «Буревестник» успешно пролетел 14 000 км за 15 часов. Путин отметил, что и такие характеристики «не предел». Впервые о «Буревестнике» президент сообщал еще в 2018 г. Глава российского МИДа Сергей Лавров 28 октября говорил, что по дипломатическим каналам в России не получали никакой реакции на сообщение об испытании «Буревестника» и все «как-то притихли».
Когда «ядерная пятерка» прекратила испытания
На 2024 г., по данным SIPRI, на Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия. Москва развернула 1718 и имеет на хранении 2591 боеголовку (всего 4309), Вашингтон – 1770 развернутых и 1930 на хранении (всего 3700). В 2023 г., по расчетам экспертов, в потенциалах США и России изменения составили десятки зарядов. Китай нарастил за год общее число с 450 до 600 (из них 24 развернутых). Франция имеет 280 развернутых зарядов и 10 на хранении (всего 290), Великобритания – 120 и 105 на хранении (всего 225).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что «если каким-то образом имеется в виду испытание «Буревестника», то это не является ядерным испытанием. Никоим образом». По его словам, Вашингтон не уведомил Москву о возобновлении «испытаний», а нынешняя ситуация «не означает» тупика в контактах США и России по стратегическим вооружениям.
Обращает на себя внимание то, что подрывом ядерных боезарядов в США занимается не указанный Трампом Пентагон, а минэнерго. Такие взрывы потребуют от США и выхода из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г., замечает Стефанович.
Трамп сделал крайне противоречивое заявление, где все усложняет его фраза «на равной основе», поскольку КНР и Россия десятилетиями не проводили испытаний ядерного оружия, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Испытания средств доставки и субкритические тесты проводят все обладатели ядерного оружия. Например, в мае 2024 г. управление ядерной безопасности минэнерго США сообщило о таком эксперименте в Неваде для получения данных о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.
«Трамп может очень плохо владеть основными понятиями контроля над вооружениями и областью стратегических вооружений в целом», – полагает Кашин. Он говорит о шоке и непонимании слов Трампа даже в среде американских профильных специалистов.
Это могла быть и попытка Трампа дестабилизировать Си Цзиньпина на фоне переговоров в Южной Корее и поднять таким образом вопрос о китайском ядерном арсенале, допускает эксперт. США высказывали к Китаю претензии о работах на ядерном полигоне Лобнор и возможной подготовке к испытаниям, хотя три большие ядерные державы часто обмениваются такими обвинениями.
Стефанович предполагает, что под «испытаниями ядерного оружия» Трамп имел в виду именно носители, а не заряды. Из перспективных средств доставки в США могут провести итоговые испытания стратегической крылатой ракеты воздушного базирования в ядерном оснащении LRSO, говорит эксперт. И это можно сделать «под камеры»: о ее успешных тестах уже отчитывались, но еще не показывали.
Реальные ядерные взрывы потребуют долгой работы ряда министерств и ведомств США и она, скорее всего, закончится цепочкой испытаний другими странами и подрывом режима нераспространения, поясняет Стефанович. Без заблаговременной тайной подготовки США необходимо от полугода на подготовку инфраструктуры, резюмирует Кашин.
Денуклеаризация и жизнь после СНВ-III
Трамп также отметил, что «деэскалация, денуклеаризация была бы грандиозным делом», о котором «мы говорим с Россией», и пригласил присоединиться к этому процессу Китай. Но Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», сказал, что Москва и Вашингтон пока не ведут экспертных переговоров о ядерном разоружении, «хотя тема неоднократно поднималась».
Сколько зарядов у «Ядерной пятерки»
Это заявление Трампа отсылает к общему кризису в сфере контроля над ядерными вооружениями, где у США и России в феврале 2026 г. истекает последний действующий договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-III). Москва приостановила свое участие в нем в 2023 г., после того как обвинила НАТО в причастности к ударам Украины по российским стратегическим аэродромам. А 22 сентября 2025 г. Путин предложил США соблюдать количественные ограничения СНВ-III еще на год после февраля, но полноценной реакции на это из Вашингтона нет до сих пор.
27 октября заместитель Лаврова Сергей Рябков перечислил «серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению». В их числе он назвал «враждебную политику стран НАТО» и превращение его в «ядерный альянс», где есть планы «совместных ядерных миссий», а также расширение географии размещения боезарядов США. Дипломат также упомянул выстраивание глобальной системы ПРО США и сопряженных с ней систем других стран Запада.
России не нужна «денуклеаризация» лишь с США без ограничения потенциалов европейских союзников по НАТО – Великобритании и Франции, замечает Стефанович. Китай не планирует присоединяться к призывам Трампа вести диалог по теме, пока другие основные ядерные державы не сократят свои потенциалы до китайских объемов, отмечает Кашин.