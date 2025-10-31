ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,4% россиян

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,4% россиянЕго работу на посту одобряют 74,2% жителей страны
Президенту Владимиру Путину доверяют 78,4% опрошенных россиян (+0,6% за неделю). Такие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса, проведенного с 20 по 26 октября.
Его работу на посту одобряют 74,2% граждан страны, что на 0,3% меньше результата предыдущего опроса.
Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 48,9% (-0,9%) опрошенных, а правительства в целом – 46,3% (-1,8%) россиян. При этом доверие Мишустину составило 58,3% респондентов (-0,7%), председателю КПРФ Геннадию Зюганову – 35,7% (+1,1%), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 31,2% (+1,1%), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,4% (-0,8%), главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,4% (-0,6%) респондентов.
Партию «Единая Россия» поддерживают 32,9% опрошенных (-0,7%), ЛДПР – 11,3% (-0,1%), КПРФ – 9,8% (-0,3%), «Новые люди» – 8,0% (+0,4%). В поддержку партии «Справедливая Россия» выступили 4,1% респондентов (-0,4%). В выборах не стали бы участвовать 13,3% опрошенных (+0,7%).
Опрос аналитического центра ВЦИОМ был проведен методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ). Согласно его данным, Путину доверяют 77% опрошенных россиян, а 79% положительно оценивают его деятельность. Эти данные, полученные фондом, стабильны уже три недели подряд.
Деятельность правительства положительно оценили 53% респондентов (+1%), отрицательно – 25% (-2%). Работой Мишустина довольны 54% (-2%), а недовольны – 12% россиян (-1%).