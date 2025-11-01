Права голоса в Евросоюзе может лишиться Словакия

Для Нидерландов традиционно вопрос защиты прав сексуальных меньшинств принципиальный – это важно с точки зрения поддержания своего имиджа защитника европейских ценностей, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Эта страна – единственная в Европе, в которой правые евроскептики в лице Партии свободы придерживаются ЛГБТ-повестки, чего нет даже в либеральной Швеции, напомнил эксперт: «Кроме того, после победы Йеттена на досрочных выборах и возможного прихода его к власти этот вопрос, скорее всего, еще примет личный характер».