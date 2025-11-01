Права голоса в Евросоюзе может лишиться Словакия

Права голоса в Евросоюзе может лишиться СловакияПоводом для этого стали принятые в стране нормы о защите семейных ценностей
Евросоюз может начать процедуру лишения права голоса Словакии в институтах блока под предлогом принятых в стране конституционных поправок, которые признают лишь два пола. Таким образом ЕС пытается не допустить возможное присоединение Братиславы к союзу с Венгрией
Правительство Нидерландов рассматривает возможность инициировать в отношении Словакии дисциплинарную процедуру по статье 7 договора о Евросоюзе (ЕС) после одобрения словацким парламентом конституционных поправок, закрепляющих признание только двух полов – мужского и женского. Об этом вечером 30 октября сообщил портал VSquare со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Статья предусматривает временное ограничение прав государств-членов, включая лишение возможности голосовать в Совете ЕС и Европейском совете, если установлено нарушение основных принципов союза.
Рассмотрение этого вопроса началось после того, как парламент Нидерландов 16 октября принял резолюцию, в которой депутаты назвали действия словацких властей нарушением прав сексуальных меньшинств и призвали свое правительство принять ответные меры. На данный момент голландские чиновники неофициально выясняют, готовы ли другие члены ЕС поддержать их инициативу. Правда, Гаага предпочитает, чтобы первым запустила дисциплинарную процедуру Еврокомиссия, подав иск в Суд ЕС о нарушениях, рассказал собеседник VSquare.
Эта новость последовала на следующий день после завершения досрочных выборов в Нидерландах, по итогам которых впервые в истории премьер-министром страны может стать самый молодой политик и открытый гей (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и его деятельность запрещена), лидер леволиберальной партии D66 38-летний Роб Йеттен.
Для Нидерландов традиционно вопрос защиты прав сексуальных меньшинств принципиальный – это важно с точки зрения поддержания своего имиджа защитника европейских ценностей, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Эта страна – единственная в Европе, в которой правые евроскептики в лице Партии свободы придерживаются ЛГБТ-повестки, чего нет даже в либеральной Швеции, напомнил эксперт: «Кроме того, после победы Йеттена на досрочных выборах и возможного прихода его к власти этот вопрос, скорее всего, еще примет личный характер».
Поправки в конституции Словакии, принятые местным парламентом 26 сентября, предусматривают и запрет гомосексуальным парам усыновлять или удочерять детей, а также запрещают суррогатное материнство. Помимо этого парламентарии установили приоритет местного законодательства над общеевропейским в культурно-этических вопросах. Эти поправки вызвали критику со стороны правозащитных организаций.
В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что это решение было вдохновлено действием американского президента Дональда Трампа. Последний подписал указ о признании в США двух неизменных полов сразу после возвращения в Белый дом в январе.
Фицо принял поправки в словацкую конституцию под давлением ультраправой Словацкой национальной партии, замечает Трухачев. «В отличие от венгерского премьера Виктора Орбана для Фицо больше важны вопросы социальной справедливости. Впрочем, он, скорее всего, не поддастся давлению голландцев, а вопрос об ЛГБТ-сообществе, возможно, будет вновь поднят после парламентских выборов, которые намечены на 2027 г.», – полагает эксперт.
Согласно тексту договора ЕС, запустить процедуру 7-й статьи может своим решением Еврокомиссия, Европарламент или треть государств – членов союза. Сам процесс занимает несколько этапов и может растянуться на несколько лет.
Нидерланды – один из ключевых доноров ЕС, поэтому у них есть достаточно ресурсов и возможностей, чтобы запустить дисциплинарную процедуру в отношении Словакии, уверен Трухачев. В отличие от Братиславы Гаага обладает большим административным весом в структурах ЕС, а нынешнее словацкое руководство откровенно раздражает Брюссель. Другое дело, продолжает эксперт, этот процесс может занять много лет, но лишить Словакию финансирования европейцы смогут в ближайшее время.
Давление на Братиславу оказывается с целью недопущения формирования блока между Венгрией, Словакией и Чехией внутри ЕС, считает старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. О желании венгерского премьера Орбана сформировать альянс из соседних государств писал 28 октября Politico. В Брюсселе опасаются, что это потенциальное объединение будет генерировать идеи, которые станут противоречить политике Еврокомиссии, особенно в вопросах российско-украинского конфликта, отметил эксперт: «В данном случае Нидерланды выступили в роли тарана и ударили по самому уязвимому звену потенциального союза».