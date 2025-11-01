Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

КПРФ предложили изменить позицию по ДЭГ для улучшения результатов на выборах

В компартии не намерены участвовать в «легитимизации этой процедуры»
Александр Тихонов
КПРФ теряет голоса без ДЭГ, но это принципиальная позиция партии
КПРФ теряет голоса без ДЭГ, но это принципиальная позиция партии / Алексей Орлов / Ведомости

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) дает небольшой, но прирост к общему количеству голосов (2–3%) на выборах и если бы в КПРФ приняли эту процедуру, то результаты компартии на выборах были бы лучше, считает заместитель председателя ТИК ДЭГ при ЦИК РФ, декан факультета социально-политических наук Ярославского госуниверситета им. П. Г. Демидова, член общественной палаты области Татьяна Акопова. Об этом она заявила на Дне политического консультанта в Центральном федеральном округе – конференции Российской ассоциации политических консультантов.

«Я абсолютно уверена, что коммунисты, если бы хоть чуть-чуть проводили кампанию по ДЭГ, – они бы набирали в разы больше. У них есть четкая позиция «ДЭГ – зло», но при этом они набирают достаточно большое количество голосов по ДЭГ. В [Государственной] думе [по итогам выборов 2021 г.] два места», – сказала Акопова. По ее оценке, прирост голосов за счет ДЭГ может быть существенным в регионах с низкой явкой на выборах. «Ярославская область, где явка не всегда бывает высокой, 2–3% прибавить – это уже победа», – отметила зампред ТИК ДЭГ.

ДЭГ в России

ДЭГ впервые было применено в экспериментальном режиме в 2019 г. на выборах депутатов Мосгордумы. В 2020 г. жители Москвы и Нижегородской области смогли в режиме ДЭГ поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Тогда же в Курской и Ярославской областях ДЭГ было применено на дополнительных выборах депутатов Госдумы. В 2021 г. ДЭГ было применено на выборах депутатов Госдумы, а в 2024 г. – на выборах президента России. Параллельно с ДЭГ проходит обычное офлайн-голосование.

В КПРФ, впрочем, свою позицию по ДЭГ менять не намерены. «Эту мормышку мы слышим давно», – заявил «Ведомостям» секретарь ЦК компартии по выборам Сергей Обухов. Коммунисты традиционно подвергают сомнению итоги ДЭГ. «Мы рассматриваем ДЭГ как упрощенный механизм мобилизации электората партии власти и встраиваться в решение этой задачи не намерены», – подчеркнул Обухов.

КПРФ теряет голоса без ДЭГ, но это принципиальная позиция партии, говорит политолог Константин Калачев. «Нельзя быть немножко беременным. Ты либо за ДЭГ, либо против», – сказал эксперт «Ведомостям». Критика ДЭГ является элементом допустимого, поскольку власть в целом КПРФ критиковать избегает и является, по сути, частью правящей коалиции, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Но к чему-то надо цепляться, и к ДЭГ, представляется, цепляться политически допустимо», – отмечает он.

14 мая, во время рассмотрения в Госдуме поправок в избирательное законодательство во втором чтении член фракции «Справедливой России» Анатолий Вассерман напомнил, что «в 2021 г. КПРФ долго и старательно призывала всех своих сторонников голосовать исключительно бумажными бюллетенями, а потом так же долго и старательно удивлялась тому, почему голосов, поданных за нее дистанционно, оказалось именно так мало, как она и просила».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте