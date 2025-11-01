КПРФ предложили изменить позицию по ДЭГ для улучшения результатов на выборах

КПРФ предложили изменить позицию по ДЭГ для улучшения результатов на выборахВ компартии не намерены участвовать в «легитимизации этой процедуры»
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) дает небольшой, но прирост к общему количеству голосов (2–3%) на выборах и если бы в КПРФ приняли эту процедуру, то результаты компартии на выборах были бы лучше, считает заместитель председателя ТИК ДЭГ при ЦИК РФ, декан факультета социально-политических наук Ярославского госуниверситета им. П. Г. Демидова, член общественной палаты области Татьяна Акопова. Об этом она заявила на Дне политического консультанта в Центральном федеральном округе – конференции Российской ассоциации политических консультантов.
«Я абсолютно уверена, что коммунисты, если бы хоть чуть-чуть проводили кампанию по ДЭГ, – они бы набирали в разы больше. У них есть четкая позиция «ДЭГ – зло», но при этом они набирают достаточно большое количество голосов по ДЭГ. В [Государственной] думе [по итогам выборов 2021 г.] два места», – сказала Акопова. По ее оценке, прирост голосов за счет ДЭГ может быть существенным в регионах с низкой явкой на выборах. «Ярославская область, где явка не всегда бывает высокой, 2–3% прибавить – это уже победа», – отметила зампред ТИК ДЭГ.
ДЭГ в России
В КПРФ, впрочем, свою позицию по ДЭГ менять не намерены. «Эту мормышку мы слышим давно», – заявил «Ведомостям» секретарь ЦК компартии по выборам Сергей Обухов. Коммунисты традиционно подвергают сомнению итоги ДЭГ. «Мы рассматриваем ДЭГ как упрощенный механизм мобилизации электората партии власти и встраиваться в решение этой задачи не намерены», – подчеркнул Обухов.
КПРФ теряет голоса без ДЭГ, но это принципиальная позиция партии, говорит политолог Константин Калачев. «Нельзя быть немножко беременным. Ты либо за ДЭГ, либо против», – сказал эксперт «Ведомостям». Критика ДЭГ является элементом допустимого, поскольку власть в целом КПРФ критиковать избегает и является, по сути, частью правящей коалиции, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Но к чему-то надо цепляться, и к ДЭГ, представляется, цепляться политически допустимо», – отмечает он.
14 мая, во время рассмотрения в Госдуме поправок в избирательное законодательство во втором чтении член фракции «Справедливой России» Анатолий Вассерман напомнил, что «в 2021 г. КПРФ долго и старательно призывала всех своих сторонников голосовать исключительно бумажными бюллетенями, а потом так же долго и старательно удивлялась тому, почему голосов, поданных за нее дистанционно, оказалось именно так мало, как она и просила».