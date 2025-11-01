КПРФ предложили изменить позицию по ДЭГ для улучшения результатов на выборах

«Я абсолютно уверена, что коммунисты, если бы хоть чуть-чуть проводили кампанию по ДЭГ, – они бы набирали в разы больше. У них есть четкая позиция «ДЭГ – зло», но при этом они набирают достаточно большое количество голосов по ДЭГ. В [Государственной] думе [по итогам выборов 2021 г.] два места», – сказала Акопова. По ее оценке, прирост голосов за счет ДЭГ может быть существенным в регионах с низкой явкой на выборах. «Ярославская область, где явка не всегда бывает высокой, 2–3% прибавить – это уже победа», – отметила зампред ТИК ДЭГ.